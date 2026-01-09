Mi történne, ha Amerika tényleg rátámadna Grönlandra?

Európában egyre nagyobb aggodalmat kelt Donald Trump azon törekvése, hogy az Egyesült Államok megszerezze a Grönland feletti ellenőrzést. A Politico elemzése szerint az uniós és NATO-s döntéshozók egyelőre tanácstalanul keresik a válaszokat arra az esetre, ha Washington nem diplomáciai, hanem erőszakos eszközökhöz nyúlna.
Bár több elméleti forgatókönyv létezik, katonai agresszió esetén Európának gyakorlatilag nem lenne hatékony válasza.
Grönland: Mit tehetne Európa?
A Politico négy lehetséges irányt vázol fel. Az első a kompromisszumkeresés: a NATO közvetítésével olyan megállapodás születhetne, amelyet Trump politikai győzelemként kommunikálhatna, miközben Dánia és Grönland formálisan megőrizné szuverenitását. Ennek része lehetne a NATO katonai jelenlétének növelése az Északi-sarkvidéken.
A második lehetőség a pénzügyi ellensúly: az Európai Unió és Dánia jelentősen növelhetné a Grönlandnak nyújtott támogatásokat, hogy gazdaságilag vonzóbb alternatívát kínáljon az amerikai ajánlatnál, különösen az ásványkincsek kiaknázása terén.
A harmadik opció a gazdasági nyomásgyakorlás, vagyis kereskedelmi és befektetési korlátozások bevezetése az Egyesült Államokkal szemben. Ennek hitelessége azonban erősen kérdéses, mivel az EU korábban sem mert ilyen eszközökhöz nyúlni Washingtonnal szemben. A negyedik, egyben legérzékenyebb lehetőség a katonai válasz lenne. A Politico szerint azonban ha az Egyesült Államok fegyveres erővel lépne fel, Európa képtelen lenne megállítani. Legfeljebb elrettentő jelleggel lehetne európai csapatokat telepíteni Grönlandra, ami viszont súlyos eszkalációval és emberéletek elvesztésével járna.
„Ez egy kevéssé valószínű forgatókönyv”
Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint egy amerikai katonai támadás egyelőre inkább elméleti lehetőség.
Az egyelőre egy elméleti kérdés, hogy mi történne, ha az Egyesült államok katonai erővel próbálná megszállni Grönlandot
– fogalmazott a szakértő.
Siklósi Péter úgy látja, sokkal valószínűbb a tárgyalásos megoldás.
Ez egy kevéssé valószínű forgatókönyv, sokkal esélyesebb, hogy valamilyen tárgyalásos módon fog további jogokat szerezni Washington Grönland tekintetében.
A szakértő szerint az sem kizárt, hogy „békés úton, egy esetleges népszavazással szerezheti meg az Egyesült Államok Grönlandot”.
Vér nélküli győzelem, súlyos következményekkel
A szakértő ugyanakkor arra is figyelmeztetett: ha mégis katonai lépésre kerülne sor, annak kimenetele nem lenne kérdéses.
Ha az amerikaiak katonai támadást hajtanak végre, akkor nincs arra esély, hogy az ott állomásozó csekély számú dán katonai kontingens azt meg tudná akadályozni. Egy ilyen támadás rendkívül gyorsan és minden bizonnyal vér nélkül amerikai győzelemmel érne véget. A következményei azonban rendkívül súlyosak lennének
– hangsúlyozta a szakértő.
NATO-bénultság és történelmi válság
A legsúlyosabb következményeket Siklósi Péter a NATO működésében látja.
Mivel Dánia és az Egyesült Államok is a NATO tagjai, egy ilyen konfliktusban – lévén, hogy konszenzusos szervezet és minden döntéshez minden tagállam beleegyezése szükséges – nem tudnának megállapodni
– tette hozzá.
Az amerikai elnököt január 7-én egy hosszabb interjúban kérdezte a New York Times, hogy Grönland megszerzése fontosabb-e számára, mint a 76 éves katonai szövetség megőrzése. Trump nem válaszolt közvetlenül a kérdésre, de elismerte, hogy kormányzatának esetleg választania kell a kettő között.
Siklósi Péter szerint ez példátlan helyzetet teremtene.
Ez a NATO-ban egy eddig nem tapasztalt bénultsághoz vezetne, ami legrosszabb esetben akár a katonai szövetség végét is jelenthetné.
A végső dilemma így politikai és stratégiai lenne.
Itt a legfontosabb kérdés, hogy a többi NATO tagállam egy ilyen esetben azt mérlegelve, hogy melyik a fontosabb, Grönland megtartása dán fennhatóság alatt, vagy az Egyesült Államok Európa biztonságában betöltött kulcsszerepe, melyiket választaná
– összegezte Siklósi Péter.