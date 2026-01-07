Északi-sarki feszültség: Grönland lett Washington új prioritása?

Donald Trump ismét napirendre tűzte Grönland jövőjének kérdését. Az amerikai elnök nyíltan beszélt arról, hogy a világ legnagyobb szigetének az Egyesült Államok részévé kellene válnia, elsősorban biztonságpolitikai megfontolások miatt. Washington szerint Grönland kulcsszerepet játszik az északi-sarkvidéki térség ellenőrzésében, amely egyre nagyobb stratégiai jelentőséggel bír.
Mint ismert, nemrég Donald Trump arról beszélt, hogy az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okok miatt szüksége van Grönlandra. Az autonóm terület azonban Dániához tartozik, az északi ország pedig már többször kifejezte nemtetszését. Trump érvelése szerint a sziget földrajzi elhelyezkedése önmagában indokolja az amerikai jelenlét erősítését, különösen az orosz és kínai aktivitás fényében.
Az elnök többször hangsúlyozta: nem gazdasági, hanem kifejezetten nemzetbiztonsági kérdésről van szó.
Dánia és Grönland vezetése határozottan elutasítja az amerikai törekvéseket. Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök közösségi oldalán elfogadhatatlannak nevezte az Egyesült Államok nyomásgyakorló kommunikációját, és világossá tette: Grönland jövőjéről kizárólag a sziget lakói dönthetnek. Hasonlóan kemény hangot ütött meg Mette Frederiksen dán miniszterelnök is, aki szerint az Egyesült Államoknak nincs joga a Dán Királyság bármely részének annektálására. Felszólította Donald Trumpot, hogy ne fenyegesse szövetségeseit.
Frederiksen emlékeztetett arra is, hogy Dánia és Grönland a NATO tagja, így a szövetség védelmi garanciái rájuk is érvényesek.
Szavai szerint ráadásul már most is létezik olyan megállapodás, amely lehetővé teszi az amerikai hadsereg jelenlétét és hozzáférését a szigeten. A vita azonban nem csupán a hivatalos nyilatkozatok szintjén zajlik.
Komoly visszhangot váltott ki az a közösségi médiában megjelent bejegyzés is, amelyben Katie Miller – Stephen Miller Trump-tanácsadó felesége – amerikai színekben ábrázolta Grönlandot, a „hamarosan” felirattal kiegészítve.
A posztra Dánia washingtoni nagykövete reagált, baráti, ám határozott figyelmeztetéssel emlékeztetve az Egyesült Államokat a szövetségesi kapcsolatokra és a területi szuverenitás tiszteletben tartására.
Tovább fokozta a feszültséget, hogy Trump különmegbízottat nevezett ki Grönland ügyében.
Az elnök december közepén jelentette be, hogy Jeff Landry, Louisiana republikánus kormányzója tölti be ezt a szerepet. Jeff Landry az X-en közzétett bejegyzésében megköszönte a felkérést.
Megtiszteltetés, hogy önkéntes pozícióban szolgálhatom Önt, hogy Grönland az Egyesült Államok részévé váljon
– írta Landry. Hozzáfűzte, hogy a kinevezés semmilyen módon nem fogja befolyásolja a louisianai kormányzói pozícióját. Grönland miniszterelnöke, Jens-Frederik Nielsen azt írta: ismét egy új bejelentésre ébredtek az Egyesült Államok elnökétől, amely nagy horderejűnek tűnhet, de Grönland számára nem változtat semmin, mivel a sziget maga dönt a saját jövőjéről.
Grönland a grönlandiaké, és területi integritását tiszteletben kell tartani
– emelte ki a közösségi médiában közzétett bejegyzésében. A dán külügyminiszter felháborítónak nevezte a lépést, és nagyobb tiszteletet követelt a Dán Királyság területi integritása iránt.
Donald Trump később megerősítette: Landry azért kapta a megbízatást, mert pontosan érti Grönland jelentőségét az Egyesült Államok és szövetségesei biztonsága szempontjából.
Az elnök szerint az északi-sarkvidéki térség stabilitása globális kérdés, amely az egész világ jövőjét érinti. Landry korábban nyilvánosan támogatta Trump felvetését. Egy tavaly januári X-bejegyzésében például azt írta, hogy Grönland csatlakozása az Egyesült Államokhoz „nagyszerű lenne mindkét fél számára”.
Trump januári hivatalba lépése óta új lendületet kapott a grönlandi terjeszkedés gondolata, amely már első elnöki ciklusában is felmerült. Az elnök stratégiai csomópontként tekint a jéggel borított, alig 57 ezer lakosú szigetre, és többször hangsúlyozta: az amerikai igény nem az ásványkincsekhez vagy az olajhoz kapcsolódik.
Nem a nyersanyagok miatt kell Grönland, abból az Egyesült Államoknak bőven van
– fogalmazott, hozzátéve, hogy a térségben egyre gyakoribb orosz és kínai hajómozgások közvetlen nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Trump szerint az Egyesült Államoknak „meg kell szereznie” Grönlandot.
Az ügy nemzetközi szinten is visszhangot váltott ki
António Costa, az Európai Tanács elnöke közölte: az Európai Unió teljes mértékben kiáll Dánia és Grönland lakossága mellett. Hangsúlyozta, hogy az északi-sarkvidék biztonsága kiemelt jelentőségű, ugyanakkor a szuverenitás és a területi integritás a nemzetközi jog alapelvei közé tartozik. A brit miniszterelnök is hasonlóan reagált, szerinte Grönland jövőjéről csakis a Dán Királyság és Grönland dönthet.
Hangsúlyozta: Dánia London szoros európai szövetségese, és NATO-szövetséges is.
Starmer a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak nyilatkozva kijelentette azt is, hogy Grönland ügyében Mette Frederiksen dán miniszterelnök oldalán áll.
Trump második elnöksége alatt egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy Washington hosszú távon mindenképpen növelni kívánja befolyását Grönlandon.
Trump áprilisban az NBC Newsnak adott interjújában úgy fogalmazott: jó esélyt lát arra, hogy az Egyesült Államok katonai erő alkalmazása nélkül is meghatározó befolyást szerezzen Grönlandon. A Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsa pedig már korábban több lehetséges forgatókönyvet is megvitatott arra vonatkozóan, miként kerülhetne a sziget amerikai fennhatóság alá – a New York Times értesülései szerint a háttérben egyes kormányzati szervek konkrét feladatokat is kaptak. Az egyre hajózhatóbb északi útvonalak, valamint a felszínre kerülő óriási nyersanyagkészletek miatt Grönland és a környező térség az Egyesült Államok, Oroszország és más nagyhatalmak érdeklődésének középpontjába került.
De miért érdekli ennyire Amerikát ez a hideg, távoli vidék? Milyen előnyöket jelentene az Egyesült Államok számára, ha megszerezné Grönlandot?
– erről kérdeztük korábban Byrappa Ramachandrát, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját.
