„Időjárási bomba” fenyegeti Nagy-Britanniát

Drámai fordulatot hozhat Nagy-Britannia időjárásában a Goretti vihar. A szakemberek egy ritka és veszélyes jelenségre, az úgynevezett „időjárási bomba” bekövetkezésének lehetőségére figyelmeztetnek, amely csütörtöktől kezdődően sújtja az ország jelentős részét – számol be róla a The Independent brit napilap. A brit meteorológia szolgálat szerint egy többféle veszéllyel járó eseményről van szó, amely egyszerre jelentkezik heves esőzések, orkánerejű szél és sűrű havazás formájában. A helyzet komolyságát jelzi, hogy a hatóságok két narancs és hét sárga figyelmeztetést adtak ki.

Nagy-Britanniában időjárási bomba lehetőségére figyelmeztetnek, Romániában sok iskola üresen maradt (Fotó: Anadolu via AFP)

A kifejezés, bár drámainak hangzik, egy szigorúan definiált meteorológiai folyamatot takar. A hivatalos terminológia szerint robbanásszerű ciklogenezisről van szó, amikor egy vihar középpontjában a légnyomás 24 óra leforgása alatt több mint 24 millibarral zuhan. A BBC Weather meteorológusa, Simon King elemzése szerint a Goretti esetében ez a csökkenés még drasztikusabb lesz: szerda estétől csütörtök estig várhatóan 36 millibart esik a nyomás.

Ez a hirtelen nyomásesés a légkör magasabb rétegeiben zajló, úgynevezett jet stream (futóáramlás) gyorsulásának következménye. A folyamat során a magasban lévő levegő kiszívódik, ami a tengerszinten nyomáscsökkenést idéz elő. A vákuumhatás következtében a környező területekről beáramló levegő örvénylése felgyorsul, pusztító erejű szeleket generálva. Egy ilyen meteorológiai esemény képes arra, hogy fákat csavarjon ki és épületeket rongáljon meg.

A helyzet várhatóan még a 2023-as Ciarán vihar és az 1987-es nagy vihar során tapasztaltnál is rosszabb lesz – figyelmeztet a The Guardian brit napilap.

Alex Burkill, a brit meteorológia szolgálat szakértője szerint a vihar „nedves, szeles és télies” időjárást hoz, különösen az ország középső és déli részein. A hideg levegővel találkozó csapadékzóna északi peremén jelentős havazásra kell számítani. Walesben és a Peak District térségében az éjszaka folyamán akár 30 centiméter hó is hullhat, ami önmagában is képes megbénítani a közlekedést.