Elutazott Orbán Viktor

„Stopposokat is elvisz?” – tette fel a kérdést a tiktokos lány Orbán Viktornak a miniszterelnök legújabb videójában. „Jöjjön! Jobb itt stoppolni, mint a levegőben!” – reagált a kormányfő, aki az autóban már arról beszélt, hogy nagy kalandra készül.

Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: MTI

Azt hittük, hogy csütörtök este kell Brüsszelben lennünk, de nem, mert csütörtök reggel már Davosban kell kisuvickolt cipőben és élére vasalt nadrágban találkozunk Trump elnök úrral, hogy Magyarország nevében aláírjuk a Béke Tanácshoz történő csatlakozásunkat, amely aláírásra a mai kormányülésen kaptam felhatalmazást

– magyarázta.

„Beszélünk az elnökkel és utána átugrunk, átrepülünk Brüsszelbe, ahol este miniszterelnöki csúcs vár ránk. A Jóisten tudja, milyen hosszan, hajnalban vagy éjszakába nyúlóan, mert napirend van a dogivel részben az amerikai elnök miatt. Itt van például rögtön Grönland, meg az azzal összekötött fenyegetés az újabb vámokról. Úgyhogy izzasztó tárgyalás vár ránk Brüsszelben csütörtök este” – tette hozzá.