Rendkívüli

Meghalt Fenyő Miklós

Döbbenetes! Felakasztotta magát egy ötödik osztályos tanuló Ercsiben

diszkrimináció

Fehérek kizárva: bőrszín alapján lehet belépni az egyetemi rendezvényekre Ausztriában is

Az Osztrák Hallgatói Önkormányzat (ÖH) több olyan rendezvényt hirdet, amelyek részvételét bőrszínhez vagy meghatározott csoporthoz való tartozáshoz kötik. Egyes események kifejezetten nem fehér, mások kizárólag fekete egyetemi hallgatók számára nyitottak. Ez azt jelenti, hogy bizonyos hallgatók bőrszínük alapján nem vehetnek részt a programokon.
diszkriminációBécsi Egyetemrasszizmus

A rendezvények egy, az ÖH által a „Black History Month” alkalmából kiküldött külön tájékoztatóban szerepelnek. A levelet a Bécsi Egyetem valamennyi hallgatója megkapta, függetlenül attól, hogy az egyes események részvételi feltételeinek megfelelnek-e. A tájékoztató több februári programot ismertet, köztük egy „rasszista rendőri erőszakról szóló workshopot”, amelyen csak színes bőrű hallgatók vehetnek rést, valamint egy olyan előadás megtekintését, amit kizárólag fekete hallgatók látogathatnak.

Library and Learning Center by architect Zaha Hadid, Vienna University of Economics and Business (Wirtschaftsuniversitat Wien), Vienna, Austria, Europe (Photo by Nagy Melinda / Robert Harding RF / robertharding via AFP)
Fotó: NAGY MELINDA / Robert Harding RF

A meghívót ennek ellenére minden hallgatónak elküldték, beleértve azokat is, akik a kiírás alapján nem jogosultak a részvételre.

– írja az Exxpress.

A „BIPoC-only” kifejezés jelentése

A BIPoC rövidítés a Black, Indigenous and People of Color (fekete, őslakos és színes bőrű emberek) kifejezést jelenti. Az ÖH tájékoztatása szerint ez egy politikai önmegnevezés olyan emberek esetében, akiket fehér többségű környezetben rasszifikálnak. A meghatározás szerint a fogalom minden nem fehér embert magában foglal, és nem biológiai jellemzőkre, hanem társadalmi besorolásokra utal.

Ennek megfelelően a „BIPoC-only” megjelölés a gyakorlatban azt jelenti, hogy fehér hallgatók nem vehetnek részt az adott eseményen. Ugyanez vonatkozik azokra a programokra is, amelyeket kizárólag „Black Students”, vagyis fekete hallgatók számára hirdetnek meg.

Az ÖH célkitűzései

Az ÖH a tájékoztatóban azt írja, hogy a Black History Month célja a rasszizmus felismerése, valamint az, hogy egész évben aktívan és szolidárisan lépjenek fel az antirasszizmus érdekében. A közlemény szerint az antirasszizmus kollektív felelősség, amely egy igazságosabb jövő megteremtésére irányul.

A tájékoztatóból nem derül ki, miként ellenőrzik a részvételi feltételek teljesülését, illetve hogy a csoporthoz tartozás megállapítása milyen módon történik, vagy kizárólag önbesoroláson alapul-e.

 

