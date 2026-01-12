Gyilkosok próbálnak nemváltással kibújni a törvény szigora alól

Leonardból Leonává vált a gyilkos, aki női börtönben akarja letölteni büntetését. A karlskronai késelés elkövetőjét életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Az embertelen bűntett mellett, más okból is a figyelem középpontjába került az ügy. A tárgyalás során Höglind jogi neme is megváltozott, ami gyakorlati következményekkel járt. Amikor Leonard Höglindet a Blekinge Kerületi Bíróság ítélte el, a 27 éves férfi, női társadalombiztosítási számmal rendelkezett. A Fellebbviteli Bíróság ítélete előtt a jogi nemét férfira változtatták – ami azt jelentette, hogy férfi börtönbe került. Az elítélt ismét megváltoztatta jogi nemét, ezúttal nőre, annak reményében, hogy áthelyezik egy női börtönbe – adott hírt az esetről a Samnytt című napilap.
Ezen elvnek megfelelően a hatóság most úgy döntött, hogy az újonnan házas Leona Svenssont áthelyezi egy 1. biztonsági osztályú női osztályra. „Amikor Leona Svensson megváltoztatta jogi nemét, az intézmény kezdeményezte a női osztályra való áthelyezését”
– áll az áthelyezési határozatban.
A gyilkosnak hirtelen kényelmesebbé vált nőnek lenni
A dokumentumokból kiderül, hogy Leona Svensson hogyan írja le a férfi fogvatartottak között töltött idejét, és miért tartotta helytelennek az elhelyezését. „Speciális körülményei egy férfi pszichológiáján és bűnözői viselkedésén alapulnak, ami soha nem illett hozzá” – mondta a gyilkos. Több év börtön után úgy véli , hogy a svéd börtön- és pártfogó szolgálatnak volt ideje egy árnyaltabb képet alkotni viselkedéséről. Ugyanebben a dokumentumban Leona most úgy érvel, hogy a nemváltoztatásnak hatással kell lennie a végrehajtás értékelésére:
Most, hogy jogi nemét nőre változtatták, ugyanúgy kell értékelni, mint minden más, hasonló viselkedésű, problémákkal és bűnözői háttérrel rendelkező nőt
– áll a szövegben.
Meggyilkolt emberek, feldarabolt és eltemetett maradványok
A nagy port kavaró gyilkosság 2020 nyarán történt Karlskronában. Az 57 éves Mikael Pettersson eltűnt, miután meglátogatta fiát, Anatoliy Petterssont és annak partnerét, a transznemű Leonard Höglindet ideiglenes lakásukban. Két nappal később a fiú bejelentette apja eltűnését. A rendőrség vérnyomokat talált a házban és egy csónakban. A letartóztatott pár eleinte tagadta, hogy tudna bármiről, de néhány hónap múlva Höglind őrizetben vallomást tett.
Mikael Petterssont egy csavarkulccsal agyonverték, testét a fürdőszobában feldarabolták, a maradványokat csónakkal szállították el, és egy szigetcsoport egyik szigetén temették el. A testet később egy lakatlan szigeten találták meg eltemetve.
A bíróság a bűncselekményt előre megfontoltnak minősítette, és úgy ítélte meg, hogy a gyilkosság, „kivégzés jellegű” volt.
Volt már példa hasonló esetre
Az egyik leginkább emlegetett példa Paulus Abdelshahed esete, akit életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek két gyermeke meggyilkolásáért Södertäljében.
A börtönben jogi nemét és nevét Lilyre változtatta, és a svéd börtön- és pártfogó szolgálat ezt követően úgy döntött, hogy áthelyezi egy női intézetbe.
A végrehajtással kapcsolatos dokumentumokban a szétválasztást és áthelyezést többek között azzal indokolták, hogy a börtön férfiaknak lett kialakítva, és ez kockázatot jelentett a fogvatartottra nézve. A kettős gyilkosság nyomozása során kiderült, hogy a nemi diszfória és a nemi identitás visszatérő téma volt. – Ha Lily-ként születtem volna, boldog lennék és gyerekeim lennének. Élném az életemet úgy, ahogy van – mondta Paulus, most Lily, a bűnügyi nyomozás során.
Más súlyos esetekben is a fogvatartottak névváltoztatásokat és állítólagos nemi diszfóriát is felhoztak érvként, hogy befolyásolják elhelyezésüket vagy körülményeiket – ami a kritikusok szerint új sebezhetőségeket teremthet egy már így is erősen terhelt rendszerben. Az új nemi identitásról szóló törvényt 2024-ben fogadták el, és 2025. július 1-jén lépett hatályba. Ez megkönnyítette a jogi nem megváltoztatását. Korábban eltörölték a nemi diszfória diagnózisának követelményét, és 16 évre csökkentették a korhatárt.
A törvényt több oldalról is kritizálták, többek között amiatt, hogy az új jogi nemnek következményei lehetnek a személyi azonosító számokon és az identitás nyomon követésén alapuló rendszerekben. Szabályozó testületek, mint például a Svéd Bankárok Szövetsége, a BRÅ és a Svéd Végrehajtó Hatóság arra figyelmeztettek, hogy a személyi azonosító szám ismételt megváltoztatása kihasználható a bűnözők által például pénzmosás vagy más identitással kapcsolatos bűncselekmények elkövetéséhez.