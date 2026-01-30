Az orosz közlés szerint az átadott holttestek az ukrán védőkhöz tartoznak. A visszaszállítást a a hadifoglyokkal kapcsolatos ügyekért felelős ukrán koordinációs főparancsnokság erősítette meg. A közlés szerint az ukrán hatóságok minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy az elhunytakat azonosítsák, és hivatalosan is nyilvántartásba vegyék – írja a Hromadske.

Ezer elesett ukrán katona holttestét adták át Ukrajnának Fotó: AFP

A holttestek azonosítása hónapokba telhet

A nyomozók szakértőkkel együttműködve dolgoznak. Az azonosítás azonban nem egyszerű feladat. A belügyminisztérium korábban már jelezte: a folyamat akár hosszú hónapokat is igénybe vehet, mivel a holttestek állapota, valamint az átadás körülményei jelentősen megnehezítik a munkát.