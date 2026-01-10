Hírlevél
Dróntámadások sorát verték vissza az oroszok

Az orosz védelmi minisztérium bejelentette, hogy az elmúlt éjszaka során 59 ukrán repülőgép-típusú drónt semmisített meg. A legsúlyosabb támadás a Fekete-tenger és az Azovi-tenger vizein, valamint az ország több régiójának területén történt. Egy Moszkvát célba vevő ukrán drónt szintén légvédelmi eszközökkel lőttek le.
Az ukrán hadsereg több régió ellen indított légitámadást. A legtöbb drón a Fekete-tenger felett semmisült meg – 11 darab, 10 a Krasnodar-vidék felett, nyolc a Brjanszk-vidék felett, hat a Lipeczk-vidék felett - számolt be a Life.ru.

Ukrán katona irányítja a felderítő drónját a Donyeck régióban Fotó: OLEG PETRASIUK / 24th Mechanized Brigade of Ukraine
További négy gépet lőttek le a Kaluga régió felett, négyet Adigéi felett, négyet a Krím felett, hármat a Moszkvai régió felett, kettőt a Belgorodi régió felett, egyet-egyet pedig a Voronyezs, Szmolenszk és Tula régiók felett.

Moszkva közelében is lelőttek egy ukrán drónt.

Korábban Volgográd régióban egy olajbázison tűz ütött ki, miután egy ukrán drón roncsai lezuhantak. A helyszínen tűzoltók, operatív szolgálatok és önkormányzati alkalmazottak dolgoztak. Sérültekről nem érkezett jelentés. 

Korábban arról számoltunk be, hogy az orosz hadsereg Oresnyik rakétát vetett be az ukrajnai kritikus célpontokra mért tömeges csapás során. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök első alkalommal 2024. november 21-én jelentette be az Oresnyik bevetését. A célpont akkor a kelet-ukrajnai Dnyipro Juzsmas rakétagyártó hadiipari üzeme volt.

 

 

