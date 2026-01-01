Drónzáporral indult az új év Odesszában – videó

Szilveszterkor több hullámban hajtott végre pilóta nélküli repülőgépes támadásokat Oroszország Odesszábban. A városban több vészhelyzetet is rögzítettek: lezuhanó drónokat és törmeléket, tüzeket infrastrukturális létesítményekben, valamint lakóépületekben keletkezett károkat. Minden tüzet azonnal eloltottak, a mentők, a tűzszerészek és a közműszolgáltatók beavatkoztak – írta a városi katonai adminisztráció.

Szilveszterkor az orosz erők drónokkal támadták Odesszát (Fotó: OLEKSANDR GIMANOV / AFP)

Odesszában a robbanások este helyi idő szerint 11:28 körül kezdődtek – jelentette a 24-es csatorna tudósítója.

Az Ukrán Fegyveres Erők Légiereje 22:32-kor figyelmeztetett egy, a Fekete-tenger térségéből az odesszai régió felé, Bilhorod-Dnyisztrovszkij és Zatoka irányába tartó dróntámadásra. Később, 23:26-kor arról számoltak be, hogy ellenséges pilóta nélküli repülőgépek közelednek Odessza felé észak irányából. Majd 23:28-kor újabb drónok érkeztek dél felől, az odesszai régióban található Tatarbunari település irányába.

Az odesszai regionális katasztrófavédelmi ügynökség jelentése szerint az energetikai infrastruktúrát érte támadás, és az egyik létesítményben tűz keletkezett.

A támadás következtében áramkimaradások léptek fel Odessza város kritikus fontosságú, az ellátást biztosító vállalatainál

– írta az OVA.

A helyszínen a mentőszolgálat jelen volt.

🇷🇺⚔️🇺🇦 Odessa



Night strikes by Russian UAVs hit Nova Poshta and energy infrastructure facilities.



The region will become economically unprofitable for Kiev. There will be nothing to attack Russian tankers with.



Two Majors pic.twitter.com/2I5Csyy9LT — dana (@dana916) December 31, 2025

A támadás január 1-jén éjjel is folytatódott. A hatóságok arról számoltalók be, hogy a régiót tömeges dróntámadás érte.

Kijevben és környékén korábban is voltak robbanások.

December 31-én este az orosz hadsereg drónokkal támadta meg a kijevi térséget, és légvédelmi erőket is bevetettek.

A légiriadót több járásban is elrendelték, a leghosszabb ideig Visorodban. Brovariban a riasztást az első robbanások után adták ki.