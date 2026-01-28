A javaslatot Alessandro Di Majo, Davide Di Pietro és Roberto Natale, a RAI igazgatótanácsának tagjai fogalmazták meg egy közös sajtóközleményben. Álláspontjuk szerint Palesztinának helyet kell kapnia a Eurovíziós Dalfesztiválon, mert ellenkező esetben sérülhetnek azok az értékek, amelyeket szerintük a zene képvisel: a befogadás, a testvériség és az együttélés eszméje. A tervek szerint a fellépés nem a verseny része lenne, hanem annak keretein kívül jelenne meg – a kezdeményezésről először a Corriere della Sera napilap számolt be.

Újabb vita bontakozott ki az Eurovíziós Dalfesztivál körül Fotó: AFP

Az Exxpress forrásai szerint a felhívást írásban juttatták el az Európai Műsorszolgáltatók Szövetségéhez (EBU), valamint az osztrák közszolgálati műsorszolgáltatóhoz, az ORF-hez, amelyek közösen felelősek a dalfesztivál lebonyolításáért.

A kezdeményezők egyértelmű választ várnak arra, hogy a szervezők hajlandók-e napirendre venni a javaslatot, és beépíteni azt a műsorstruktúrába.

Március közepén az európai műsorszolgáltatók képviselői találkoznak az ORF vezetésével, hogy véglegesítsék a három eurovíziós este szerkesztői tartalmát. A RAI igazgatótanácsának három tagja szerint a nemzetközi nyomás hatással lehet ezekre az egyeztetésekre, és befolyásolhatja a végső döntéseket. A vita hátterében az is szerepet játszik, hogy a három igazgatósági tag korábban nyíltan bírálta a RAI döntését, amely szerint az olasz közszolgálati televízió részt vesz az idei Eurovíziós Dalfesztiválon.

A kritikusok korábban bojkottot sürgettek, ám ezt az álláspontot végül nem követte a műsorszolgáltató.

Drei der sieben Aufsichtsratsmitglieder von Italiens öffentlich-rechtlicher TV-Anstalt RAI rufen die Organisatoren des 70. Eurovision Song Contests (ESC) in Wien auf, das Thema Palästina in die Veranstaltung einzubeziehen. https://t.co/ueo84ILx9k — exxpress (@exxpressat) January 26, 2026

Az erősödő antiszemitizmus már az Eurovíziós Dalfesztivált is elérte

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Az Európai Műsorszórók Uniója (EBU) átfogó reformot jelentett be novemberben az Eurovíziós Dalfesztivál szavazási és promóciós rendszerében, miután a tavalyi, Bázelben rendezett versenyt komoly viták és politikai feszültségek kísérték.

A botrányt az váltotta ki, hogy az izraeli induló, Juvál Rafaél New Day Will Rise című dalával a közönségszavazáson szinte példátlan fölénnyel győzött: 38 nemzeti zsűriből és nemzetközi szavazóból 34-től maximális pontszámot kapott, ami összetettben a második helyre repítette, közvetlenül az osztrák J. J. mögé.

Bár ez önmagában is jelentős visszhangot váltott volna ki, a helyzetet tovább élezte, hogy Izrael szereplését több országban egyre erősebb ideológiai és politikai indulatok övezték – részben az Európában újra felerősödő antiszemitizmus miatt.