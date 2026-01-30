Rettentő a hideg Kijevben: több száz társasházban nincs fűtés

Klicsko tájékoztatása szerint jelenleg 378 lakóépületben nincs fűtés az ukrán fővárosban. Az érintett házak többsége Trojescsina városrészben található, de a probléma a főváros több más kerületét is érinti.

A főpolgármester közlése szerint a tegnapi nap folyamán Trojescsinában több mint 100 épületet sikerült újra rákötni a fűtési hálózatra, az éjszaka során pedig további 50 házban állították helyre a fűtést.

Klicsko hangsúlyozta:

a közműszolgáltatók és az energetikai szakemberek folyamatosan dolgoznak Kijev különböző pontjain annak érdekében, hogy mielőbb legyen fűtés a lakásokban. A munkálatok jelenleg is zajlanak.

Ukrajna lakossága súlyos energiaválsággal küzd: az orosz támadások az ukrán energetikai infrastruktúra ellen az ország nagyvárosait sötétségbe borították és milliók maradtak fűtés nélkül. Nem ritkák a napi 15-20 órás áramszünetek. Mindez egy extrém hideg tél idején történik. Kijevben és más nagyvárosokban a hosszan elhúzódó áramszünetek alapjaiban nehezítik meg a mindennapokat, sokan csak ideiglenes, kényszerű megoldásokkal tudják átvészelni a helyzetet. A fővárosból jelentős számú lakos elmenekült, miközben a szakemberek folyamatos, megfeszített munkával próbálják helyreállítani a megrongálódott infrastruktúrát.