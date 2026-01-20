Olaszország kizárta annak lehetőségét, hogy katonákat küldjön Grönlandra, ezzel szembemenve több európai ország elképzeléseivel, amelyek kisebb létszámú, jelképes katonai missziókkal próbálnak erőt demonstrálni a stratégiai jelentőségű sarkvidéki térségben. Róma álláspontja szerint ezek az akciók értelmetlenek és politikailag kockázatosak – írja a Brussels Signal.

Olaszország szerint zsákutca a grönlandi csapatküldés Fotó: AFP

Olaszország nem küld katonákat Grönlandra

A döntés egybeesett Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök január 18-i telefonbeszélgetésével. Az olasz kormányfő ekkor egyértelművé tette:

Róma nem kíván automatikusan igazodni az európai fővárosok egy részének lépéseihez, hanem inkább közvetítő szerepet vállalna Washington és Európa között, különösen azután, hogy az Egyesült Államok lehetséges vámokkal fenyegette meg a grönlandi terveit ellenző országokat.

Az olasz kormány álláspontját nyíltan megfogalmazta Guido Crosetto védelmi miniszter is. Szerinte katonailag nehezen értelmezhető, mit lehetne elérni néhány száz fős kontingensekkel. Mint fogalmazott:

száz, kétszáz vagy háromszáz katona bevetése stratégiai szempontból értelmezhetetlen, sőt inkább „viccnek” hat, mint komoly biztonságpolitikai lépés.

Italian Defense Minister Guido Crosetto joked about European deployments to Greenland:



“Imagine 15 Italians, 15 French, 15 Germans in Greenland, it sounds like the start of a joke.” pic.twitter.com/oTajgGbPkY — The Horizon (@Horizon_Reports) January 19, 2026

Mint imsert, Németország nemrég bejelentette: Dánia meghívására 13 fegyveres osztagot küld felderítő jellegű misszióra Nuukba, Grönland fővárosába. Ezeket az egységeket azonban rövid időn belül vissza is vonták. Eközben Dánia megerősítette saját katonai jelenlétét a szigeten. A francia csapatok már megérkeztek, és a tervek szerint Hollandia, Kanada, Svédország, az Egyesült Királyság és Norvégia is bekapcsolódhat.

A feszültséget tovább növelte, hogy Trump január 18-án bejelentette: az Egyesült Államok tíz százalékos vámot vet ki azon országok importjára, amelyek ellenzik Washington grönlandi elképzeléseit.

Figyelmeztetett arra is, hogy 2026. június 1-től ez a vám akár 25 százalékra is emelkedhet, ha nem születik megállapodás Grönland „teljes és hiánytalan megvásárlásáról”. Róma ezzel szemben az egységet és az intézményes kereteket hangsúlyozza. Crosetto szerint Olaszország érdeke az, hogy a nyugati világ egyben maradjon, és minden lépés a NATO és az ENSZ keretein belül történjen. A különálló, elszigetelt katonai akciók szerinte kevés haszonnal járnak.

Meloni is ezt az álláspontot erősítette meg, amikor arról beszélt, hogy az északi-sarkvidéki biztonságot kollektív módon kell kezelni.

A Trumppal folytatott telefonhívását az olasz közvetítési stratégia kulcselemeként jellemezte, elismerve, hogy Európa és Washington között kommunikációs problémák vannak – jelentette az UNN a Bildre hivatkozva. Az olasz kormányfő hangsúlyozta: az európai lépések nem Amerika-ellenesek, és külön kiemelte a párbeszéd fontosságát. A tervezett amerikai vámtarifákat hibának nevezte, ugyanakkor megerősítette, hogy folyamatos egyeztetéseket folytat Mark Rutte NATO-főtitkárral és más európai vezetőkkel.

Meloni szerint a cél az eszkaláció elkerülése, és jelezte: Trump a jelek szerint nyitottnak mutatkozott az álláspontok tisztázására.