Titkos csata Brüsszelben: így fenyegeti a személyes viszály Von der Leyen terveit

A brüsszeli folyosókon mindenki erről beszél, de nyíltan kevesen merik kimondani: az Európai Parlament két legnagyobb frakciójának, az Európai Néppártnak (EPP), valamint a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének (S&D) vezetői között dúló háború immár nem csupán személyes ellentét, hanem intézményi válságot okozó tényező. Manfred Weber, a magyargyűlölő EPP-vezér és Iratxe García, a spanyol szocialisták erős embere között nem csupán fagyossá, de egyenesen mérgezővé vált a légkör – számol be róla a Politico brüsszeli hírportál.

Iratxe Garcia és Manfred Weber között toxikussá vált a légkör az Európai Parlamentben (Fotó: AFP)

A konfliktus gyökerei egészen a 2019-es európai választásokig nyúlnak vissza. Ekkor történt az az „ősbűn”, amelyet Weber a mai napig nem tudott megbocsátani. García ugyanis – a román liberális Dacian Ciolos oldalán – besétált Weber irodájába, és közölte: nem támogatják bizottsági elnöki ambícióit, felrúgva ezzel a csúcsjelölti rendszert. Weber álmai szertefoszlottak, a Bizottság élére Ursula von der Leyen került, a tüske pedig ott maradt. Egy vezető néppárti EP-képviselő a helyzetet úgy jellemezte: Weber sosem fogja kiheverni García árulását.

A jelenlegi helyzet azonban túlmutat a múlton. A Manon Aubry (Baloldal frakció) által „két mérgező exnek” titulált páros kapcsolata azért vált kritikussá, mert Weber felismerte az idők szavát: a Néppártnak nyitnia kell a jobboldal felé. Az EPP egyre gyakrabban szavaz együtt a konzervatív és szuverenista erőkkel olyan kulcsfontosságú kérdésekben, mint a migráció szigorítása vagy a gazdaságot gúzsba kötő zöldszabályozások lazítása. García ezt a baloldal szempontjából „megcsalásként” éli meg, és dühödt támadásokat indít nemcsak Weber, hanem a szerinte Trump irányvonalának megfelelő deregulációs politikát folytató Von der Leyen ellen is.

A feszültség gyakran szinte tapintható az Európai Parlament üléstermében.

A kölcsönös vádaskodások mindennaposak: Weber szerint a szocialisták akadályozzák az európai napirendet, míg García név szerint Webert teszi felelőssé a „koalíció” működésképtelenségéért. A valóság azonban az, hogy a baloldal képtelen feldolgozni, hogy a 2024-es választás után az Európai Parlament jobbra tolódott, és a régi, automatikusan működő háttéralkuk kora lejárt.