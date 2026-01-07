Európa húsz éve a terror árnyékában: a kontinens legvéresebb iszlamista támadásai

Az elmúlt két évtizedben Európa sorozatosan szembesült az iszlamista terrorizmus erőszakos hullámaival: Madridtól Londonon át Párizsig és Brüsszelig olyan merényletek rázták meg a kontinenst, amelyek százak életét oltották ki, és alapjaiban változtatták meg a biztonságpolitikai gondolkodást. A robbantások, késelések, gázolások és fegyveres támadások rámutattak arra, hogy a radikalizáció és a magányos elkövetők fenyegetése továbbra is számottevő.
Madrid vasúti robbantások
Az egyik legvéresebb merénylet Európában a 2004. március 11-i madridi vonatrobbantások voltak.
Tíz bomba robbant a spanyol főváros vasútállomásain, 192 ember vesztette életét, és több mint 1800-an sebesültek meg.
A merénylők egy zsúfolt tavaszi reggelen – mindössze három nappal a spanyol parlamenti választások előtt – három madridi elővárosi vonaton hajtottak végre robbantásokat. A bomba akkor lépett működésbe, amikor a vonat már a pályaudvar közelében járt, és a robbanás teljesen szétszakította a kocsik egy részét.
A merényleteket az al-Kaidához köthető terrorszervezet követte el. A fő szervező, a marokkói származású Jamal Zougam jelenleg is életfogytiglani börtönbüntetését tölti, és legkorábban 2044-ben szabadulhat.
A támadás mérföldkőnek számított Európa számára, mivel ez volt az első alkalom, hogy közvetlenül szembesült az iszlamista terrorizmus fenyegetésével.
Londoni metró- és buszrobbantások
A vonatrobbantások után alig telt el egy év, amikor újabb, iszlamista hátterűnek tartott terrortámadás rázta meg Európát.
2005 júliusában Londonban öngyilkos merénylők csaptak le a reggeli csúcsforgalomban, egyszerre négy helyszínen: három metróvonalon és egy autóbuszon.
A támadásokban legalább 52 ember életét vesztette. A brit hatóságok később megállapították, hogy az elkövetők Leedsből származtak, és a házkutatások során az otthonaikban egy működő bombakészítő műhelyre, valamint robbanóanyagokra is rábukkantak. Ez volt a modern brit történelem legsúlyosabb terrormerénylete.
Párizsi merényletek
A 2015-ös év elején ismét iszlamista indíttatású merénylet rázta meg Európát.
Január 7-én a Kouachi fivérek fegyveres támadást hajtottak végre a Charlie Hebdo párizsi szerkesztősége ellen, megtorlásként a lapban korábban megjelent, Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrák miatt. A támadásban 12-en vesztették életüket, köztük a magazin legismertebb rajzolói és több rendőr is.
Ugyanabban az évben, november 13-án újabb, összehangolt terrortámadás-sorozat sújtotta Párizst. A Stade de France stadion környékén, több belvárosi étteremben és a Bataclan koncertteremben is fegyveres merénylők csaptak le. A vérengzésben 130-an haltak meg, és több mint négyszázan megsérültek.
A támadók az Iszlám Állam nevében követték el tetteiket, amelyek alapjaiban rengették meg Franciaország biztonságérzetét és társadalmi nyugalmát.
A nizzai terrortámadás
A nizzai terrortámadás 2016. július 14-én, a francia nemzeti ünnepen történt. A tunéziai származású Mohamed Lahouaiej-Bouhlel egy teherautóval a tengerparti sétányon ünneplő tömegbe hajtott, miközben több tízezren nézték a Bastille-naphoz kapcsolódó tűzijátékot.
A merényletben 86 ember vesztette életét, köztük számos gyermek is.
Az Iszlám Állam magára vállalta a támadást.
Brüsszeli és berlini terrortámadások
2016 március 22-én Brüsszelben a Zaventem nemzetközi repülőtéren és a Maelbeek metróállomáson is terrortámadást hajtottak végre, 32 ember halálát okozva. A támadás elkövetőjeként szintén az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet jelentkezett.
Ugyanezen év decemberében újabb megrázó terrortámadás történt, ezúttal Berlinben.
Egy elutasított tunéziai menedékkérő egy elrabolt kamionnal belehajtott a Breitscheidplatz zsúfolt karácsonyi vásárába, ahol tizenkét ember meghalt, és közel százan megsebesültek. A német társadalom mélyen megrendült, mert a támadás világosan megmutatta, hogy a nyitott és sokszínű európai nagyvárosok is sebezhetőek a szélsőséges erőszakkal szemben.
A merénylet politikai és társadalmi vitákat is felszínre hozott, amelyekben a biztonság megerősítése és a fenyegetések tudatosítása került előtérbe. A támadó napokig menekült, végül Olaszországban lőtték le a rendőrök.
Isztambulban tragédiával kezdődött a 2017-es újév
Egyetlen fegyveres oltotta ki 39 ember életét, és örökre megváltoztatta a város újévi ünnepléshez fűződő viszonyát. Az Ortaköy városrészben található Reina éjszakai klubban, Isztambul egyik legismertebb szórakozóhelyén. A klubban mintegy 600 ember ünnepelte az újévet, amikor a támadó automata fegyverrel tüzet nyitott rájuk. A merénylő több mint 180 lövést adott le néhány perc alatt.
A támadás során 39 ember meghalt, legalább 79-en megsérültek, sokan pedig a Boszporusz vizébe ugrottak menekülés közben.
Újabb iszlamista támadás Franciaországban
2018. március 23-án újabb iszlamista támadás rázta meg Franciaországot. A 26 éves Redouane Lakdim Carcassonne-ban előbb járókelőkre és rendőrökre nyitott tüzet, majd a közeli Trèbes városában betért egy szupermarketbe, ahol túszokat ejtett.
Bécsi lövöldözés
2020. november 2-án Bécs belvárosában szintén egy iszlamista támadó gépfegyverrel nyitott tüzet járókelőkre a fő zsinagóga közelében. A merényletben négyen meghaltak és többen megsebesültek, mire a rendőrség lelőtte az elkövetőt. A hatóságok később megállapították, hogy egyedül cselekedett. Az eset sokkolta Ausztriát, és szigorúbb terrorellenes intézkedések bevezetéséhez vezetett.
Solingen és Magdeburg – újabb figyelmeztetések Európának
A nyugat-németországi Solingenben 2024 augusztusában egy helyi fesztiválon késes támadás történt: az elkövető három embert halálra szúrt, nyolcat pedig megsebesített.
A szövetségi ügyészség szerint a támadó az Iszlám Állam eszméit követte, és kifejezetten nem muszlim áldozatokat célzott meg. A német hatóságok egyértelműen terrortámadásnak minősítették az esetet.
A magdeburgi gázoló pere szintén azt mutatta meg, hogy az iszlamista indíttatású támadások továbbra is valós és súlyos kockázatot jelentenek Európában.