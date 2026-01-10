Dróntámadások sorát verték vissza az oroszok

Az ukrán hadsereg több régió ellen indított légitámadást. A legtöbb drón a Fekete-tenger felett semmisült meg – 11 darab, 10 a Krasnodar-vidék felett, nyolc a Brjanszk-vidék felett, hat a Lipeczk-vidék felett - számolt be a Life.ru.

Ukrán katona irányítja a felderítő drónját a Donyeck régióban Fotó: OLEG PETRASIUK / 24th Mechanized Brigade of Ukraine

További négy gépet lőttek le a Kaluga régió felett, négyet Adigéi felett, négyet a Krím felett, hármat a Moszkvai régió felett, kettőt a Belgorodi régió felett, egyet-egyet pedig a Voronyezs, Szmolenszk és Tula régiók felett.

Moszkva közelében is lelőttek egy ukrán drónt.

Korábban Volgográd régióban egy olajbázison tűz ütött ki, miután egy ukrán drón roncsai lezuhantak. A helyszínen tűzoltók, operatív szolgálatok és önkormányzati alkalmazottak dolgoztak. Sérültekről nem érkezett jelentés.

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили в течение ночи 59 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России:https://t.co/xC5ffnaupH pic.twitter.com/9ytaOVnF95 — ТАСС (@tass_agency) January 10, 2026

Korábban arról számoltunk be, hogy az orosz hadsereg Oresnyik rakétát vetett be az ukrajnai kritikus célpontokra mért tömeges csapás során.

Vlagyimir Putyin orosz elnök első alkalommal 2024. november 21-én jelentette be az Oresnyik bevetését. A célpont akkor a kelet-ukrajnai Dnyipro Juzsmas rakétagyártó hadiipari üzeme volt.