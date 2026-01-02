Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült, kik haltak meg a négy halálos áldozatot követelő zempléni vonatbalesetben

Ezt látnia kell!

Megvan a csodafegyver, ami leszámol a szervezetben lévő gyulladással

franciaország

Egyre nagyobb a baj Franciaországban – mutatjuk, miért

26 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy friss felmérés szerint történelmi mélypontra zuhant az államba és a politikába vetett bizalom Franciaországban. Egy év alatt az emigrálni szándékozók aránya 11-ről 27 százalékra ugrott, ami nemzetközi szinten is kiugró adat. A politikai bénultság, a gazdasági bizonytalanság és a társadalmi feszültségek tovább erősítik az elvándorlási hullámot. Franciaország számára a kérdés már nem az, hogy van-e válság, hanem hogy helyreállítható-e még a bizalom.
Link másolása
Vágólapra másolva!
franciaországmacronbizalomállam

Az állam tönkrement, a jövő halott: minden negyedik francia el akar menni, Franciaország zuhanórepülésben van. Az állam, a politika és az intézmények iránti bizalom összeomlott – drámai következményekkel: minden negyedik francia végleg el akarja hagyni az országot. Egy új Gallup-felmérés történelmi bizalomvesztést, politikai bénultságot és gazdasági félelmet mutat. Megkezdődött az exodus – fogalmaz cikkében az Exxpress.

Franciaország történelmi zuhanást él át.
Franciaország történelmi zuhanást él át.
Fotó: AFP

Franciaország történelmi zuhanást él át: több mint minden negyedik francia végleg el akarja hagyni az országot

 – ilyen sokan már csaknem 20 éve nem voltak. 

Az ok: a politika, az állam és az intézmények iránti bizalom hatalmas csökkenése. Ezt mutatja egy Gallup-felmérés, amelyről az Euronews számol be. Alig egy év alatt az emigrálni vágyók aránya 11-ről 27 százalékra ugrott. Nemzetközi szinten ez a növekedés szinte egyedülálló. 

Kormány, igazságszolgáltatás, bankok: a bizalom zuhanórepülésben 

Különösen riasztó, hogy a francia kormány iránti bizalom 29 százalékra zuhant – ez 13 százalékpontos csökkenést jelent mindössze tizenkét hónap alatt. Az igazságszolgáltatás (50 százalék) és a pénzügyi intézmények (42 százalék) is jelentősen veszítettek támogatottságukból.

 Jelenleg egyetlen más EU-tagállam sem tapasztal hasonló visszaesést. 

A Gallup egyik szerkesztője példátlan összeomlásról beszél: a 2017 óta elért összes előrelépés „egy év alatt semmissé vált”. 

A parlament 2024-es váratlan feloszlatása óta Franciaország kormányról kormányra vándorol – stabil többség nélkül, blokkolt költségvetéssel és állandó bizalmatlansági indítványokkal. Az eredmény: politikai bénulás. Gazdasági szempontból is végnapok hangulata uralkodik. A franciák 67 százaléka úgy véli, hogy személyes helyzete romlik. Csak 21 százalék lát fényt az alagút végén. 

Franciaország évek óta az OECD legpesszimistább országai közé tartozik. A személyes beszámolók drámaiak: a vállalkozók „szörnyű adóterhekről”, „lehetőségek hiányáról” és „nagyon rossz légkörről” panaszkodnak.

 Nincsenek ügyfelek, a pénz nem elég. Mások nyíltan beszélnek a társadalmi hidegségről: Franciaországban „sok gyűlölet van az emberek között”. Ahelyett, hogy segítenének egymásnak, inkább lehúzzák egymást. Még a jól képzett szakemberek sem látnak többé perspektívát. 

A Gallup-adatok egyértelmű összefüggést mutatnak: a franciák közel fele, akik már nem bíznak az államban, el akarja hagyni az országot. Azoknál, akik nagy bizalommal vannak az állam iránt, ez az arány lényegesen alacsonyabb. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!