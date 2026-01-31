Fehérek kizárva: bőrszín alapján lehet belépni az egyetemi rendezvényekre Ausztriában is

A rendezvények egy, az ÖH által a „Black History Month” alkalmából kiküldött külön tájékoztatóban szerepelnek. A levelet a Bécsi Egyetem valamennyi hallgatója megkapta, függetlenül attól, hogy az egyes események részvételi feltételeinek megfelelnek-e. A tájékoztató több februári programot ismertet, köztük egy „rasszista rendőri erőszakról szóló workshopot”, amelyen csak színes bőrű hallgatók vehetnek rést, valamint egy olyan előadás megtekintését, amit kizárólag fekete hallgatók látogathatnak.

A meghívót ennek ellenére minden hallgatónak elküldték, beleértve azokat is, akik a kiírás alapján nem jogosultak a részvételre.

A „BIPoC-only” kifejezés jelentése

A BIPoC rövidítés a Black, Indigenous and People of Color (fekete, őslakos és színes bőrű emberek) kifejezést jelenti. Az ÖH tájékoztatása szerint ez egy politikai önmegnevezés olyan emberek esetében, akiket fehér többségű környezetben rasszifikálnak. A meghatározás szerint a fogalom minden nem fehér embert magában foglal, és nem biológiai jellemzőkre, hanem társadalmi besorolásokra utal.

Ennek megfelelően a „BIPoC-only” megjelölés a gyakorlatban azt jelenti, hogy fehér hallgatók nem vehetnek részt az adott eseményen. Ugyanez vonatkozik azokra a programokra is, amelyeket kizárólag „Black Students”, vagyis fekete hallgatók számára hirdetnek meg.

Az ÖH célkitűzései

Az ÖH a tájékoztatóban azt írja, hogy a Black History Month célja a rasszizmus felismerése, valamint az, hogy egész évben aktívan és szolidárisan lépjenek fel az antirasszizmus érdekében. A közlemény szerint az antirasszizmus kollektív felelősség, amely egy igazságosabb jövő megteremtésére irányul.

A tájékoztatóból nem derül ki, miként ellenőrzik a részvételi feltételek teljesülését, illetve hogy a csoporthoz tartozás megállapítása milyen módon történik, vagy kizárólag önbesoroláson alapul-e.