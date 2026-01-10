Orosz dróntámadások és robbanások okoznak álmatlan éjszakákat Ukrajnában

Január tizedikére virradó éjszaka dróntámadás érte a kelet-ukrajnai Dnyiprót. A jelentések szerint a robbanásokat egész éjszaka lehetett hallani a régióban. Több helyről is áramszünetről érkezett beszámoló és arról, hogy nincs ivóvíz – írja az Ukrinform.

Orosz dróntámadás érte Ukrajnát

Fotó: DANYLO ANTONIUK / NurPhoto

A Dnyipropetrovszki régiót drónok támadják

– írta a Telegramon Olekszandr Hanzsa, a terület közigazgatási vezetője. Az orosz csapatok drónokkal és tüzérséggel egyaránt támadták a régió járásait, a támadásokban egy férfi életét vesztette. Hamarosan a régióban is beköszönt a kemény fagy, az időjárás előrejelzések szerint vasárnap éjszaka már mínusz 14 Celsius-fokig csökkenhet a hőmérséklet és mivel az orosz támadások tönkretették az ukrán lakossági földgázellátás jelentős részét sokan árammal fűtenek, a lakosság további veszélybe kerülhet.

Február 24-én lesz az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulója. Donald Trump béketörekvéseinek dacára a tűzszünet egyelőre nem született meg, pedig a szembenálló felek érdekeit szem előtt tartó béketerveket már többször is átdolgozták.

Ahogy arról lapunk is beszámolt az orosz–ukrán tűzszünet esélye jelentősen csökkent, miután Párizsban átléptek egy határt: Nagy-Britannia és Franciaország nyilatkozatot írt alá Párizsban, melynek értelmében egy orosz–ukrán tűzszüneti megállapodás életbe lépését követően azonnal csapatokat telepítenének Ukrajnába. Friedrich Merz német kancellár jelezte, hogy országa hamarosan szintén csatlakozhat Franciaországhoz és Nagy-Britanniához.

Ugyanakkor a párizsi nyilatkozat késleltetheti a tűzszünetet, mivel Vlagyimir Putyin korábban világossá tette, hogy ellenzi külföldi katonák Ukrajnába történő telepítését a háború befejezése után.

London már az ukrajnai csapattelepítésre készül

A brit kormány 200 millió fontos (89 milliárd forintos) gyorsított haderő-fejlesztési programmal készül arra, hogy az ukrajnai békemegállapodás elérése után katonai alakulatokat telepíthessen ukrán területen – közölte szombaton a londoni védelmi minisztérium. A brit minisztériumi tájékoztatás szerint a brit alakulat a hajlandók koalíciója által tervezett új nemzetközi alakulat (Multinational Force for Ukraine, MNFU) részeként tevékenykedne Ukrajnában egy orosz–ukrán békemegállapodás aláírását követően.