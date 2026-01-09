A korábban kitűzött, 2030 körüli időpontnál jóval ambiciózusabb dátumról beszélt Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese az UATV hírügynökségnek adott nyilatkozatában. A politikus szerint az elmúlt időszakban a nemzetközi partnerek is világosabban látják, milyen eszközökkel lehetne felgyorsítani Ukrajna EU-s csatlakozásának folyamatát.

A háborúpárti vezetők tovább erőltetik Ukrajna EU-s csatlakozását, riasztó céldátumot tűztek ki Fotó: AFP

Már 2027-ben sor kerülhet az EU-s csatlakozásra

Kacska hangsúlyozta: nemcsak politikai, hanem gazdasági oldalról is egyre erősebb a támogatás Ukrajna uniós tagsága mögött. Mint fogalmazott, „jó hír”: az amerikai kormány mellett az amerikai pénzügyi piacok is Ukrajna gazdasági fejlődésének egyik alapköveként tekintenek az EU-tagságra. Korábban még 2030-ra tervezték a csatlakozást, de egyes lépések – például a nemzetközi szerződések elfogadása – felgyorsíthatók, így a folyamat rövidebbé válhat. A miniszterelnök-helyettes szerint ezért ma már egy sokkal ambiciózusabb dátumról is lehet beszélni.

Elmondása alapján a 20 pontos béketerv keretében már folyik az egyeztetés arról, hogyan lehetne az ütemtervet jelentősen rövidíteni.

Kacska ugyanakkor nem titkolta, hogy mindez rendkívül szokatlan és példa nélküli lenne az Európai Unió történetében. „Ez példa nélküli, de lehetséges” – fogalmazott. A folyamat felgyorsítását szolgálja az is, hogy Ukrajna Minisztertanácsa 2025 december elején jóváhagyta az úgynevezett „Accession Pulse” információs rendszer szabályzatát. Ez a rendszer az európai integrációs kötelezettségek teljesítésének nyomon követését biztosítja, és átláthatóbbá teszi, hol tart Kijev a csatlakozási feltételek teljesítésében.

Az ukrán törekvések nem maradtak visszhang nélkül Brüsszelben sem Fotó: AFP

Az ukrán törekvések nem maradtak visszhang nélkül Brüsszelben sem. António Costa, az Európai Tanács elnöke január 7-én személyesen vett részt Nikóziában a ciprusi elnökség nyitóünnepségén, ahol beszédében hosszan kitért a bővítés kérdésére és Ukrajna szerepére. Costa szerint Ciprus elnöksége kulcsfontosságú időszakban indul, amikor Ukrajna újjáépítésének támogatása és az uniós csatlakozás felé tett lépések különösen nagy jelentőséggel bírnak.

Az Európai Tanács elnöke úgy fogalmazott: ez a folyamat „a legjobb befektetés”, amelyet az Európai Unió tehet Európa hosszú távú békéje, stabilitása és jóléte érdekében.

Hangsúlyozta, hogy egy kibővített Európai Unió erősebb, biztonságosabb és békésebb Európát jelentene, különösen egy többpólusú világban. Costa szerint a következő bővítési kör – amely Ukrajnát, Moldovát és a Nyugat-Balkánt érinti – kulcsfontosságú ahhoz, hogy az EU geopolitikai szereplőként megerősödjön. Mint mondta, a bővítés érdekében egyszerre kell előrelépni a tagjelölt országok reformjaiban és az Európai Unió intézményi felkészítésében. Hozzátette:

A csatlakozás kérdése azért is sürgető, mert a béketárgyalások során ez lehet minden jövőbeni megállapodás kulcseleme.