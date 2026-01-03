Aláírásgyűjtésbe kezdtek a cseh ellenzék politikusai, miután nem tetszett nekik a parlament alsóházának az elnökének újévi beszéde. Tomio Okamura menesztését azért követelik a háborúpárti erők, mert fel mert szólalni a korrupt ukrán elit pénzügyi támogatása ellen – írja a ZN.

A háborúpárti politikusok már lobbiznak Tomio Okamura leváltásáért

Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

A cseh alsóház elnöke újévi videójában arról beszélt, hogy értelmetlen az Ukrajnában zajló háború finanszírozása, hiszen ez a pénz jobb helyen lenne a cseh polgároknál.

Okamura reményét fejezte ki, hogy országa leugrik a harmadik világháborúba robogó „brüsszeli vonatról”, a háború kapcsán pedig hangsúlyozta, hogy az erre költött összegek egyértelműen jobb helyen lennének a a cseh családoknál, nyugdíjasoknál és fogyatékkal élőknél.

A politikus egyúttal hangsúlyozta, hogy a nyugati kormányok, cégek és Zelenszkij korrupt kormányának szereplői hasznot húznak a háborúból, egyúttal pedig leszögezte, hogy Ukrajnát nem szabad felvenni az Európai Unióba.

Utóbbi kijelentésével azonban a házelnök kivívta a háborúpárti erők haragját. A cseh ellenzéki pártok pedig aláírásgyűjtést indítottak a házelnök leváltása érdekében. Az indoklás szerint a kijelentések ártanak Csehország nemzetközi megítélésének.