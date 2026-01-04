Nagy a baj! Észak-Korea ballisztikus rakétákat lőtt ki Japán irányába

Észak-Korea vasárnap legalább két ballisztikus rakétát indított keleti irányba, amelyek a japán kormány tájékoztatása szerint feltehetően Japán kizárólagos gazdasági övezetén kívül csapódtak be. A jelentések szerint sem hajókban, sem repülőgépekben nem keletkezett kár. Ez volt az első ilyen rakétaindítás közel két hónap után – írja a Kyodo News.
A védelmi minisztérium közlése szerint a rakétákat Észak-Korea nyugati partvidékéről indították, helyi idő szerint reggel 7:54-kor és 8:05-kor. Mindkét eszköz nagyjából 50 kilométeres maximális magasságot ért el, és megközelítőleg 900, illetve 950 kilométert tett meg.
Shinjiro Koizumi japán védelmi miniszter a minisztériumban újságíróknak elmondta, hogy Tokió határozottan tiltakozott Phenjannál az indítás miatt. Hangsúlyozta, hogy az ország lépései – beleértve a korábbi rakétaindításokat is – „fenyegetik Japán, a térség és a nemzetközi közösség békéjét és biztonságát”.
Koizumi hozzátette, hogy a két lövedék szabálytalan röppályán haladhatott, és jelezte, hogy Japán „szorosan együttműködik” az Egyesült Államokkal és Dél-Koreával a legutóbbi rakétaindítások részleteinek elemzése során.
A japán miniszterelnök, Takaicsi Szanae hivatala közölte, hogy a kormányfő utasította az illetékeseket az információk összegyűjtésére és a szükséges adatok gyors nyilvánosságra hozatalára, miközben gondoskodnak a hajók és repülőgépek biztonságáról, valamint felkészülnek az esetleges vészhelyzetekre.
A dél-koreai hadsereg is közzétette jelentését, közlésük szerint Észak-Korea reggel 7:50 körül több, feltételezhetően ballisztikus rakétát indított a Japán-tenger irányába Phenjan közeléből.
Észak-Korea legutóbb november 7-én hajtott végre ballisztikus rakétaindítást. A japán védelmi minisztérium szerint azt a rakétát Észak-Korea nyugati partvidékéről indították keleti irányba, és több mint 450 kilométert repült, míg a dél-koreai hadsereg szerint a hatótávolság elérte a mintegy 700 kilométert.