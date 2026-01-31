„Mintha élve temettek volna el” – megszólalt a Hamász túsza

Trufanov közlése szerint összesen közel 500 napot töltött a Palesztin Iszlám Dzsihád (PIJ) nevű terrorszervezet fogságában. Szabadulására közel egy évvel ezelőtt került sor egy Izrael és a Hamász közötti megállapodás részeként.

Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozik Alekszandr Trufanovval, a kiszabadított orosz–izraeli tússzal, akit a Hamász palesztin militáns csoport engedett szabadon egy Izraellel kötött fogolycsere során (Fotó: AFP)

A BBC-nek adott nyilatkozatában elmondta, hogy fogsága első heteiben a föld felett, egy ketrecben tartották. Ebben az időszakban egy fogvatartója többször arra próbálta rávenni, hogy végezzen önkilégítést. Trufanov arról is beszámolt, hogy egy kamera is volt a fogva tartása helyszínén. Elmondása szerint a zuhanyzás során igyekezett elkerülni, hogy intim testrészei a kamera látóterébe kerüljenek. Hetente egy alkalommal volt lehetősége zuhanyozni – írja az Exxpress osztrák hírportál.

Grauen hinter verschlossenen Türen: Der Israeli Alexander Trufanov schildert erstmals die Hölle seiner Geiselhaft im Gazastreifen. https://t.co/12s6Gwe3xm pic.twitter.com/OEo8h0YaIm — exxpress (@exxpressat) January 30, 2026

Később hónapokon keresztül egy alagútban tartották fogva. Elmondása szerint ott teljes sötétség volt, még a sajá kezét sem látta a szűk és nedves helyen. A fogvatartóival kizárólag akkor került kapcsolatba, amikor ételt vittek neki, egyébként egyedül volt.

A 2023. október 7-i támadás során Trufanov édesapját megölték. Édesanyját, nagymamáját és élettársát, Sapir Cohent szintén elrabolták. Trufanov az elrablása során megsérült, mindkét lábát meglőtték. Elmondása szerint a Gázai övezetben korlátozott orvosi ellátásban részesült.

A beszámoló szerint egy későbbi lábműtétet követően jelenleg mankót használ, de elmondta, abban bízik, hogy néhány héten belül javul az állapota, mivel tervei szerint akkor házasságot köt élettársával, Sapir Cohennel.