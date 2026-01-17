Bemutatták a gázai béketerv egyik kulcsemberét

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Az amerikai elnök bejelentette, hogy a Gázai béketerv a második fázisába lépett. Az új szakasz tartalmazza a Hamász lefegyverzését, egy szakértői átmeneti palesztin kormány létrehozását, valamint egy nemzetközi felügyeleti testület felállítását is. Tony Blair is helyet kapott a felügyeleti testületben, és valódi kiváltságnak nevezte a felkérést.
béketervTrumpGázai övezet

Az amerikai elnök a héten jelentette be, hogy új szakaszába lépett a Gázai övezet jövőjét rendezni hivatott béketerv, amelynek célja a térség stabilizálása és újjáépítésének előkészítése. A gázai béketerv második fázisa többek között magában foglalja a Hamász palesztin szélsőséges szervezet lefegyverzését, egy átmeneti, szakértői palesztin kormány megalapítását, és egy nemzetközi felügyeleti testület – a Gázai béketanács – felállítását. Tony Blair, volt brit miniszterelnök a végrehajtó bizottság tagjaként csatlakozik a béketanácshoz – írja a Daily Mail.

Tony Blair fontos szerephez jut a gázai béketerv végrehajtásában
Tony Blair fontos szerephez jut a gázai béketerv végrehajtásában
Fotó: DANTE FERNANDEZ / AFP

Blair, Marco Rubio amerikai külügyminiszter, Steve Witkoff különleges megbízott és Jared Kushner mellett kapott helyet a tanácsban, aminek még tagja lesz Donald Trump amerikai elnök, Marc Rowan, az Apollo cégvezetője, Ajay Banga a Világbank elnöke, valamint Robert Gabriel, Trump politikai asszisztense is.

Blair, aki 72 éves, szombaton reagálva a bejelentésre, megköszönte az elnöknek a lehetőséget, és valódi kiváltságnak nevezte a felkérést.

Blair dicsérte Trump béketervezetét, amit rendkívüli teljesítménynek nevezett, és amely szerinte véget vetett a konfliktusnak. Hozzátette, hogy a tanács létrehozása reményt ad a gázai embereknek, hogy a jövőjük más lehet a múltnál, és az izraelieknek, hogy lehet egy szomszédjuk, amely nem fenyegeti biztonságukat. Blair úgy folytatta: 

Olyan Gázát szeretnénk, amely nem azt építi újra, ami volt, hanem azt, amit kellene. Az izraeliek számára biztosítani akarjuk, hogy a 2023. október 7-i szörnyű események soha ne ismétlődjenek meg.

Milyen szerep jut a végrehajtó bizottságnak?

A Fehér Ház közlése szerint minden végrehajtó bizottsági tag egy meghatározott portfóliót fog felügyelni, amely kritikus Gáza stabilitása és a hosszú távú siker szempontjából, ideértve a kormányzati kapacitásfejlesztést, a regionális kapcsolatokat, az újjáépítést, a befektetések vonzását, a finanszírozást és a tőkemobilizációt. 

Hozzátették, hogy a további bizottsági tagokat a következő hetekben fogják bejelenteni.

 

