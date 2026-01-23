Háborús forgatókönyvre készül Franciaország

A francia fegyveres erők közlése szerint az Orion 26 hadgyakorlat az eddigi egyik legösszetettebb és legrealisztikusabb katonai gyakorlat lesz, amely a hibrid hadviseléstől egészen a teljes körű fegyveres összecsapásig modellezi a konfliktusokat, írja a BFM Business.

Emmanuel Macron francia elnök francia katonákkal találkozik (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

A forgatókönyv kidolgozásakor figyelembe vették a romló nemzetközi biztonsági környezetet és a jelenlegi háborús tapasztalatokat.

NATO-kompatibilis hadviselés, nemzetközi részvétellel

A három hónapig tartó műveletsorozatban 25 hadihajó vesz részt, köztük Franciaország zászlóshajója, a nukleáris meghajtású Charles de Gaulle. A gyakorlatban a francia erők mellett 24 másik ország katonái is részt vesznek, főként európai szövetségesek, de amerikai, kanadai és egyesült arab emírségekbeli egységek is bekapcsolódnak.

Xavier de Véricourt altengernagy, a hadgyakorlat szervezéséért felelős vezető szerint az Orion 26 demonstrálja Franciaország azon képességét, hogy egy konfliktus esetén elsőként lépjen be egy hadszíntérre, és képes legyen egy nemzetközi katonai koalíció vezetésére.

Xavier de Véricourt altengernagy (Fotó: Facebook/Francia Haditengerészet)

Hadgyakorlat: fiktív háború, valós tanulságokkal

A gyakorlat első szakaszában francia vezetésű koalíciós erők hajtanak végre partraszállási és légideszant-műveleteket az Atlanti-óceán térségéből, egy fiktív szövetséges állam, Arland megsegítésére, amelyet keleti szomszédja, Mercure fenyeget. A második szakaszban a hadműveletek Champagne térségébe helyeződnek át, ahol már a NATO parancsnoki láncába illesztett műveleteket hajtanak végre.

A forgatókönyv ugyan fiktív, de a francia vezérkar szerint közvetlenül a NATO által kidolgozott hadműveleti terveken alapul, és kifejezetten a kelet-európai konfliktusok tapasztalatait tükrözi.

Nemcsak a katonák, a minisztériumok is hadrendben

Az Orion 26 különlegessége, hogy a gyakorlat során 12 francia minisztérium is bekapcsolódik a munkába. A cél annak tesztelése, miként reagálnak az állami és civil intézmények egy háborús helyzet során jelentkező „hibrid támadásokra”, például kibertámadásokra, infrastruktúra elleni akciókra vagy információs hadviselésre – olyan fenyegetésekre, amelyekkel Franciaország egy NATO–Oroszország közötti konfliktus esetén is számol.