Titkos csata Brüsszelben: így fenyegeti a személyes viszály Von der Leyen terveit

A brüsszeli folyosókon mindenki erről beszél, de nyíltan kevesen merik kimondani: az Európai Parlament két legnagyobb frakciójának, az Európai Néppártnak (EPP), valamint a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének (S&D) vezetői között dúló háború immár nem csupán személyes ellentét, hanem intézményi válságot okozó tényező. Manfred Weber, a magyargyűlölő EPP-vezér és Iratxe García, a spanyol szocialisták erős embere között nem csupán fagyossá, de egyenesen mérgezővé vált a légkör – számol be róla a Politico brüsszeli hírportál.
A konfliktus gyökerei egészen a 2019-es európai választásokig nyúlnak vissza. Ekkor történt az az „ősbűn”, amelyet Weber a mai napig nem tudott megbocsátani. García ugyanis – a román liberális Dacian Ciolos oldalán – besétált Weber irodájába, és közölte: nem támogatják bizottsági elnöki ambícióit, felrúgva ezzel a csúcsjelölti rendszert. Weber álmai szertefoszlottak, a Bizottság élére Ursula von der Leyen került, a tüske pedig ott maradt. Egy vezető néppárti EP-képviselő a helyzetet úgy jellemezte: Weber sosem fogja kiheverni García árulását.
A jelenlegi helyzet azonban túlmutat a múlton. A Manon Aubry (Baloldal frakció) által „két mérgező exnek” titulált páros kapcsolata azért vált kritikussá, mert Weber felismerte az idők szavát: a Néppártnak nyitnia kell a jobboldal felé. Az EPP egyre gyakrabban szavaz együtt a konzervatív és szuverenista erőkkel olyan kulcsfontosságú kérdésekben, mint a migráció szigorítása vagy a gazdaságot gúzsba kötő zöldszabályozások lazítása. García ezt a baloldal szempontjából „megcsalásként” éli meg, és dühödt támadásokat indít nemcsak Weber, hanem a szerinte Trump irányvonalának megfelelő deregulációs politikát folytató Von der Leyen ellen is.
A feszültség gyakran szinte tapintható az Európai Parlament üléstermében.
A kölcsönös vádaskodások mindennaposak: Weber szerint a szocialisták akadályozzák az európai napirendet, míg García név szerint Webert teszi felelőssé a „koalíció” működésképtelenségéért. A valóság azonban az, hogy a baloldal képtelen feldolgozni, hogy a 2024-es választás után az Európai Parlament jobbra tolódott, és a régi, automatikusan működő háttéralkuk kora lejárt.
A konfliktus egyik legfőbb gyújtópontja a spanyol politika. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök kormányzása és a spanyol belpolitikai csaták közvetlenül szivárognak be az EP falai közé. Weber nyíltan támogatja a spanyol néppárti ellenzéket Sánchez megbuktatásában, amit García személyes sértésként kezel. A helyzet 2024 őszén, Teresa Ribera spanyol biztosjelölt meghallgatásakor jutott forrpontra. Az EPP keményen támadta Riberát a valenciai áradások kezelése miatt, míg a szocialisták bosszúból az olasz Raffaele Fitto jelölését próbálták megfúrni.
Bár végül mindkét jelölt átment, a „nagykoalíció” repedései mindenki számára nyilvánvalóvá váltak.
A működésképtelenség közvetlen veszélyt jelent Ursula von der Leyen második ciklusára is. Ha a két nagy frakció nem tud megegyezni, a szavazások kiszámíthatatlanná válhatnak, a bizottsági elnök javaslatai pedig elbukhatnak. Novemberben már láthattunk erre példát, amikor a vállalati zöldjelentések egyszerűsítését az EPP a jobboldali frakciók segítségével vitte át, a centrista-baloldali blokk ellenében.
A jövő sem ígér sok jót. A 2027-es félidős EP-tisztújítás máris árnyékot vet a mindennapokra. A szocialisták egy állítólagos háttér-megállapodásra hivatkozva maguknak követelik a parlamenti elnöki posztot, miközben az EPP szeretné Roberta Metsolát harmadik ciklusra is a székben tartani. García pozíciója ráadásul saját frakcióján belül is inog:
ha nem szerzi meg az elnöki posztot, az olasz és német szocialisták könnyen elmozdíthatják a frakcióvezetői székből.
Bár a nyilvánosság előtt mindkét fél igyekszik tompítani az éleket – Weber „kiválónak”, García „munkakapcsolatnak” nevezi viszonyukat –, a mélyben forrnak az indulatok. Egy bennfentes parlamenti tisztviselő félig viccesen megjegyezte: a két vezetőnek talán le kellene ülnie egy italra, hogy rendezzék soraikat. Ám amikor erről kérdezték őket, Weber ideges nevetéssel hivatkozott elfoglaltságaira, García pedig közölte: ő már „otthonülő típus”, nem jár el iszogatni.