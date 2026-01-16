Nem csillapodnak a harcok: drónokkal csaptak le az oroszok Dnyipropetrovszkra

A tájékoztatás szerint az orosz csapatok FPV drónokkal támadták a nyikopoli járást is. A becsapódások lakóépületekben és melléképületekben is károkat okoztak – közölte az Interfax hírügynökség.

Moszkva drónt küldött a Dnyiproi járára is. A támadás következtében infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg, személyi sérülésről azonban nem érkezett jelentés. A régió más részein is folytatódtak a támadások.

Reggel Szinelnyik településen egy pilóta nélküli repülőeszköz csapódott be, amely tüzet okozott.

A támadásoknak sérültjei is vannak. A hivatalos közlés szerint egy 41 éves nő súlyos állapotban került kórházba, míg egy 38 éves férfit járóbeteg-ellátásban részesítettek.

A becsapódás következtében egy személygépkocsi is megrongálódott.

Az esti órákban újabb támadásról érkezett jelentés: orosz FPV drón csapott le Zelenszkij szülővárosára, Krivij Rihre is. A drón egy magánházat és egy garázst rongált meg, további károkról vagy sérültekről azonban nem számoltak be. A regionális katonai közigazgatás hangsúlyozta: a térségben továbbra is fennáll a drón- és tüzérségi támadások veszélye, a hatóságok folyamatosan dolgoznak.

Drónokkal csapott le Oroszország

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Oroszország egy játszóteret támadott meg a nyugat-ukrajnai Lviv városközpontjában. A célba vett játszótér a 20. század eleji ukrán jobboldali militáns, Sztepan Bandera emlékműve mellett volt – jelentette be Makszim Kozickij kormányzó január 15-én.