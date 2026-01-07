Hírlevél
Rendkívüli

Donald Trump olyat mondott a NATO-ról, amire senki sem számított – mutatjuk!

Fontos!

Hamarosan jön a havazás harmadik hulláma, és valami olyan, ami eddig még nem volt

iszlamista terror

Európa húsz éve a terror árnyékában: a kontinens legvéresebb iszlamista támadásai

1 órája
Olvasási idő: 12 perc
Ma van a 2015-ös Charlie Hebdo elleni terrortámadás évfordulója, amely sokkolta Európát, és új korszakot nyitott a kontinens biztonságpolitikájában. Ennek apropóján összegyűjtöttük az elmúlt két évtized legjelentősebb iszlamista merényleteit: a madridi és londoni robbantásoktól a párizsi vérengzéseken és a brüsszeli támadásokon át egészen a nizzai gázolásig és a bécsi lövöldözésig. A sorozatos támadások emlékeztetnek arra, hogy a radikalizáció, a magányos elkövetők és az iszlamista terrorfenyegetés ma is valós kockázatot jelent Európában.
iszlamista terrorCharlie HebdobiztonságEurópa

Az elmúlt két évtizedben Európa sorozatosan szembesült az iszlamista terrorizmus erőszakos hullámaival: Madridtól Londonon át Párizsig és Brüsszelig olyan merényletek rázták meg a kontinenst, amelyek százak életét oltották ki, és alapjaiban változtatták meg a biztonságpolitikai gondolkodást. A robbantások, késelések, gázolások és fegyveres támadások rámutattak arra, hogy a radikalizáció és a magányos elkövetők fenyegetése továbbra is számottevő.

Megemlékezés a Charlie Hebdo szerkesztőség ellen elkövetett terrortámadásra (Fotó: LAURENT CARON / Hans Lucas)
Megemlékezés a Charlie Hebdo szerkesztőség ellen elkövetett terrortámadásról (Fotó: LAURENT CARON / Hans Lucas)

Madrid vasúti robbantások

Az egyik legvéresebb merénylet Európában a 2004. március 11-i madridi vonatrobbantások voltak. 

Tíz bomba robbant a spanyol főváros vasútállomásain, 192 ember vesztette életét, és több mint 1800-an sebesültek meg. 

A merénylők egy zsúfolt tavaszi reggelen – mindössze három nappal a spanyol parlamenti választások előtt – három madridi elővárosi vonaton hajtottak végre robbantásokat. A bomba akkor lépett működésbe, amikor a vonat már a pályaudvar közelében járt, és a robbanás teljesen szétszakította a kocsik egy részét.

A merényleteket az al-Kaidához köthető terrorszervezet követte el. A fő szervező, a marokkói származású Jamal Zougam jelenleg is életfogytiglani börtönbüntetését tölti, és legkorábban 2044-ben szabadulhat.

A támadás mérföldkőnek számított Európa számára, mivel ez volt az első alkalom, hogy közvetlenül szembesült az iszlamista terrorizmus fenyegetésével.

Londoni metró- és buszrobbantások

A vonatrobbantások után alig telt el egy év, amikor újabb, iszlamista hátterűnek tartott terrortámadás rázta meg Európát. 

2005 júliusában Londonban öngyilkos merénylők csaptak le a reggeli csúcsforgalomban, egyszerre négy helyszínen: három metróvonalon és egy autóbuszon.

A támadásokban legalább 52 ember életét vesztette. A brit hatóságok később megállapították, hogy az elkövetők Leedsből származtak, és a házkutatások során az otthonaikban egy működő bombakészítő műhelyre, valamint robbanóanyagokra is rábukkantak. Ez volt a modern brit történelem legsúlyosabb terrormerénylete.

Párizsi merényletek

A 2015-ös év elején ismét iszlamista indíttatású merénylet rázta meg Európát. 

Január 7-én a Kouachi fivérek fegyveres támadást hajtottak végre a Charlie Hebdo párizsi szerkesztősége ellen, megtorlásként a lapban korábban megjelent, Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrák miatt. A támadásban 12-en vesztették életüket, köztük a magazin legismertebb rajzolói és több rendőr is.

Ugyanabban az évben, november 13-án újabb, összehangolt terrortámadás-sorozat sújtotta Párizst. A Stade de France stadion környékén, több belvárosi étteremben és a Bataclan koncertteremben is fegyveres merénylők csaptak le. A vérengzésben 130-an haltak meg, és több mint négyszázan megsérültek. 

A támadók az Iszlám Állam nevében követték el tetteiket, amelyek alapjaiban rengették meg Franciaország biztonságérzetét és társadalmi nyugalmát.

A nizzai terrortámadás

A nizzai terrortámadás 2016. július 14-én, a francia nemzeti ünnepen történt. A tunéziai származású Mohamed Lahouaiej-Bouhlel egy teherautóval a tengerparti sétányon ünneplő tömegbe hajtott, miközben több tízezren nézték a Bastille-naphoz kapcsolódó tűzijátékot.

A merényletben 86 ember vesztette életét, köztük számos gyermek is.

Az Iszlám Állam magára vállalta a támadást.

Brüsszeli és berlini terrortámadások

2016 március 22-én Brüsszelben a Zaventem nemzetközi repülőtéren és a Maelbeek metróállomáson is terrortámadást hajtottak végre, 32 ember halálát okozva. A támadás elkövetőjeként szintén az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet jelentkezett.

Ugyanezen év decemberében újabb megrázó terrortámadás történt, ezúttal Berlinben

Egy elutasított tunéziai menedékkérő egy elrabolt kamionnal belehajtott a Breitscheidplatz zsúfolt karácsonyi vásárába, ahol tizenkét ember meghalt, és közel százan megsebesültek. A német társadalom mélyen megrendült, mert a támadás világosan megmutatta, hogy a nyitott és sokszínű európai nagyvárosok is sebezhetőek a szélsőséges erőszakkal szemben.

A merénylet politikai és társadalmi vitákat is felszínre hozott, amelyekben a biztonság megerősítése és a fenyegetések tudatosítása került előtérbe. A támadó napokig menekült, végül Olaszországban lőtték le a rendőrök.

Isztambulban tragédiával kezdődött a 2017-es újév

Egyetlen fegyveres oltotta ki 39 ember életét, és örökre megváltoztatta a város újévi ünnepléshez fűződő viszonyát. Az Ortaköy városrészben található Reina éjszakai klubban, Isztambul egyik legismertebb szórakozóhelyén. A klubban mintegy 600 ember ünnepelte az újévet, amikor a támadó automata fegyverrel tüzet nyitott rájuk. A merénylő több mint 180 lövést adott le néhány perc alatt.

A támadás során 39 ember meghalt, legalább 79-en megsérültek, sokan pedig a Boszporusz vizébe ugrottak menekülés közben.

Újabb iszlamista támadás Franciaországban

2018. március 23-án újabb iszlamista támadás rázta meg Franciaországot. A 26 éves Redouane Lakdim Carcassonne-ban előbb járókelőkre és rendőrökre nyitott tüzet, majd a közeli Trèbes városában betért egy szupermarketbe, ahol túszokat ejtett.

Bécsi lövöldözés

2020. november 2-án Bécs belvárosában szintén egy iszlamista támadó gépfegyverrel nyitott tüzet járókelőkre a fő zsinagóga közelében. A merényletben négyen meghaltak és többen megsebesültek, mire a rendőrség lelőtte az elkövetőt. A hatóságok később megállapították, hogy egyedül cselekedett. Az eset sokkolta Ausztriát, és szigorúbb terrorellenes intézkedések bevezetéséhez vezetett.

Solingen és Magdeburg – újabb figyelmeztetések Európának

A nyugat-németországi Solingenben 2024 augusztusában egy helyi fesztiválon késes támadás történt: az elkövető három embert halálra szúrt, nyolcat pedig megsebesített. 

A szövetségi ügyészség szerint a támadó az Iszlám Állam eszméit követte, és kifejezetten nem muszlim áldozatokat célzott meg. A német hatóságok egyértelműen terrortámadásnak minősítették az esetet.

A magdeburgi gázoló pere szintén azt mutatta meg, hogy az iszlamista indíttatású támadások továbbra is valós és súlyos kockázatot jelentenek Európában.

 

