geert wilders

Figyelmen kívül hagyják a választók akaratát Hollandiában

23 perce
Olvasási idő: 6 perc
A holland választók dühe és értetlensége fokozódik: miközben a nemzeti jobboldal elsöprő többséget szerzett a legutóbbi voksoláson, az ország mégis egy balliberális-centrista kisebbségi kormány felé sodródik. A demokratikus akarat semmibevételének iskolapéldáját készül megvalósítani Hollandia a politikai életben, ahol a brüsszeli érdekeket kiszolgáló D66, a liberális VVD és a kereszténydemokrata CDA készül koalícióra lépni, teljesen figyelmen kívül hagyva a jobboldali szavazók millióit. Geert Wilders, a PVV vezére szerint a kisebbségi kormány bukásra van ítélve.
geert wildershollandiad66

Szürreális politikai helyzet alakult ki Hollandiában. Bár Hollandia választóinak többsége egyértelműen jobbra szavazott, a politikai elit mesterkedéseinek köszönhetően az ország egy olyan kormányzati felállás felé tart, amely teljesen szembemegy a népakarattal – hívja fel a figyelmet a Brussels Signal belga hírportál.

Hollandia választóinak akaratával menne szembe a kisebbségi kormány
Hollandia választóinak akaratával menne szembe a kisebbségi kormány (Fotó: ANP via AFP)

A formálódó kisebbségi kabinet gerincét a progresszív D66, a liberális VVD és a CDA alkotná, akiknek a szövetsége Victor Vlam tévékommentátor szerint nem más, mint „egy középső ujj felmutatása a választóknak”. A szakértő a nemzeti televízióban rámutatott: a parlamentben a VVD-től jobbra elhelyezkedő 49 képviselői hely mögött álló hatalmas választói tömeg érdekképviselete válik semmissé ebben a konstrukcióban.

Egy olyan kisebbségi kabinet, amely figyelmen kívül hagyja a választók egyértelmű jobbközép mandátumát, és többségi támogatás nélkül kormányoz, katasztrofális kezdés

– fogalmazott Caroline van der Plas, a Gazdapárt (BBB) vezetője.

Hasonlóan vélekedik Joost Eerdmans, a JA21 párt vezetője is, akit az utolsó pillanatban zártak ki a kormányzati egyeztetésekből. Szerinte a balra tolódó koalícióval „a jobboldali szavazatokat semmibe veszik”, ami rendkívül instabil kormányzást vetít előre.

Az elemzők szerint a formálódó „centrista” kabinet valójában a Frans Timmermans fémjelezte baloldali szövetség (GroenLinks/PvdA) csendes támogatásával fog kormányozni, ami éles balratolódást jelent majd. Vlam jóslata szerint ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy „semmi érdemleges nem történik majd a bevándorlás terén”, ellenben „irdatlan pénzeket költenek majd klímaintézkedésekre és az EU-s integráció elmélyítésére”. Ez pedig szöges ellentétben áll azzal, amit a hollandok többsége akart.

Különösen nagy a felháborodás a D66 párttal szemben, amelyet jobboldali körökben gúnyosan csak „666”-ként emlegetnek. A párt vezetője, Rob Jetten hitelessége sokak szemében megkérdőjeleződött, miután a kampányban még nyitottnak mutatkozott a jobboldali együttműködésre, most viszont aktívan akadályozza azt.

A választók emlékezetében élénken él még Jetten korábbi éghajlat- és energiaügyi miniszteri tevékenysége, amikor elismerte, hogy a milliárdos költségekkel járó holland klímaprogram globálisan mindössze 0,000036 Celsius-fokos hőmérséklet-csökkenést eredményezne. De nem felejtették el Alexandra van Huffelen (D66) államtitkár akcióját sem, aki 2023-ban a parlamenti többség akarata ellenére írta alá az európai digitális személyazonosságról szóló megállapodást, 

Brüsszel érdekeit helyezve a nemzeti szuverenitás elé.

A kisebbségi kormány bukásra van ítélve, és „jövőre új választások lesznek” – szögezte le Geert Wilders a holland Szabadságpárt, a Patrióták Európáért holland tagpártjának vezetője. 

 

