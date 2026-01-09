Mi történne, ha Amerika tényleg rátámadna Grönlandra?

Európában egyre nagyobb aggodalmat kelt Donald Trump azon törekvése, hogy az Egyesült Államok megszerezze a Grönland feletti ellenőrzést. A Politico elemzése szerint az uniós és NATO-s döntéshozók egyelőre tanácstalanul keresik a válaszokat arra az esetre, ha Washington nem diplomáciai, hanem erőszakos eszközökhöz nyúlna.

A repülőgép, amelyen Donald Trump Jr. amerikai üzletember megérkezett Nuukba, Grönlandra 2025. január 7-én. (Fotó: Ritzau Scanpix/AFP/Emil Stach)

Bár több elméleti forgatókönyv létezik, katonai agresszió esetén Európának gyakorlatilag nem lenne hatékony válasza.

Grönland: Mit tehetne Európa?

A Politico négy lehetséges irányt vázol fel. Az első a kompromisszumkeresés: a NATO közvetítésével olyan megállapodás születhetne, amelyet Trump politikai győzelemként kommunikálhatna, miközben Dánia és Grönland formálisan megőrizné szuverenitását. Ennek része lehetne a NATO katonai jelenlétének növelése az Északi-sarkvidéken.

A második lehetőség a pénzügyi ellensúly: az Európai Unió és Dánia jelentősen növelhetné a Grönlandnak nyújtott támogatásokat, hogy gazdaságilag vonzóbb alternatívát kínáljon az amerikai ajánlatnál, különösen az ásványkincsek kiaknázása terén.

A harmadik opció a gazdasági nyomásgyakorlás, vagyis kereskedelmi és befektetési korlátozások bevezetése az Egyesült Államokkal szemben. Ennek hitelessége azonban erősen kérdéses, mivel az EU korábban sem mert ilyen eszközökhöz nyúlni Washingtonnal szemben. A negyedik, egyben legérzékenyebb lehetőség a katonai válasz lenne. A Politico szerint azonban ha az Egyesült Államok fegyveres erővel lépne fel, Európa képtelen lenne megállítani. Legfeljebb elrettentő jelleggel lehetne európai csapatokat telepíteni Grönlandra, ami viszont súlyos eszkalációval és emberéletek elvesztésével járna.

„Ez egy kevéssé valószínű forgatókönyv”

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint egy amerikai katonai támadás egyelőre inkább elméleti lehetőség.

Az egyelőre egy elméleti kérdés, hogy mi történne, ha az Egyesült államok katonai erővel próbálná megszállni Grönlandot

– fogalmazott a szakértő.

Siklósi Péter úgy látja, sokkal valószínűbb a tárgyalásos megoldás.

Ez egy kevéssé valószínű forgatókönyv, sokkal esélyesebb, hogy valamilyen tárgyalásos módon fog további jogokat szerezni Washington Grönland tekintetében.

A szakértő szerint az sem kizárt, hogy „békés úton, egy esetleges népszavazással szerezheti meg az Egyesült Államok Grönlandot”.