Antiszemita tankönyv miatt robbant ki botrány Franciaországban

A francia államfő kifogásolta, hogy a tankönyv az izraeli válaszlépésekre helyezte a hangsúlyt, miközben magát a Hamász támadását háttérbe szorította. A vitatott, antiszemita szöveg szerint „2023 októberében, miután több mint 1200 zsidó telepes halt meg a Hamász támadásai során, Izrael úgy döntött, hogy szigorítja a gazdasági blokádot és megszállja a Gázai övezet nagy részét, súlyos humanitárius válságot okozva a régióban” – írja a Brussels Signal.

A kritikusok szerint a szöveg nemcsak félrevezető, hanem antiszemita felhangokat is hordoz Fotó: AFP

A visszahívásra azt követően került sor, hogy Macron „torznak” minősítette a tartalmat. A kifogásolt kiadvány egy geopolitikai tankönyv volt, amely a francia középiskolai érettségire, a baccalauréat-ra készülő diákoknak készült, írja az Orange francia portál.

Egy olyan érettségire felkészítő könyv, amely meghamisítja a tényeket, tűrhetetlen. Ahogyan elfogadhatatlan a Hamász október 7-i terrortámadásának bármiféle relativizálása is. A revizionizmusnak nincs helye a köztársaságban

– írta Emmanuel Macron.

⚫️Le Hamas a visiblement ses proxys chez @Hachette_France. Il faut le lire dans le texte pour le croire : « En octobre 2023, à la suite de la mort de plus de 1 200 colons juifs lors d’une série d’attaques du Hamas, Israël décide de renforcer son blocus économique et d’envahir une… pic.twitter.com/sIAnmYtnzM — Licra (@_LICRA_) January 13, 2026

A Hachette Livre, Franciaország egyik legnagyobb könyvkiadója közleményben ismerte el, hogy a könyv „hibás tartalommal jelent meg”. A kiadó hangsúlyozta, hogy megérti az ügy által kiváltott érzelmeket, és elnézést kért a pontatlan szöveg miatt. A közlés szerint a visszahívás azonnal megkezdődött. Az eladatlan példányokat megsemmisítik, az anyagot pedig csak alapos ellenőrzés és javítás után adják ki újra.

A Hachette belső vizsgálatot is indított annak kiderítésére, hogyan kerülhetett be a hibás rész a tananyagba.

A kiadó hangsúlyozta, hogy továbbra is elkötelezett amellett, hogy a kiadványok maradéktalanul megfeleljenek a nemzeti oktatási előírásoknak.

Arnaud Lagardère, a Hachette vezérigazgatója személyesen is bocsánatot kért minden érintettől – tanároktól, szülőktől és diákoktól –, és jelezte, hogy új eljárásokat vezetnek be a hasonló hibák megelőzésére.

A Francia Zsidó Középiskolások Uniója élesen bírálta a tankönyvet, szerintük a „telepes” kifejezés használata és a terrorizmus említésének elhagyása a Hamász támadásainak relativizálását jelenti, antiszemita és a terrorizmust dicsőíti. Ezzel szemben az Action Droits des Musulmans nevű emberi jogi szervezet vitatta Macron elítélő szavait, hangsúlyozva, hogy a kézikönyv nem tartalmaz antiszemita elemeket, és szerintük a történelmi események oktatása higgadt, tényszerű elemzést igényel, nem érzelmi reakciókat.