Félelmetes trend az USA-ban: soha nem látott mennyiségű fegyver a civileknél

Egy szövetségi nyilvántartások alapján összeállított friss jelentés szerint az Egyesült Államokban több mint 500 millió lőfegyver van civil tulajdonban. Az NSSF (nemzeti sportlövészeti alapítvány) adatai alapján a fegyvergyártás 2023-ban visszaesett, ugyanakkor a piacon elérhető fegyverek száma továbbra is magas. A jelentés részletes adatokat közöl a fegyvertípusokról, a gyártás alakulásáról és a hosszabb távon megfigyelhet trendekről – számolt be róla a Newsmax.

1990 és 2023 között összesen mintegy 506,1 millió lőfegyver került civil tulajdonba

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

A jelentés szerint 1990 és 2023 között összesen mintegy 506,1 millió lőfegyver került civil tulajdonba. 2023-ban a belföldi fegyvergyártás 8,47 millió darabot tett ki és összesen 13,57 millió lőfegyver vált elérhetővé az amerikai piacon. A jelentés azt is megállapította, hogy jelenleg hozzávetőlegesen 32,1 millió félautomata puska van jelenleg forgalomban, amelyeket az NSSF modern sportpuskaként kategorizált be.

Az amerikai fegyvergyártók módosították a gyártási terveiket és továbbra is a legmagasabb minőségű lőfegyvereket szállították a törvénytisztelő amerikaiak számára

– mondta Joe Bartozzi, az NSSF elnök-vezérigazgatója.

Viszonytásként elmondható, hogy az Egyesült Államok lakossága – 2025-ös adatokat alapul véve – mintegy 347 millió fő, vagyis mindenkire az újszülöttektől a legidősebbekig közel 1,5 fegyver jutott. Ezzel szemben Magyarországon – 2025 eleji adatai szerint – a lakosságnál lévő éles fegyverekből nagyjából minden 37. magyarra jut egy.