Gyilkosok próbálnak nemváltással kibújni a törvény szigora alól

Leonardból Leonává vált a gyilkos, aki női börtönben akarja letölteni büntetését. A karlskronai késelés elkövetőjét életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Az embertelen bűntett mellett, más okból is a figyelem középpontjába került az ügy. A tárgyalás során Höglind jogi neme is megváltozott, ami gyakorlati következményekkel járt. Amikor Leonard Höglindet a Blekinge Kerületi Bíróság ítélte el, a 27 éves férfi, női társadalombiztosítási számmal rendelkezett. A Fellebbviteli Bíróság ítélete előtt a jogi nemét férfira változtatták – ami azt jelentette, hogy férfi börtönbe került. Az elítélt ismét megváltoztatta jogi nemét, ezúttal nőre, annak reményében, hogy áthelyezik egy női börtönbe – adott hírt az esetről a Samnytt című napilap.

Több elítélt gyilkos is nemváltással próbál jobb körülményeket elérni Svédországban. Fotó: AFP

Ezen elvnek megfelelően a hatóság most úgy döntött, hogy az újonnan házas Leona Svenssont áthelyezi egy 1. biztonsági osztályú női osztályra. „Amikor Leona Svensson megváltoztatta jogi nemét, az intézmény kezdeményezte a női osztályra való áthelyezését”

– áll az áthelyezési határozatban.

A gyilkosnak hirtelen kényelmesebbé vált nőnek lenni

A dokumentumokból kiderül, hogy Leona Svensson hogyan írja le a férfi fogvatartottak között töltött idejét, és miért tartotta helytelennek az elhelyezését. „Speciális körülményei egy férfi pszichológiáján és bűnözői viselkedésén alapulnak, ami soha nem illett hozzá” – mondta a gyilkos. Több év börtön után úgy véli , hogy a svéd börtön- és pártfogó szolgálatnak volt ideje egy árnyaltabb képet alkotni viselkedéséről. Ugyanebben a dokumentumban Leona most úgy érvel, hogy a nemváltoztatásnak hatással kell lennie a végrehajtás értékelésére:

Most, hogy jogi nemét nőre változtatták, ugyanúgy kell értékelni, mint minden más, hasonló viselkedésű, problémákkal és bűnözői háttérrel rendelkező nőt

– áll a szövegben.

Leonard Höglind dömdes till livstids fängelse för att tillsammans med sin pojkvän ha mördat och styckat pojkvännens pappa i Karlskrona. Nu avslöjar TV4 Nyheterna att 27-åringen ändrat juridiskt kön och flyttats till en kvinnoanstalt. Det är det andra uppmärksammade fallet där en… pic.twitter.com/a20gOkFOzS — Bulletin (@Bulletin_Nu) January 9, 2026

Meggyilkolt emberek, feldarabolt és eltemetett maradványok

A nagy port kavaró gyilkosság 2020 nyarán történt Karlskronában. Az 57 éves Mikael Pettersson eltűnt, miután meglátogatta fiát, Anatoliy Petterssont és annak partnerét, a transznemű Leonard Höglindet ideiglenes lakásukban. Két nappal később a fiú bejelentette apja eltűnését. A rendőrség vérnyomokat talált a házban és egy csónakban. A letartóztatott pár eleinte tagadta, hogy tudna bármiről, de néhány hónap múlva Höglind őrizetben vallomást tett.

Mikael Petterssont egy csavarkulccsal agyonverték, testét a fürdőszobában feldarabolták, a maradványokat csónakkal szállították el, és egy szigetcsoport egyik szigetén temették el. A testet később egy lakatlan szigeten találták meg eltemetve.

A bíróság a bűncselekményt előre megfontoltnak minősítette, és úgy ítélte meg, hogy a gyilkosság, „kivégzés jellegű” volt.

Volt már példa hasonló esetre