Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
változás

Változás az ukrán vezetésben

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb személycseréket hajt végre az ukrán államfő az elnöki adminisztráció élén. Volodimir Zelenszkij bejelentette: Szerhij Kiszlicja lesz az Elnöki Hivatal első helyettes vezetője, miközben az ukrán vezetésben több kulcspozícióban is átrendeződés zajlik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
változásUkrán Elnöki HivatalZelenszkij

Szombaton jelentette be Volodimir Zelenszkij, hogy Szerhij Kiszlicját nevezi ki az Elnöki Hivatal első helyettes vezetőjévé. Az ukrán elnök közlése szerint a döntést egy személyes egyeztetés előzte meg, amelyen áttekintették a diplomáciai munka jelenlegi helyzetét és az elnöki hivatalon belüli külpolitikai koordináció megerősítésének lehetőségeit.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL OFFICE

Zelenszkij hangsúlyozta: az új első helyettes feladata lesz a nemzetközi partnerekkel való kapcsolattartás biztosítása a legmagasabb szinten, a kétoldalú diplomáciai munka fejlesztése, valamint az Elnöki Hivatal és a külügyminisztérium közötti együttműködés szorosabb összehangolása.

 Az államfő közölte azt is, hogy Kiszlicja továbbra is aktívan részt vesz a tárgyalási folyamatokban, így az ukrán „béketervhez” kapcsolódó egyeztetésekben is.

Szerhij Kiszlicja tapasztalt külpolitikai szakember: korábban Ukrajna állandó ENSZ-képviselőjeként dolgozott, valamint a külügyminiszter első helyettesi posztját is betöltötte. Az ukrán vezetés szerint kinevezése azt jelzi, hogy Kijev továbbra is kiemelt jelentőséget tulajdonít a nemzetközi diplomáciának és a nyugati partnerekkel való kapcsolattartásnak.

A személycsere nem elszigetelt lépés: az ukrán belpolitikában az elmúlt időszakban több jelentős változás is történt. Az Elnöki Hivatal élére Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője került, leváltva a hosszú ideig meghatározó szerepet betöltő, bukott Andrij Jermakot.

Zelenszkij elvárása szerint Budanovnak a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanáccsal, valamint más kulcsintézményekkel együttműködve kell kidolgoznia és frissítenie Ukrajna védelmi és fejlesztési stratégiáját. Emellett a Védelmi Minisztérium hírszerzési struktúrájában is változás történt: a Külföldi Hírszerző Szolgálat vezetője, Oleg Ivascsenko új feladatokat kapott az orosz katonai képességek korlátozására.

Az ukrán elnök több régióban is személycseréket készít elő: Vinnicja, Dnyipro, Poltava, Ternopil és Csernyivci megyék élére új közigazgatási vezetők kinevezéséről folynak egyeztetések.

Zelenszkij elhúzódó háborúra készülhet
Szijjártó Péter: A Caracasban végrehajtott amerikai akció során magyar állampolgár nem került bajba
Napokon belül forradalom törhet ki Venezuelában

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!