Ezer elesett ukrán katona holttestét adták át Ukrajnának

Az orosz közlés szerint az átadott holttestek az ukrán védőkhöz tartoznak. A visszaszállítást a a hadifoglyokkal kapcsolatos ügyekért felelős ukrán koordinációs főparancsnokság erősítette meg. A közlés szerint az ukrán hatóságok minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy az elhunytakat azonosítsák, és hivatalosan is nyilvántartásba vegyék – írja a Hromadske.
A holttestek azonosítása hónapokba telhet
A nyomozók szakértőkkel együttműködve dolgoznak. Az azonosítás azonban nem egyszerű feladat. A belügyminisztérium korábban már jelezte: a folyamat akár hosszú hónapokat is igénybe vehet, mivel a holttestek állapota, valamint az átadás körülményei jelentősen megnehezítik a munkát.
A tárca szerint előfordul, hogy Oroszország több holttestet egyetlen csomagban szállít át.
Olyan esetekre is volt már példa, amikor ugyanannak a személynek a maradványait különböző csomagokban, sőt eltérő időpontokban adták át. Ez nemcsak technikai, hanem komoly szakmai kihívást is jelent az ukrán szakértők számára.
Minden egyes holttesten vagy emberi maradványon DNS-vizsgálatot kell elvégezni.
Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az áldozatokat egyértelműen azonosítani lehessen, és a családok hivatalos tájékoztatást kapjanak hozzátartozóik sorsáról. A hatóságok arra is felhívták a figyelmet, hogy korábban már történtek visszaélések a cserefolyamat során. Volt olyan eset, amikor az orosz fél a halott ukrán katonák között saját állampolgárainak holttestét is át akarta adni. Kijev legalább három ilyen esetet azonosított, és az érintett maradványokat visszaszolgáltatta.