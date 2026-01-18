Éjszakai dróntámadás: lángba borult egy ukrán régió

Az orosz haderő légi eszközökkel támadta a Hmelnickiji régiót – számolt be az RBC-Ukrajna.

Dróntámadás érte Hmelnickij régióját (Fotó: AFP/VIACHESLAV MADIIEVSKYI)

A légvédelmi erők beavatkoztak. A légi célpontot lelőtték. További részletek később várhatók. Az orosz támadás tüzet okozott egy üzemben a Hmelnickiji járás területén. A tüzet az állami katasztrófavédelem egységei eloltották

– közölték a hatóságok, hozzátette, hogy egyelőre nincs információ halálos áldozatokról vagy sérültekről.

Хроника ударов по территории Украины 17 января - 18 января 2026 года.



Вчера днём и ночью ВКС и ракетные войска наносили удары по целям на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях (весь спектр средств поражения), в окрестностях… pic.twitter.com/fLD0Wv0I1c — Lost Armour (@lostarmour) January 18, 2026

A légierő az éjszaka folyamán több alkalommal is riasztást adott ki a térségben az orosz drónok jelentette fenyegetés miatt. A drónok Sztarokosztjantiniv és Szataniv irányába tartottak. Az ellenséges légi célok Vinnyica megye felől közelítettek, illetve keleti irányból Hmelnickij felé haladtak.

Helyi Telegram-csoportok videókat tettek közzé, amelyeken a támadás szemtanúi robbanásokat rögzítettek. A becsapódás vagy a lehulló roncsok által okozott károk pontos helye – beleértve az üzemben keletkezett tüzet is – továbbra sem ismert.

Orosz támadások Ukrajna ellen január 17–18-án

Amint arról az RBC-Ukrajna beszámolt, az orosz erők január 17. és 18. között drónokkal és légvédelmi rakétákkal támadták Ukrajnát, és ballisztikus rakéták alkalmazásának veszélye is fennállt.

Az érintett régiók közé tartozik Szumi megye, Herszon megye és Zaporizzsja megye. Harkov megye területéről is érkeztek jelentések: ott egy drón eltalált egy magánházat, aminek következtében egy ember életét vesztette, több másik pedig megsérült.

Ворог продовжує завдавати ударів по Сумщині: рятувальники ліквідували пожежі



Вдень 17 січня ворог завдав ударів по містах Суми та Білопілля.



Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки. Вогонь охопив будівлі господарського призначення.… pic.twitter.com/vfZpKFosf8 — Сергій Погребецький (@pogrebeckij) January 17, 2026

Zaporizzsje városában több helyen tüzek keletkeztek, míg Volnyanszk városában áramszünetet jelentettek. A régió egyes lakosai gáz- és áramszolgáltatás nélkül maradtak.

A Herszoni régióban az ellenség az esti órákban támadta meg Szofijivka települést. Egy nő megsérült, majd a kórházban életét vesztette. Szumiban légicsapás következtében négy ember, köztük egy kisgyermek megsérült.