Trump

Trump tervei felzaklatták Grönlandot: egyre nő a bizonytalanság a szigeten

23 perce
Olvasási idő: 8 perc
Egyre nagyobb bizonytalanság uralkodik Grönlandon, miután Donald Trump amerikai elnök többször is kijelentette: az Egyesült Államoknak szüksége van a területre. A kérdés a jövő héten diplomáciai szintre lép, Marco Rubio amerikai külügyminiszter ugyanis dán tisztviselőkkel tárgyal majd Grönland jövőjéről.
A félautonóm dán terület hirtelen a geopolitikai küzdelmek középpontjába került, és Grönland lakóin is egyre inkább érezhető a feszültség. A BBC riportereinek helyi beszámolói szerint egyre nagyobb a bizonytalanság.

Trump tervei felkavarták Grönlandot: nő a bizonytalanság a szigeten
Trump tervei felkavarták Grönlandot: nő a bizonytalanság a szigeten Fotó: AFP

A grönlandi lakosok aggódnak

Grönland területe kilencszer akkora, mint az Egyesült Királyságé, lakossága azonban mindössze 57 ezer fő, többségük inuit származású. A legtöbben a délnyugati parton, a fővárosban, Nuukban élnek. A Trump tervével kapcsolatos félelmekről kevesen beszélnek, de egy nyugdíjas férfi dühösen a földhöz csapta sétabotját és kijelentette: 

Az Egyesült Államoknak soha nem lenne szabad kitűznie a zászlaját Grönland fővárosában.

Egy másik lakos, aki nem akarta elárulni a nevét, azt mondta, mostanában mindenkivel bizalmatlan. Bevallása szerint „halálra rémült” attól a gondolattól, hogy Trump akár erőszakkal is elfoglalhatja a szigetet, miután látta az amerikai katonai fellépést Venezuelában. A húszas éveiben járó fazekasmester, Pilu Chemnitz szerint a grönlandiak belefáradtak a bizonytalanságba. 

Azt hiszem, mindannyian nagyon belefáradtunk az amerikai elnök dolgaiba. Mindig is csendes és békés életet éltünk itt

– mondta. Hozzátette: „Természetesen a dán gyarmatosítás is sok traumát okozott, de mi csak békében akarunk élni.”

A felmérések szerint a grönlandiak 85 százaléka ellenzi, hogy az Egyesült Államok átvegye az irányítást a sziget felett
A felmérések szerint a grönlandiak 85 százaléka ellenzi, hogy az Egyesült Államok átvegye az irányítást a sziget felett Fotó: AFP

A felmérések szerint a grönlandiak 85 százaléka ellenzi, hogy az Egyesült Államok átvegye az irányítást a sziget felett. 

Ugyanakkor sokan támogatják a Dániától való függetlenséget is, még ha el is ismerik Koppenhága pénzügyi hozzájárulásának fontosságát a jóléti rendszer fenntartásában. Bár Grönland jelentős, kiaknázatlan természeti erőforrásokkal rendelkezik, az inuit közösségekben a szegénység továbbra is valós probléma. 

A sziget lakói nagyobb beleszólást szeretnének nemcsak belügyeikbe, hanem külpolitikájuk alakításába is. 

Erről beszélt Pipaluk Lynge-Rasmussen, a parlament külügyi bizottságának társelnöke, a függetlenségpárti Inuit Ataqatigiit képviselője is.

Nagyon fontos, hogy nyíltan kiálljunk amellett, mit akar a népünk

– fogalmazott. Emlékeztetett arra, hogy Grönland 1979-ben kapott önrendelkezést, majd 2009-ben további jogköröket. Szerinte a nagyhatalmak gyakran inkább egymással tárgyalnak Grönlandról, ahelyett hogy a sziget lakóira figyelnének. Úgy véli, Dániát nagyobb felelősség terheli ebben, mint Donald Trumpot. „Mindig másodrendű állampolgárként bántak velünk” – mondta, ugyanakkor hangsúlyozta: a grönlandiak nem akarják áldozatként látni magukat. Inkább ki szeretnék használni a nemzetközi figyelmet érdekeik érvényesítésére.

A jövő heti Rubio–dán találkozóval kapcsolatban Lynge-Rasmussen úgy fogalmazott: „Remélem, hogy a találkozó megértéssel és kompromisszummal zárul.” 

Szerinte elképzelhető lenne az együttműködés az Egyesült Államokkal kereskedelmi, bányászati vagy akár katonai területen is. Washington szerint Grönland kulcsszerepet játszik az északi-sarkvidéki biztonságban, különösen az orosz és kínai katonai aktivitás miatt. Bár az Egyesült Államok már rendelkezik katonai bázissal a szigeten, jelenléte a hidegháború óta jelentősen csökkent. A NATO-szövetségesek abban bíznak, hogy a diplomáciai tárgyalások megakadályozzák az eszkalációt

 

