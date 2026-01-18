Grönland miatt aggódnak a háborúpárti országok

Európai diplomáciai vezetők válságmegbeszélést tartanak, miután Donald Trump bejelentette, hogy nyolc európai országot vámokkal sújt, mert ellenzik Grönland annektálására irányuló kísérletét – számolt be a The Guardian. Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia és Finnország vasárnap közzétett közös állásfoglalása szerint a vámok bejelentése „aláássa a transzatlanti kapcsolatokat és veszélyes eszkalációhoz vezethet”.

Grönland miatt aggódik a háborúpárti Európa Fotó: KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG / NurPhoto

Továbbra is egységesen és összehangoltan fogunk reagálni. Elkötelezettek vagyunk szuverenitásunk megvédése mellett

- hangsúlyozták. A nyolc ország azt is leszögezte, hogy szolidárisak Dániával és Grönland népével.

A NATO tagjaként elkötelezettek vagyunk az Északi-sarkvidék biztonságának erősítése mellett, mert ez a közös transzatlanti érdek

- húzták alá.

EU ambassadors will hold an emergency meeting Sunday after Donald Trump threatened escalating tariffs on European allies until the US is allowed to buy Greenland. Cyprus, which currently holds the EU presidency, called the meeting, set for 5 p.m. Brussels time, according to… pic.twitter.com/5qnJ8OcJYj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 17, 2026

A holland külügyminiszter, David van Weel egyenesen „zsarolásnak” nevezte az amerikai elnök döntését, csakúgy, mint Lars Klingbeil német alkancellár és pénzügyminiszter szerint, aki úgy fogalmazott: „Németország és európai partnerei nem hagyják , hogy Donald Trump zsarolja őket. Mint mondta, Németország mindig is kezet fog nyújtani az Egyesült Államoknak, hogy közös megoldásokat találjanak, de Berlin Grönland ügyében nem tart Washingtonnal. ”

Tehát a világos üzenet, hogy nem hagyjuk magunkat megzsarolni, és lesz európai válasz

- fűzte hozzá. Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök vasárnap a kereskedelemi háború veszélyeire hívta fel a figyelmet.

Úgy gondolom, nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne csöppenjünk egy fékeveszett kereskedelmi háborúba. Nem hiszem, hogy bárki is jól járna ezzel

- mondta a norvég kormányfő az NRK közszolgálati műsorszolgáltatónak nyilatkozva.

„Emmanuel Macron francia elnök arra fogja ösztönözni az EU-t, hogy alkalmazzák hatékony kényszerítő eszközüket, ha az USA továbbra is bevezeti a vámokat a Grönlandot érintő patthelyzetben” – jelentette vasárnap az AFP, Macron stábjára hivatkozva.

Az érintett országok EU nagykövetei rendkívüli ülésen találkoznak, miután Trump vámokat vetett ki Dániára, Norvégiára, Svédországra, Franciaországra, Németországra, az Egyesült Királyságra, Hollandiára és Finnországra.

Trump figyelmeztette az országokat, amelyek csapatokat vezényeltek Grönlandra, hogy „nagyon veszélyes játékot” játszanak, és kijelentette, hogy február 1-jétől 10%-os vámokat vetnek ki rájuk, amely június 1-jétől 25%-ra emelkedik.