Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Járvány tört ki a Balatonnál, rendkívüli intézkedés lépett életbe

Durva

Világbotrány Davosban: az Európai Központi Bank elnöke összeomlott

Trump

Elutazott Orbán Viktor

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor Davosba utazott, ahol Magyarország képviseletében aláírják a Béke Tanácshoz való csatlakozást. A miniszterelnök az Instagram-oldalán közzétett videóban jelezte: az egyeztetéseket követően Brüsszelbe repül tovább, ahol részt vesz az Európai Tanács ülésén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
TrumpOrbán ViktorvideóDavos

„Stopposokat is elvisz?” – tette fel a kérdést a tiktokos lány Orbán Viktornak a miniszterelnök legújabb videójában. „Jöjjön! Jobb itt stoppolni, mint a levegőben!” – reagált a kormányfő, aki az autóban már arról beszélt, hogy nagy kalandra készül. 

Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: MTI

Azt hittük, hogy csütörtök este kell Brüsszelben lennünk, de nem, mert csütörtök reggel már Davosban kell kisuvickolt cipőben és élére vasalt nadrágban találkozunk Trump elnök úrral, hogy Magyarország nevében aláírjuk a Béke Tanácshoz történő csatlakozásunkat, amely aláírásra a mai kormányülésen kaptam felhatalmazást

 – magyarázta.

„Beszélünk az elnökkel és utána átugrunk, átrepülünk Brüsszelbe, ahol este miniszterelnöki csúcs vár ránk. A Jóisten tudja, milyen hosszan, hajnalban vagy éjszakába nyúlóan, mert napirend van a dogivel részben az amerikai elnök miatt. Itt van például rögtön Grönland, meg az azzal összekötött fenyegetés az újabb vámokról. Úgyhogy izzasztó tárgyalás vár ránk Brüsszelben csütörtök este” – tette hozzá.

Trump egy brutális mondattal üzent Grönland lakóinak
Donald Trump: Európa tévúton jár
Nagy István: Brüsszeli színjáték a Mercosur-ügy, von der Leyennek mennie kell

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!