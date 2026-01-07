Európa húsz éve a terror árnyékában: a kontinens legvéresebb iszlamista támadásai

Az elmúlt két évtizedben Európa sorozatosan szembesült az iszlamista terrorizmus erőszakos hullámaival: Madridtól Londonon át Párizsig és Brüsszelig olyan merényletek rázták meg a kontinenst, amelyek százak életét oltották ki, és alapjaiban változtatták meg a biztonságpolitikai gondolkodást. A robbantások, késelések, gázolások és fegyveres támadások rámutattak arra, hogy a radikalizáció és a magányos elkövetők fenyegetése továbbra is számottevő.

Megemlékezés a Charlie Hebdo szerkesztőség ellen elkövetett terrortámadásról (Fotó: LAURENT CARON / Hans Lucas)

Madrid vasúti robbantások

Az egyik legvéresebb merénylet Európában a 2004. március 11-i madridi vonatrobbantások voltak.

Tíz bomba robbant a spanyol főváros vasútállomásain, 192 ember vesztette életét, és több mint 1800-an sebesültek meg.

A merénylők egy zsúfolt tavaszi reggelen – mindössze három nappal a spanyol parlamenti választások előtt – három madridi elővárosi vonaton hajtottak végre robbantásokat. A bomba akkor lépett működésbe, amikor a vonat már a pályaudvar közelében járt, és a robbanás teljesen szétszakította a kocsik egy részét.

A merényleteket az al-Kaidához köthető terrorszervezet követte el. A fő szervező, a marokkói származású Jamal Zougam jelenleg is életfogytiglani börtönbüntetését tölti, és legkorábban 2044-ben szabadulhat.

A támadás mérföldkőnek számított Európa számára, mivel ez volt az első alkalom, hogy közvetlenül szembesült az iszlamista terrorizmus fenyegetésével.

Los terroristas colocaron 10 artefactos explosivos en cuatro trenes de cercanías de Madrid. Murieron 191 personas y más de 1.800 resultaron heridas. Se cumple el 20 aniversario de aquel 11M de 2004. Así reconstruyó @informesemanal la tragedia 👉 https://t.co/PY7sAkaoC0 #11Marzo pic.twitter.com/xYUwjNs13W — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) March 11, 2024

Londoni metró- és buszrobbantások

A vonatrobbantások után alig telt el egy év, amikor újabb, iszlamista hátterűnek tartott terrortámadás rázta meg Európát.

2005 júliusában Londonban öngyilkos merénylők csaptak le a reggeli csúcsforgalomban, egyszerre négy helyszínen: három metróvonalon és egy autóbuszon.

A támadásokban legalább 52 ember életét vesztette. A brit hatóságok később megállapították, hogy az elkövetők Leedsből származtak, és a házkutatások során az otthonaikban egy működő bombakészítő műhelyre, valamint robbanóanyagokra is rábukkantak. Ez volt a modern brit történelem legsúlyosabb terrormerénylete.

Párizsi merényletek

A 2015-ös év elején ismét iszlamista indíttatású merénylet rázta meg Európát.

Január 7-én a Kouachi fivérek fegyveres támadást hajtottak végre a Charlie Hebdo párizsi szerkesztősége ellen, megtorlásként a lapban korábban megjelent, Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrák miatt. A támadásban 12-en vesztették életüket, köztük a magazin legismertebb rajzolói és több rendőr is.

Ugyanabban az évben, november 13-án újabb, összehangolt terrortámadás-sorozat sújtotta Párizst. A Stade de France stadion környékén, több belvárosi étteremben és a Bataclan koncertteremben is fegyveres merénylők csaptak le. A vérengzésben 130-an haltak meg, és több mint négyszázan megsérültek.

A támadók az Iszlám Állam nevében követték el tetteiket, amelyek alapjaiban rengették meg Franciaország biztonságérzetét és társadalmi nyugalmát.

A nizzai terrortámadás