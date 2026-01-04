Nagy a baj! Észak-Korea ballisztikus rakétákat lőtt ki Japán irányába

Észak-Korea vasárnap legalább két ballisztikus rakétát indított keleti irányba, amelyek a japán kormány tájékoztatása szerint feltehetően Japán kizárólagos gazdasági övezetén kívül csapódtak be. A jelentések szerint sem hajókban, sem repülőgépekben nem keletkezett kár. Ez volt az első ilyen rakétaindítás közel két hónap után – írja a Kyodo News.

Észak-Korea ballisztikus rakétákat lőtt ki Japán irányába (Fotó: JUNG YEON-JE / AFP)

A védelmi minisztérium közlése szerint a rakétákat Észak-Korea nyugati partvidékéről indították, helyi idő szerint reggel 7:54-kor és 8:05-kor. Mindkét eszköz nagyjából 50 kilométeres maximális magasságot ért el, és megközelítőleg 900, illetve 950 kilométert tett meg.

Shinjiro Koizumi japán védelmi miniszter a minisztériumban újságíróknak elmondta, hogy Tokió határozottan tiltakozott Phenjannál az indítás miatt. Hangsúlyozta, hogy az ország lépései – beleértve a korábbi rakétaindításokat is – „fenyegetik Japán, a térség és a nemzetközi közösség békéjét és biztonságát”.

Koizumi hozzátette, hogy a két lövedék szabálytalan röppályán haladhatott, és jelezte, hogy Japán „szorosan együttműködik” az Egyesült Államokkal és Dél-Koreával a legutóbbi rakétaindítások részleteinek elemzése során.

North Korea launched at least two ballistic missiles on Sunday, Japan’s Defense Ministry said, as the Pyongyang looks to remain in the spotlight with its first launches of the year. https://t.co/RupIKnc1ZQ — The Japan Times (@japantimes) January 4, 2026

A japán miniszterelnök, Takaicsi Szanae hivatala közölte, hogy a kormányfő utasította az illetékeseket az információk összegyűjtésére és a szükséges adatok gyors nyilvánosságra hozatalára, miközben gondoskodnak a hajók és repülőgépek biztonságáról, valamint felkészülnek az esetleges vészhelyzetekre.

A dél-koreai hadsereg is közzétette jelentését, közlésük szerint Észak-Korea reggel 7:50 körül több, feltételezhetően ballisztikus rakétát indított a Japán-tenger irányába Phenjan közeléből.

Észak-Korea legutóbb november 7-én hajtott végre ballisztikus rakétaindítást. A japán védelmi minisztérium szerint azt a rakétát Észak-Korea nyugati partvidékéről indították keleti irányba, és több mint 450 kilométert repült, míg a dél-koreai hadsereg szerint a hatótávolság elérte a mintegy 700 kilométert.