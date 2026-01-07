Északi-sarki feszültség: Grönland lett Washington új prioritása?

Donald Trump ismét napirendre tűzte Grönland jövőjének kérdését. Az amerikai elnök nyíltan beszélt arról, hogy a világ legnagyobb szigetének az Egyesült Államok részévé kellene válnia, elsősorban biztonságpolitikai megfontolások miatt. Washington szerint Grönland kulcsszerepet játszik az északi-sarkvidéki térség ellenőrzésében, amely egyre nagyobb stratégiai jelentőséggel bír.

Donald Trump ismét napirendre tűzte Grönland jövőjének kérdését Fotó: AFP

Mint ismert, nemrég Donald Trump arról beszélt, hogy az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okok miatt szüksége van Grönlandra. Az autonóm terület azonban Dániához tartozik, az északi ország pedig már többször kifejezte nemtetszését. Trump érvelése szerint a sziget földrajzi elhelyezkedése önmagában indokolja az amerikai jelenlét erősítését, különösen az orosz és kínai aktivitás fényében.

Az elnök többször hangsúlyozta: nem gazdasági, hanem kifejezetten nemzetbiztonsági kérdésről van szó.

Dánia és Grönland vezetése határozottan elutasítja az amerikai törekvéseket. Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök közösségi oldalán elfogadhatatlannak nevezte az Egyesült Államok nyomásgyakorló kommunikációját, és világossá tette: Grönland jövőjéről kizárólag a sziget lakói dönthetnek. Hasonlóan kemény hangot ütött meg Mette Frederiksen dán miniszterelnök is, aki szerint az Egyesült Államoknak nincs joga a Dán Királyság bármely részének annektálására. Felszólította Donald Trumpot, hogy ne fenyegesse szövetségeseit.

Grönland a NATO tagja, így a szövetség védelmi garanciái rájuk is érvényesek Fotó: AFP

Frederiksen emlékeztetett arra is, hogy Dánia és Grönland a NATO tagja, így a szövetség védelmi garanciái rájuk is érvényesek.

Szavai szerint ráadásul már most is létezik olyan megállapodás, amely lehetővé teszi az amerikai hadsereg jelenlétét és hozzáférését a szigeten. A vita azonban nem csupán a hivatalos nyilatkozatok szintjén zajlik.

Komoly visszhangot váltott ki az a közösségi médiában megjelent bejegyzés is, amelyben Katie Miller – Stephen Miller Trump-tanácsadó felesége – amerikai színekben ábrázolta Grönlandot, a „hamarosan” felirattal kiegészítve.

A posztra Dánia washingtoni nagykövete reagált, baráti, ám határozott figyelmeztetéssel emlékeztetve az Egyesült Államokat a szövetségesi kapcsolatokra és a területi szuverenitás tiszteletben tartására.

Tovább fokozta a feszültséget, hogy Trump különmegbízottat nevezett ki Grönland ügyében.

Az elnök december közepén jelentette be, hogy Jeff Landry, Louisiana republikánus kormányzója tölti be ezt a szerepet. Jeff Landry az X-en közzétett bejegyzésében megköszönte a felkérést.

Megtiszteltetés, hogy önkéntes pozícióban szolgálhatom Önt, hogy Grönland az Egyesült Államok részévé váljon

– írta Landry. Hozzáfűzte, hogy a kinevezés semmilyen módon nem fogja befolyásolja a louisianai kormányzói pozícióját. Grönland miniszterelnöke, Jens-Frederik Nielsen azt írta: ismét egy új bejelentésre ébredtek az Egyesült Államok elnökétől, amely nagy horderejűnek tűnhet, de Grönland számára nem változtat semmin, mivel a sziget maga dönt a saját jövőjéről.

Grönland a grönlandiaké, és területi integritását tiszteletben kell tartani

– emelte ki a közösségi médiában közzétett bejegyzésében. A dán külügyminiszter felháborítónak nevezte a lépést, és nagyobb tiszteletet követelt a Dán Királyság területi integritása iránt.

Donald Trump később megerősítette: Landry azért kapta a megbízatást, mert pontosan érti Grönland jelentőségét az Egyesült Államok és szövetségesei biztonsága szempontjából.

Az elnök szerint az északi-sarkvidéki térség stabilitása globális kérdés, amely az egész világ jövőjét érinti. Landry korábban nyilvánosan támogatta Trump felvetését. Egy tavaly januári X-bejegyzésében például azt írta, hogy Grönland csatlakozása az Egyesült Államokhoz „nagyszerű lenne mindkét fél számára”.