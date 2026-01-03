Hírlevél
Csehország

A háborúpárti cseh pártok leváltanák a parlament elnökét

A cseh ellenzék aláírásgyűjtésbe kezdett, hogy leváltsák a parlament alsóházának az elnökét. Tomio Okamura bűne a háborúpárti erők szerint az, hogy felszólalt a korrupt ukrán rezsim támogatása ellen.
CsehországháborúpártiakAndrej Babis

Aláírásgyűjtésbe kezdtek a cseh ellenzék politikusai, miután nem tetszett nekik a parlament alsóházának az elnökének újévi beszéde. Tomio Okamura menesztését azért követelik a háborúpárti erők, mert fel mert szólalni a korrupt ukrán elit pénzügyi támogatása ellen – írja a ZN

háborúpárti politikusok már lobbiznak Tomio Okamura leváltásáért
A háborúpárti politikusok már lobbiznak Tomio Okamura leváltásáért 
 Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

A cseh alsóház elnöke újévi videójában arról beszélt, hogy értelmetlen az Ukrajnában zajló háború finanszírozása, hiszen ez a pénz jobb helyen lenne a cseh polgároknál. 

Okamura reményét fejezte ki, hogy országa leugrik a harmadik világháborúba robogó „brüsszeli vonatról”, a háború kapcsán pedig hangsúlyozta, hogy az erre költött összegek egyértelműen jobb helyen lennének a a cseh családoknál, nyugdíjasoknál és fogyatékkal élőknél. 

A politikus egyúttal hangsúlyozta, hogy a nyugati kormányok, cégek és Zelenszkij korrupt kormányának szereplői hasznot húznak a háborúból, egyúttal pedig leszögezte, hogy Ukrajnát nem szabad felvenni az Európai Unióba. 

Utóbbi kijelentésével azonban a házelnök kivívta a háborúpárti erők haragját. A cseh ellenzéki pártok pedig aláírásgyűjtést indítottak a házelnök leváltása érdekében. Az indoklás szerint a kijelentések ártanak Csehország nemzetközi megítélésének. 

Mint ismeretes, Csehországban nemrég nagyarányú győzelmet aratott a választáson az ANO párt és annak vezetője Andrej Babis. Babis visszatérésével az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakcióját adó Patrióták Európáért tömörülés újabb EU-tagállamban vették át a kormányzást, ami jól jelzi, hogy a jobboldali politika egyre nagyobb teret kap Európában. 

