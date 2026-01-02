A felvételen két katonai ruhát viselő és két civil ruhás férfi próbál egy férfit egy kisbuszba betuszkolni. A videón látszik, amint az érintett ellenáll: próbálja magát kiszabadítani, miközben a körülötte lévők húzzák-vonják. A jelenet majdnem egy percen át tart, a videó vége felé a férfi a földre veti magát, ahonnan továbbra is megpróbálják az autóba kényszeríteni.

A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai járőröznek, a férfiak nincsenek biztonságban

A felvételen hallható, amint a férfi női hozzátartozói kiabálnak, és megpróbálnak közbelépni, illetve segítséget nyújtani neki. Azt nem tudni, pontosan hol történt az eset, a bejegyzést 2025-ös év utolsó napján tették közzé.

Az elmúlt időszakban egyre több olyan felvétel jelenik meg a közösségi médiában, amelyek az ukrajnai utcai toborzások során történt erőszakos intézkedéseket mutatják be. Bár az ukrán hatóságok hivatalosan tagadják, hogy rendszerszintű visszaélések zajlanának, a nyilvánosságra kerülő videók más képet sugallnak.

Egy nemrég közzétett felvételen a területi toborzóközpont (TCK) munkatársai egy parkolóban lépnek fel egy férfival szemben. Az intézkedés rövid időn belül fizikai erőszakba torkollik: a videóhoz fűzött leírás szerint a férfit előbb gázspray-vel lefújták, majd térddel hasba rúgták. Ezt követően a TCK munkatársai egy buszba ültették, és elszállították a helyszínről. Az eset nyilvános helyen, több szemtanú előtt zajlott.

A hivatalos adatok szerint Ukrajnában 2025. január 1. és szeptember 30. között összesen 2318 olyan ügyet regisztráltak, amelyek a sorkatonai szolgálat elkerülésével hozhatók összefüggésbe. Ezek közül 953 esetben emeltek vádat. Emellett 395 ügyben dokumentálták a katonai nyilvántartás megkerülését, amelyek közül 345 eset vádemeléssel zárult. Az adatokat az Ukrán Nemzeti Rendőrség közölte, amelyeket a TASZSZ ismertetett.