Genderdogma Európában: aki nem ért egyet, bajba kerülhet

Strasbourgban egyre inkább az látszik: a genderőrületet próbálják európai szabállyá emelni. A 46 tagországot tömörítő Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) olyan jogszabályok elfogadására szólított fel, amelyek tiltják és büntethetővé teszik a szexuális beállítottság megváltoztatását célzó úgynevezett „konverziós gyakorlatokat” – tájékoztatott az Európa Tanács csütörtökön. A Brussels Signal forrásai szerint a transzneműség kibővített definícióját is beemelnék a dokumentumba.
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése téli ülésszakán elfogadott állásfoglalás szerint az úgynevezett „konverziós gyakorlat” a magukat az LMTBQ-közösséghez sorolók szexuális irányultságának, nemi identitásának vagy nemi önkifejezésének megváltoztatására, elnyomására vagy elfojtására irányuló beavatkozást jelent „azon a téves hiedelem alapján”, hogy az ilyen szexuális beállítottságok „kórosak vagy nemkívánatosak”.
Aggódva amiatt, hogy a nemi identitás megváltoztatását célzó, tudományos alapot nélkülöző gyakorlat káros következményekkel jár az érintettekre nézve, a PACE úgy véli, hogy sürgősen intézkedések meghozatalára van szükség a lehetséges károk megelőzése érdekében
– fogalmaztak a szöveg elfogadását támogató parlamenti képviselők, majd hangsúlyozták: az intézkedés meghozatala egyszerre közegészségügyi kötelesség és az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása.
Ezek a gyakorlatok hazugságon alapulnak, azon a hazugságon, hogy a sokszínűség hibának számít
– fogalmaztak.
A strasbourgi közlemény szerint a PACE intézkedéseket javasolt a konverziós gyakorlatok áldozatainak támogatására és védelmére is, valamint képzésre és a közvélemény tudatosságának fokozására vonatkozóan. Javasolta, hogy erősítsék meg az együttműködést a civil társadalmi szervezetekkel, különösen azokkal, amelyek aktívak az LMBT-közösségek jogainak védelmében, és értékeljék a vonatkozó jogszabályokat, valamint ösztönözzék az ilyen gyakorlatok elterjedtségére és hatására vonatkozó kutatásokat és az adatgyűjtést – tájékoztatott közleményében az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése.
A kritikusok szerint a szabályozás lényegében megtiltaná, hogy bárki megkérdőjelezze mások önmaga által választott nemét – írja a Brussels Signal. Bob De Brabandere belga szenátor a vita során kijelentette:
Egy olyan messzire nyúló ideológiai keretet hoz létre, amely mélyen behatol az orvostudományba, az oktatásba, a családi életbe és a gondolkodás szabadságába. Egészen egyszerűen ideológiai vágyálmokon alapul, nem tudományos tényeken
– mondta De Brabandere. Aggasztónak nevezte azt is, hogy a határozat büntetőjogi szankciókat vezetne be. Rónán Mullen ír EPP-képviselő is a határozat ellen szavazott, és bírálta, hogy a szerinte radikális javaslat akadály nélkül átment a bizottságon. Hangsúlyozta, hogy nem volt egyedül, egy osztrák párttársa is ellene voksolt. Mullen szerint
a döntés nem a melegek védelméről szól, hanem egy radikális transzaktivista programról, amelyet szándékosan építettek bele a jelentésbe.
Mullen így zárta szavait:
Másokat is arra biztatnék, hogy védjék meg a kiszolgáltatott embereket és a gyermekeket a mérgező ideológiákkal szemben.
A szülők és az orvosok aggályai miatt az Európai Néppárt benyújtott egy módosító javaslatot, amely szerint a tilalom nem vonatkozna azokra az esetekre, amikor a szülők vagy az orvosok segítő szándékkal járnak el, és nem akarnak senkit megváltoztatni. A brit Sex Matters nevű jogvédő szervezet szintén ellenezte a határozatot. A javaslat támogatói viszont azzal érveltek, hogy szerintük a kritikák „transzfób csoportok” lobbizásának eredményei.
Új szintre emelné Brüsszel a genderőrületet
Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy az Európai Unió olyan javaslattal állt elő, amely korhatár nélkül lehetővé tenné a gyerekek számára a nemváltást. Az „LGBTIQ+ Egyenlőségi Stratégia 2026-2030” elnevezésű dokumentum olyan radikális intézkedéseket tartalmaz, amelyek komoly aggodalmat keltenek számos tagállamban és szakértői körökben egyaránt – hívja fel a figyelmet az Exxpress osztrák hírportál.