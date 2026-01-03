Erőszakos szilveszter Franciaországban – videó

Szilveszter éjjele meglehetősen mozgalmas volt az avignoni rendőrség számára. Január 1-jén éjfél körül egy járőr a Reine Jeanne környékén cirkált, amikor tűzijátékkal lőttek rá. A lövések egyértelműen a járőrautót célozták. A rendőrök, miután észlelték a tetteseket, megpróbálták őket elfogni, ám ekkor a helyzet eszkalálódott – számolt be cikkében a Fdesouche.

Szilveszter éjjel tűzijátékkal lőtték az avignon-i az intézkedni próbáló avignon-i rendőröket.

Fotó: AFP

Körülbelül harminc személy lépett fel fenyegetően velük szemben. A körülvett rendőröket ezután megtámadták, és további tűzijátékokat lőttek rájuk.

Scène extrêmement tendue à #Avignon en ce début d’année 2026. Une interpellation policière a dégénéré sous les yeux des riverains, tandis que des membres de la famille ont tenté de s’y opposer. ⬇️ pic.twitter.com/nqLtwgrItp — MondeEnDirect (@mondeendirect) January 1, 2026

A veszélyes helyzet ellenére a rendőröknek sikerült letartóztatniuk azt a személyt, aki pirotechnikai eszközzel rájuk lőtt. Összesen hat embert tartóztattak le és vettek őrizetbe, egyiküket az avignoni ügyészség elé állították. Január 2-án, pénteken az avignoni büntetőbíróság előtt jelent meg, ahol halasztást kért, hogy előkészíthesse védekezését. A kialakult erőszakos helyzetben nyolc rendőr megsérült, emiatt több napos lábadozás vár rájuk.

Korábban beszámoltunk arról, hogy Németország ennél még durvább zavargásokkal kellett, hogy szembenézzen az újévi ünnep közepette.