„Mintha élve temettek volna el” – megszólalt a Hamász túsza

Egy orosz–izraeli állampolgár Alexander Trufanov a BBC-nek nyilatkozott a Gázai övezetben töltött túszfogságának körülményeiről. A 30 éves férfi beszámolt arról, hogy fogva tartása során szexuális zaklatás érte, megfigyelték zuhanyzás közben, heteken át egy ketrecben tartották, majd hónapokon keresztül egyedül egy alagútban tartották fogva.
Trufanov közlése szerint összesen közel 500 napot töltött a Palesztin Iszlám Dzsihád (PIJ) nevű terrorszervezet fogságában. Szabadulására közel egy évvel ezelőtt került sor egy Izrael és a Hamász közötti megállapodás részeként.

Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozik Alekszandr Trufanovval, a kiszabadított orosz-izraeli túszsal, akit a Hamász palesztin militáns csoport engedett szabadon egy Izraellel kötött fogolycsere során (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozik Alekszandr Trufanovval, a kiszabadított orosz–izraeli tússzal, akit a Hamász palesztin militáns csoport engedett szabadon egy Izraellel kötött fogolycsere során (Fotó: AFP)

A BBC-nek adott nyilatkozatában elmondta, hogy fogsága első heteiben a föld felett, egy ketrecben tartották. Ebben az időszakban egy fogvatartója többször arra próbálta rávenni, hogy végezzen önkilégítést. Trufanov arról is beszámolt, hogy egy kamera is volt a fogva tartása helyszínén. Elmondása szerint a zuhanyzás során igyekezett elkerülni, hogy intim testrészei a kamera látóterébe kerüljenek. Hetente egy alkalommal volt lehetősége zuhanyozni – írja az Exxpress osztrák hírportál.

Később hónapokon keresztül egy alagútban tartották fogva. Elmondása szerint ott teljes sötétség volt, még a sajá kezét sem látta a szűk és nedves helyen. A fogvatartóival kizárólag akkor került kapcsolatba, amikor ételt vittek neki, egyébként egyedül volt.

A 2023. október 7-i támadás során Trufanov édesapját megölték. Édesanyját, nagymamáját és élettársát, Sapir Cohent szintén elrabolták. Trufanov az elrablása során megsérült, mindkét lábát meglőtték. Elmondása szerint a Gázai övezetben korlátozott orvosi ellátásban részesült.

A beszámoló szerint egy későbbi lábműtétet követően jelenleg mankót használ, de elmondta, abban bízik, hogy néhány héten belül javul az állapota, mivel tervei szerint akkor házasságot köt élettársával, Sapir Cohennel.

 

