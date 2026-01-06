Elképesztő segélybotrány Amerikában: erre ment az éhező gyerekek pénze

A COVID–19-járvány idején az Egyesült Államokban sürgősségi gyermekélelmezési programokat indítottak annak érdekében, hogy az iskolabezárások miatt ellátás nélkül maradt, rászoruló gyerekek ne éhezzenek. Ezeket a programokat a szövetségi kormány, az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumán keresztül finanszírozta, és a szervezeteknek minden egyes ténylegesen kiosztott étkezés után térítették meg a költségeket. A cél egyértelmű volt: a gyermekéhezés megelőzése egy rendkívüli válsághelyzetben.

Történelmi léptékű csalás Minnesotában: éhező gyerekek pénzéből építettek luxust a csalók (Fotó: CHRISTOPHER MARK JUHN / ANADOLU AGENCY)

A most nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumok szerint azonban Minnesota államban történelmi léptékű visszaélések történtek. A hatóságok becslése alapján bizonyíthatóan több mint 250 millió dollárt sikkasztottak el, miközben a nyomozók és ügyvédek szerint a tényleges kár ennek többszöröse is lehet.

A csalók hamis ételosztási adatokat, kitalált gyermeklétszámokat és manipulált számlákat nyújtottak be az államnak, miközben számos feltételezett elosztóponton csak kevesebb adagot osztottak ki, vagy egyáltalán nem történt ételosztás – írja az Exxpress.

Az elsikkasztott pénzek nem szociális célokra mentek el, hanem luxuséletmódot finanszíroztak belőlük. A bírósági iratok szerint a pénzből tengerparti üdülőhelyeket vásároltak Kenyában pálmafákkal, medencékkel és VIP lakosztályokkal, luxuslakásokat építettek Nairobiban és a török mediterrán partvidéken, valamint sportautókat béreltek, köztük Lamborghinikat és Rolls-Royce-okat.

I worked on putting away the guy on the left, Liban Alishire. https://t.co/biCQOypCLI — Joe Teirab (@JoeTeirab) January 4, 2026

Milliókat költöttek ékszerekre, dizájner táskákra és fényűző utazásokra, miközben mindezt az éhező gyerekeknek szánt adópénzből finanszírozták.

Az ügy kulcsszereplői közül többen a minnesotai szomáliai közösségből kerültek ki. Az egyik legismertebb elítélt, Yasin Alishire bűnösnek vallotta magát elektronikus csalás és pénzmosás vádjában, miután a gyermekétkeztetési program pénzeiből egy kenyai luxusüdülőhelybe fektetett be.

Egy másik elkövetőt, Abdiaziz Shafii Farahot 28 év börtönbüntetésre ítélték, miután hamisan azt állította, hogy 18 millió adag ételt osztott szét rászoruló gyermekeknek, miközben a pénzből egy többemeletes luxuslakóépületet építtetett Nairobiban.

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium szerint az ügy az Egyesült Államok történetének egyik legsúlyosabb szociális csalásává vált.