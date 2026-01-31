Strasbourgban egyre inkább az látszik: a genderőrületet próbálják európai szabállyá emelni. A 46 tagországot tömörítő Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) olyan jogszabályok elfogadására szólított fel, amelyek tiltják és büntethetővé teszik a szexuális beállítottság megváltoztatását célzó úgynevezett „konverziós gyakorlatokat” – tájékoztatott az Európa Tanács csütörtökön. A Brussels Signal forrásai szerint a transzneműség kibővített definícióját is beemelnék a dokumentumba.

Genderdogma Európában: aki nem ért egyet, bajba kerülhet Fotó: AFP

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése téli ülésszakán elfogadott állásfoglalás szerint az úgynevezett „konverziós gyakorlat” a magukat az LMTBQ-közösséghez sorolók szexuális irányultságának, nemi identitásának vagy nemi önkifejezésének megváltoztatására, elnyomására vagy elfojtására irányuló beavatkozást jelent „azon a téves hiedelem alapján”, hogy az ilyen szexuális beállítottságok „kórosak vagy nemkívánatosak”.

Aggódva amiatt, hogy a nemi identitás megváltoztatását célzó, tudományos alapot nélkülöző gyakorlat káros következményekkel jár az érintettekre nézve, a PACE úgy véli, hogy sürgősen intézkedések meghozatalára van szükség a lehetséges károk megelőzése érdekében

– fogalmaztak a szöveg elfogadását támogató parlamenti képviselők, majd hangsúlyozták: az intézkedés meghozatala egyszerre közegészségügyi kötelesség és az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása.

Ezek a gyakorlatok hazugságon alapulnak, azon a hazugságon, hogy a sokszínűség hibának számít

– fogalmaztak.

A strasbourgi közlemény szerint a PACE intézkedéseket javasolt a konverziós gyakorlatok áldozatainak támogatására és védelmére is, valamint képzésre és a közvélemény tudatosságának fokozására vonatkozóan. Javasolta, hogy erősítsék meg az együttműködést a civil társadalmi szervezetekkel, különösen azokkal, amelyek aktívak az LMBT-közösségek jogainak védelmében, és értékeljék a vonatkozó jogszabályokat, valamint ösztönözzék az ilyen gyakorlatok elterjedtségére és hatására vonatkozó kutatásokat és az adatgyűjtést – tájékoztatott közleményében az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése.