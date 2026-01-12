Újabb dróntámadás érte Ukrajnát: az orosz erők Odesszát vették célba - videó

Az odesszai városi katonai közigazgatás vezetője, Szerhij Liszak a Telegram-csatornáján számolt be a dróntámadásról. Tájékoztatása szerint az elektromos hálózat egy része megsérült, emiatt a környéken több háztartás átmenetileg áram nélkül maradt. A hatóságok közlése szerint a helyreállítási munkák azonnal megkezdődtek, a szakemberek folyamatosan dolgoznak az ellátás visszaállításán, írja a ZN.

Újabb dróntámadás érte Ukrajnát: az orosz erők Odesszát vették célba január 11-én, az esti órákban Fotó: AFP

Liszak hangsúlyozta, hogy az áramszünet ellenére a város alapvető közszolgáltatásai működőképesek maradtak. A fűtés, a vízellátás és a csatornarendszer zavartalanul üzemel, így a lakosság mindennapi ellátása nincs veszélyben. Károk keletkeztek azonban az épületekben és a műszaki infrastruktúrában.

A támadás helyszínén operatív központot hoztak létre, ahol az érintett lakosok segítséget kaphatnak.

Az ott dolgozó szakemberek tájékoztatást nyújtanak a kártérítési lehetőségekről, valamint segítenek a szükséges dokumentumok benyújtásában. A károsultak az „eRecovery” elnevezésű állami program keretében, illetve a városi költségvetésből igényelhetnek támogatást a helyreállításhoz.

A hatóságok ideiglenes fűtőállomást is felállítottak azon a területen, amelyet közvetlenül érintett a dróntámadás.

Emellett nemzetközi szervezetek is bekapcsolódtak a segítségnyújtásba, elsősorban a lakóingatlanokban keletkezett károk helyreállításán dolgoznak. A közmunkások ideiglenes megoldásként fóliákkal fedik le a betört ablakokat, hogy megvédjék az épületeket. Korábban az odesszai katonai közigazgatás két sérültről is beszámolt a támadással összefüggésben, ám ezt az információt a hatóságok később nem frissítették, így a sérültek állapotáról egyelőre nincs újabb hivatalos adat.

A légitámadások nemcsak Odesszát érintették.

A rendelkezésre álló információk szerint január 12-én, vasárnap este Kijevben is jelentős tűz ütött ki egy újabb légi csapás következtében.

Orosz dróntámadások és robbanások okoznak álmatlan éjszakákat

Korábban arról is beszámoltunk, hogy január tizedikére virradó éjszaka dróntámadás érte a kelet-ukrajnai Dnyiprót. A jelentések szerint a robbanásokat egész éjszaka lehetett hallani a régióban. Több helyről is áramszünetről érkezett beszámoló és arról, hogy nincs ivóvíz – írja az Ukrinform.