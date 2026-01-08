„Időjárási bomba” fenyegeti Nagy-Britanniát

Drámai fordulatot hozhat Nagy-Britannia időjárásában a Goretti vihar. A szakemberek egy ritka és veszélyes jelenségre, az úgynevezett „időjárási bomba” bekövetkezésének lehetőségére figyelmeztetnek, amely csütörtöktől kezdődően sújtja az ország jelentős részét – számol be róla a The Independent brit napilap. A brit meteorológia szolgálat szerint egy többféle veszéllyel járó eseményről van szó, amely egyszerre jelentkezik heves esőzések, orkánerejű szél és sűrű havazás formájában. A helyzet komolyságát jelzi, hogy a hatóságok két narancs és hét sárga figyelmeztetést adtak ki.
A kifejezés, bár drámainak hangzik, egy szigorúan definiált meteorológiai folyamatot takar. A hivatalos terminológia szerint robbanásszerű ciklogenezisről van szó, amikor egy vihar középpontjában a légnyomás 24 óra leforgása alatt több mint 24 millibarral zuhan. A BBC Weather meteorológusa, Simon King elemzése szerint a Goretti esetében ez a csökkenés még drasztikusabb lesz: szerda estétől csütörtök estig várhatóan 36 millibart esik a nyomás.
Ez a hirtelen nyomásesés a légkör magasabb rétegeiben zajló, úgynevezett jet stream (futóáramlás) gyorsulásának következménye. A folyamat során a magasban lévő levegő kiszívódik, ami a tengerszinten nyomáscsökkenést idéz elő. A vákuumhatás következtében a környező területekről beáramló levegő örvénylése felgyorsul, pusztító erejű szeleket generálva. Egy ilyen meteorológiai esemény képes arra, hogy fákat csavarjon ki és épületeket rongáljon meg.
A helyzet várhatóan még a 2023-as Ciarán vihar és az 1987-es nagy vihar során tapasztaltnál is rosszabb lesz – figyelmeztet a The Guardian brit napilap.
Alex Burkill, a brit meteorológia szolgálat szakértője szerint a vihar „nedves, szeles és télies” időjárást hoz, különösen az ország középső és déli részein. A hideg levegővel találkozó csapadékzóna északi peremén jelentős havazásra kell számítani. Walesben és a Peak District térségében az éjszaka folyamán akár 30 centiméter hó is hullhat, ami önmagában is képes megbénítani a közlekedést.
A legkritikusabb helyzet Cornwallban várható, ahol a szélsebesség elérheti a 130-145 km/órás sebességet. A hatóságok csütörtök este 8 órától „életveszélyre” figyelmeztetnek a hatalmas hullámok és a levegőben repkedő törmelékek miatt.
A National Highways, a brit autópálya-kezelő külön figyelmeztetést adott ki Nyugat- és Kelet-Közép-Anglia területére. A Birmingham, Leicester és Nottingham környéki útvonalakon rendkívül nehéz vezetési körülményekre és jelentős torlódásokra kell számítani. Az ügynökség nyomatékosan kéri az autósokat, hogy alaposan fontolják meg, hogy útnak indulnak-e. Elővigyázatosságból a Woodhead Pass nevű útszakaszt csütörtök este mindkét irányban lezárják.
A vasúti közlekedés sem ússza meg a vihar tombolását. A Network Rail arra szólította fel az utasokat, hogy folyamatosan tájékozódjanak a járatok státuszáról. Walesben már csütörtök délutántól lezárnak bizonyos vasútvonalakat, és hasonló intézkedések várhatók Északnyugat-Angliában is. Jake Kelly regionális igazgató elmondta: bár a személyzet mindent megtesz a hálózat működőképességének fenntartásáért, a vihar mérete miatt elkerülhetetlenek a fennakadások.
A télies időjárás azonban nem csupán Nagy-Britanniában okoz fennakadásokat, Romániában sem jobb a helyzet. Bár a téli szünet után csütörtökön kellett volna újraindulnia a tanításnak, a sarkvidéki hideg és az elmúlt napokban lehullott hómennyiség miatt az Oktatási és Kutatási Minisztérium hivatalos közleményben tudatta, hogy az ország több megyéjében felfüggesztik a jelenléti oktatást csütörtökön és pénteken – írja az Antena 3 román televíziós csatorna. A döntés nem egységes, a lista folyamatosan frissül a helyi meteorológiai viszonyok és a megyei vészhelyzeti bizottságok határozatai alapján.
Különösen súlyos a helyzet Észak-Erdélyben. Beszterce-Naszód megyében a hatóságoknak gyors döntést kellett hozniuk a romló időjárási előrejelzések miatt. A Megyei Vészhelyzeti Bizottság (CJSU) csütörtök délutáni ülésén határozott úgy, hogy Besztercén az iskolák pénteken sem nyitják meg kapuikat. A prefektúra Facebook-oldalán közzétett tájékoztatás szerint az újabb, nagy mennyiségű havazás miatt a diákok biztonsága érdekében jobbnak látták otthon tartani a gyermekeket. Az utak csúszóssága és a hótorlaszok nemcsak az iskolabuszok közlekedését teszik balesetveszélyessé, hanem a gyalogos közlekedést is.
Azonban nem csupán a járhatatlan utak okoznak fejtörést az oktatási vezetőknek, hanem az elöregedett iskolai infrastruktúra is, amely sok helyen nem bírta a terhelést a hosszú téli szünet után.
Több tanintézményben műszaki hibák miatt kellett kényszerszünetet elrendelni. Gheorghe Bancea főtanfelügyelő tájékoztatása szerint a technikai ördöge több helyen is közbeszólt. A márkaszéki (Marca) iskolában például a központi fűtést ellátó vízvezeték hibásodott meg, lehetetlenné téve az épület felfűtését. Hasonló a helyzet a Glod iskolájában is, ahol egy keringetőszivattyú mondta fel a szolgálatot. A legsúlyosabb probléma talán a zilahi Mihai Viteazul Technológiai Líceumban adódott, ahol a főépület fűtését biztosító kazán hibásodott meg.
A meteorológiai szolgálatok előrejelzései szerint a helyzet a következő napokban sem javul számottevően, a hegyvidéki és dombvidéki területeken további havazásra és fagyra kell számítani.