Változás az ukrán vezetésben

Szombaton jelentette be Volodimir Zelenszkij, hogy Szerhij Kiszlicját nevezi ki az Elnöki Hivatal első helyettes vezetőjévé. Az ukrán elnök közlése szerint a döntést egy személyes egyeztetés előzte meg, amelyen áttekintették a diplomáciai munka jelenlegi helyzetét és az elnöki hivatalon belüli külpolitikai koordináció megerősítésének lehetőségeit.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL OFFICE

Zelenszkij hangsúlyozta: az új első helyettes feladata lesz a nemzetközi partnerekkel való kapcsolattartás biztosítása a legmagasabb szinten, a kétoldalú diplomáciai munka fejlesztése, valamint az Elnöki Hivatal és a külügyminisztérium közötti együttműködés szorosabb összehangolása.

Az államfő közölte azt is, hogy Kiszlicja továbbra is aktívan részt vesz a tárgyalási folyamatokban, így az ukrán „béketervhez” kapcsolódó egyeztetésekben is.

Szerhij Kiszlicja tapasztalt külpolitikai szakember: korábban Ukrajna állandó ENSZ-képviselőjeként dolgozott, valamint a külügyminiszter első helyettesi posztját is betöltötte. Az ukrán vezetés szerint kinevezése azt jelzi, hogy Kijev továbbra is kiemelt jelentőséget tulajdonít a nemzetközi diplomáciának és a nyugati partnerekkel való kapcsolattartásnak.

A személycsere nem elszigetelt lépés: az ukrán belpolitikában az elmúlt időszakban több jelentős változás is történt. Az Elnöki Hivatal élére Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője került, leváltva a hosszú ideig meghatározó szerepet betöltő, bukott Andrij Jermakot.

Zelenszkij elvárása szerint Budanovnak a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanáccsal, valamint más kulcsintézményekkel együttműködve kell kidolgoznia és frissítenie Ukrajna védelmi és fejlesztési stratégiáját. Emellett a Védelmi Minisztérium hírszerzési struktúrájában is változás történt: a Külföldi Hírszerző Szolgálat vezetője, Oleg Ivascsenko új feladatokat kapott az orosz katonai képességek korlátozására.