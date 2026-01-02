Egyre nagyobb a baj Franciaországban – mutatjuk, miért

Az állam tönkrement, a jövő halott: minden negyedik francia el akar menni, Franciaország zuhanórepülésben van. Az állam, a politika és az intézmények iránti bizalom összeomlott – drámai következményekkel: minden negyedik francia végleg el akarja hagyni az országot. Egy új Gallup-felmérés történelmi bizalomvesztést, politikai bénultságot és gazdasági félelmet mutat. Megkezdődött az exodus – fogalmaz cikkében az Exxpress.

Franciaország történelmi zuhanást él át.

Fotó: AFP

Franciaország történelmi zuhanást él át: több mint minden negyedik francia végleg el akarja hagyni az országot

– ilyen sokan már csaknem 20 éve nem voltak.

Az ok: a politika, az állam és az intézmények iránti bizalom hatalmas csökkenése. Ezt mutatja egy Gallup-felmérés, amelyről az Euronews számol be. Alig egy év alatt az emigrálni vágyók aránya 11-ről 27 százalékra ugrott. Nemzetközi szinten ez a növekedés szinte egyedülálló.

Kormány, igazságszolgáltatás, bankok: a bizalom zuhanórepülésben

Különösen riasztó, hogy a francia kormány iránti bizalom 29 százalékra zuhant – ez 13 százalékpontos csökkenést jelent mindössze tizenkét hónap alatt. Az igazságszolgáltatás (50 százalék) és a pénzügyi intézmények (42 százalék) is jelentősen veszítettek támogatottságukból.

Jelenleg egyetlen más EU-tagállam sem tapasztal hasonló visszaesést.

A Gallup egyik szerkesztője példátlan összeomlásról beszél: a 2017 óta elért összes előrelépés „egy év alatt semmissé vált”.

A parlament 2024-es váratlan feloszlatása óta Franciaország kormányról kormányra vándorol – stabil többség nélkül, blokkolt költségvetéssel és állandó bizalmatlansági indítványokkal. Az eredmény: politikai bénulás. Gazdasági szempontból is végnapok hangulata uralkodik. A franciák 67 százaléka úgy véli, hogy személyes helyzete romlik. Csak 21 százalék lát fényt az alagút végén.

Franciaország évek óta az OECD legpesszimistább országai közé tartozik. A személyes beszámolók drámaiak: a vállalkozók „szörnyű adóterhekről”, „lehetőségek hiányáról” és „nagyon rossz légkörről” panaszkodnak.

Nincsenek ügyfelek, a pénz nem elég. Mások nyíltan beszélnek a társadalmi hidegségről: Franciaországban „sok gyűlölet van az emberek között”. Ahelyett, hogy segítenének egymásnak, inkább lehúzzák egymást. Még a jól képzett szakemberek sem látnak többé perspektívát.