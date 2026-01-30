Hírlevél
Ezer elesett ukrán katona holttestét adták át Ukrajnának

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Ezer elesett ukrán katona holttestét szállították vissza Ukrajnába január 29-én – közölte az orosz fél. A hatóságok megkezdték az elhunytak azonosítását, a folyamat azonban a körülmények miatt hosszú időt vehet igénybe.
ukrán katonaorosz-ukrán háborúholttestUkrajna

Az orosz közlés szerint az átadott holttestek az ukrán védőkhöz tartoznak. A visszaszállítást a a hadifoglyokkal kapcsolatos ügyekért felelős ukrán koordinációs főparancsnokság erősítette meg. A közlés szerint az ukrán hatóságok minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy az elhunytakat azonosítsák, és hivatalosan is nyilvántartásba vegyék – írja a Hromadske.

Ezer elesett ukrán katona holttestét adták át Ukrajnának
Ezer elesett ukrán katona holttestét adták át Ukrajnának Fotó: AFP

A holttestek azonosítása hónapokba telhet

A nyomozók szakértőkkel együttműködve dolgoznak. Az azonosítás azonban nem egyszerű feladat. A belügyminisztérium korábban már jelezte: a folyamat akár hosszú hónapokat is igénybe vehet, mivel a holttestek állapota, valamint az átadás körülményei jelentősen megnehezítik a munkát.

A tárca szerint előfordul, hogy Oroszország több holttestet egyetlen csomagban szállít át. 

Olyan esetekre is volt már példa, amikor ugyanannak a személynek a maradványait különböző csomagokban, sőt eltérő időpontokban adták át. Ez nemcsak technikai, hanem komoly szakmai kihívást is jelent az ukrán szakértők számára.

Minden egyes holttesten vagy emberi maradványon DNS-vizsgálatot kell elvégezni. 

Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az áldozatokat egyértelműen azonosítani lehessen, és a családok hivatalos tájékoztatást kapjanak hozzátartozóik sorsáról. A hatóságok arra is felhívták a figyelmet, hogy korábban már történtek visszaélések a cserefolyamat során. Volt olyan eset, amikor az orosz fél a halott ukrán katonák között saját állampolgárainak holttestét is át akarta adni. Kijev legalább három ilyen esetet azonosított, és az érintett maradványokat visszaszolgáltatta.

 

Orosz-ukrán háború
