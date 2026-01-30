Gáspár Evelinnel nem érdemes kötekedni – megmondta a tutit

A miniszterelnök a kampány részleteit beszélte meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, valamint munkatársával Gáspár Evelinnel. Orbán Viktor a videóhoz fűzött megjegyzésében jelezte, hogy nem érdemes kötekedni, mert Evelin „mindenkit leboxol”.

Orbán Viktor szerint nem érdemes kötekedni

(Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Gáspár Evelin két hónapja dolgozik a külügyminiszter mellett, ez idő alatt azonban számtalan támadás érte. A miniszterelnök kérdésére válaszolva a külügyminiszter sajtóreferense elárulta, hogy mind cigány származása, mind pedig a Fideszhez kötődése miatt támadásoknak volt kitéve.

Azonban ezek már nem zavarják, hiszen saját elmondása szerint amíg valamit jól csinál, addig mindig lesznek akik támadják. Ha nem lennének ilyen támadások, akkor tudná, hogy valamint nem jól csinál.

Gáspár Evelin szerint etnikuma kapcsán soha nem számított, hogy milyen teljesítmény volt mögötte, hiszen az RTL műsorában is a döntőig boxolta magát, azonban akkor is származásával piszkálták. Orbán Viktor erre megjegyezte, hogy legalább most már tudja, hogy kit kell hívni, ha baj van. A külügyminiszter sajtóreferense egyúttal elmondta, hogy akkor is támadták, amikor a Tisza Párt felvállalta Kapitány Istvánt, mondván, hogy a Fidesznek az ő személye mekkora szégyen, szemben Kapitány leigazolásával.