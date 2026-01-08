Így védekezik az Egyesült Államok a migránsok ellen

Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma megerősíti a Rio Grande mentén végzett határbiztonsági intézkedéseit, és egy ellentmondásos texasi stratégiát bővít ki azzal, hogy nagy, úszó bójákat helyez el a folyó több mint 500 mérföldes (kb. 800 km) szakaszán – írja a The Texas Tribune.

Kristi Noem, az Egyesült Államok belbiztonsági minisztere

Fotó: AFP

Az Egyesült Államok minisztere bevonta a helyi gazdálkodókat is

Kristi Noem, az Egyesült Államok belbiztonsági minisztere szerdán, a Rio Grande-völgyben tett helyszíni látogatása alkalmával számolt be a vízi korlátok telepítésének megkezdéséről.

A bejelentés előtt egy kerekasztal-beszélgetésen az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Hivatalának munkatársai, valamint azok a gazdálkodók vettek részt, akiknek földjein rendszeresen áthaladnak az észak felé tartó migránsok a határ átlépése után. Az egyik bójánál megállva – ezek úszó, henger formájú eszközök, amelyek akár 15 láb (4,5 m) hosszúak és 4–5 láb (1,5 m) átmérőjűek is lehetnek – Noem közölte, hogy már szerződés született 130 mérföldnyi (kb. 210 km) vízi akadály kiépítésére, és azok telepítése még aznap elkezdődik.

A beruházás Donald Trump elnök azon célkitűzéséhez kapcsolódik, amely egy úgynevezett „intelligens fal” létrehozását szándékozik megvalósítani: ez acél- és vízi akadályokból, járőrutakból, világításból, kamerákból és érzékelő rendszerekből áll.

A fejlesztéseket a 2025-ös adó- és kiadási költségvetés finanszírozza, amelyet Trump „One Big Beautiful Bill” néven emleget. A miniszter a vízi akadályokat az illegális határátlépők, valamint a kábítószer-csempészek és emberkereskedők visszatartására szolgáló eszközként méltatta.

A miniszter szerint a Belbiztonsági Minisztérium és a Határőrség az Egyesült Államok Nemzetközi Határ- és Vízügyi Bizottsággal és Texas állammal együttműködve gondoskodik a bóják megfelelő felszereléséről.

Texas állam már régóta alkalmazza a bójákat a határátlépések visszatartására. Greg Abbott kormányzó 2023-ban elrendelte egy 1000 láb hosszú vízi akadály telepítését a Rio Grande mentén, Eagle Pass közelében, a határbiztonság szigorítására irányuló missziójának részeként, majd további 1000 lábnyi bóját telepített, miután Trump 2025 januárjában hivatalba lépett. „Texas végre partnerre lelt a Fehér Házban” – nyilatkozta szerdán Andrew Mahaleris, Abbott sajtótitkára.

A Texas által telepített úszó tengeri gátak hatalmas sikert arattak, és Abbott kormányzó büszke arra, hogy a Trump-kormányzattal és a határőrséggel együttműködve bővítheti a programot.

A bóják tiltakozásokat váltottak ki a migránsok biztonságáért aggódó aktivisták részéről, valamint a mexikói kormány is jelezte, hogy szerintük a bóják megsértik az Egyesült Államok és Mexikó közötti vízügyi szerződéseket. Joe Biden elnök alatt az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma hasonló aggályokra hivatkozva pert indított Texas ellen a bóják miatt. Az Egyesült Államok Ötödik Kerületi Fellebbviteli Bírósága engedélyezte, hogy a bóják a helyükön maradjanak, amíg az ügy érdemi részét egy alacsonyabb szintű bíróság tárgyalja.

Az állam azzal érvelt, hogy joga van megvédeni magát a kábítószer-kartellek „inváziója” ellen.

Néhány héttel azután, hogy a bójafalat Eagle Passban felállították, a mexikói hatóságok jelentették, hogy egy migránst holtan találtak, aki az egyik úszó gömbön akadt fenn. Szerdán Noem azzal érvelt, hogy a vízi akadály megakadályozza a migránsok halálát, mivel elriasztja őket a folyón való átkeléstől.

Biztonságosabb környezetet teremtenek a járőröző ügynökök számára, és a vízi utak biztosítása nemcsak az amerikaiakat védi, hanem az illegális bevándorlók életét is megmenti, mivel elriasztja őket attól, hogy megkíséreljék átkelni ezen a veszélyes vízen

– mondta Noem.