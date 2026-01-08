Hírlevél
Hóban, maszkban, sokkolóval: újabb brutális emberrablás Kijev utcáin – videó

Újabb videó jelent meg az interneten, ezúttal a havas Kijev utcáiról, ahol ismét erőszakos akciót hajtottak végre az ukrán toborzók. A felvételeken az látható, amint egy megkötözött kezű férfit a hóban vonszolnak végig, majd sokkolóval próbálják megtörni. Az akció ellen tiltakozó civileket a toborzók paprikaspray-vel fújták le.
emberrablóUkrajnakényszersorozás

Az ukrán toborzók a rossz időjárás ellenére is akcióznak Kijevben. A friss felvételek tanulsága szerint a hó nem állította meg az emberrablókat, akik sokkolót és paprikaspray-t is bevetettek. 

Az emberrablók folyamatosan dolgoznak, legyen tél vagy nyár
Az emberrablók folyamatosan dolgoznak, legyen tél vagy nyár 
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A felvételeken az látható, amint egy megkötözött kezű férfit vonszolnak végig a maszkos tisztek a már jól ismert kisbuszig. Ezúttal azonban egy nagyobb tömeg gyűlt össze, akik jól láthatóan nem voltak elragadtatva az akciótól. 

Amíg a férfit a háttérben próbálták berakni a buszba, addig az egyik tiszt már elő is vette a paprikaspray-t és jól láthatóan fenyegető mozdulatokat tett az ott lévő civilek felé. A videó egy ponton azonban megszakad és egy feltehetőleg nem sokkal korábban készített felvétel kezdődik. 

Ezen látható, amint a földön fekvő férfit valamilyen eszközzel, valószínűleg sokkolóval próbálják megtörni az emberrablók. 

Amikor azonban észreveszik, hogy az egyik nő a bokrok közül kamerázza őket, akkor az egyikük nemes egyszerűséggel lefújja a nőt és a kamerát is paprikaspray-vel.

A téli időjárás láthatóan kedvez az erőszakos emberrablóknak, hiszen a maszk miatt nem lehe őket beazonosítani. Korábban is lehetett hasonló felvételeket látni, ahol a kamera látványától idegesek lettek a toborzók és a lakosokra támadtak. Habár elméletileg egy törvény értelmében kötelező lenne a testkamera használata, azonban úgy tűnik, ezt senki nem kéri számon a tisztektől. 

Az elkövetkezendő hónapokban pedig maszkkal takart arcban randalírozhatnak majd.  

