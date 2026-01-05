Így ünnepeltek a migránsok Európában: erőszak, tűzesetek, halál

Szilveszter az újjászületés ünnepe. Idén azonban Európa nagy részén inkább azt a valóságot tárta fel, amelyet a politikai vezetők igyekeznek elrejteni. Brüsszeltől Amszterdamban, Strasbourgtól Berlinig, a francia külvárosoktól az olasz városokig az új év beköszöntése ismerős mintát követett: tüzek, zavargások, a mentőszolgálatok elleni támadások, és a környékek gyakorlatilag átadták magukat a maffiózóknak – akik túlnyomó többségükben muszlim migránsok voltak – írja cikkében a Brussels Signal.
Ez egyáltalán nem véletlenszerű rendzavarás volt. Határozottan nem „fiatalok túlkapása” volt. Semmiképpen sem tűzijáték-probléma volt. Inkább a tömeges bevándorlás, a sikertelen integráció, a kulturális fragmentáció és a politikai elutasítás előre látható következménye volt, hogy nem szembesültek az iszlám szerepével a párhuzamos társadalmi ethosz kialakításában – fogalmaz a szerző.
Brüsszelben a zavargások olyan kerületekben törtek ki, amelyeket a rendőrség már régóta magas kockázatúnak tartott a nagy nyilvános események idején – ezeken a területeken élnek a migránsok és a muszlimok. Lakóházakat és üzleteket támadtak meg, több mint 150 embert vettek őrizetbe, tucatnyi autót gyújtottak fel, és a tűzoltókat kövekkel és gyújtóeszközökkel dobálták meg.
Marokkó sikere az Afrikai Nemzetek Kupáján csak szította a tüzet. Egy idegen nemzet győzelme nem ünneplést váltott ki, hanem a területi dominancia érvényesítését. A rendőrség előre látta a bajt, további egységeket vetett be, de így is elvesztette az irányítást.
A probléma természetesen nem a futball. Hanem a befogadó társadalom iránti lojalitás hiánya, a rendőrség iránti ellenségeskedés normalizálódása, valamint a közterületek identitásuk fitogtatására való felhasználása ahelyett, hogy polgári identitásukat vállalnák.
És mindez nem elszigetelt jelenség, hanem egész Európát érintő probléma. Hollandiában szilveszter éjjel több száz embert letartóztattak. A zavargások során lángba borult és gyakorlatilag megsemmisült a 19. századi Vondelkerk, egy keresztény műemlék épület.
A tűz a súlyos illegális tűzijáték-használat, valamint a rendőrség és a mentőszolgálatok elleni ismétlődő támadások közepette ütött ki. Az egykor keresztény szimbólumnak számító épület azon az éjszakán veszett oda, amelyet olyan csoportok törvénytelenségei jellemeztek, amelyek semmilyen kapcsolatban nem állnak Európa kulturális hagyományaival vagy örökségével.
Franciaországban országszerte több mint ezer járművet gyújtottak fel.
A szilveszteri erőszak rituálévá vált. A bevándorlók által dominált külvárosokban évente megkérdőjelezik az állam hatalmát. Strasbourgban a rendőrség összehangolt támadásokkal szembesült, tűzijátékok és lövedékek felhasználásával, olyan kerületekben, ahol a rendbontások egyébként is visszatérő jelenségnek számítanak.
A hatóságok „korlátozott zavargásokról” beszéltek, mintha a jelenség ismétlődése valahogy elfogadhatóvá tenné azt.
Németországban hasonló káosz uralkodott. Berlinben, Hamburgban és a Ruhr-vidéken a rendőrséget és a tűzoltókat közelről petárdával támadták meg.
A rendőrségi szakszervezetek elismerték: az ország számos pontján a csúcsidőszakokban egész városrészek váltak tiltott zónává a mentőszolgálatok számára. Az erőszak döntő része olyan területekre összpontosult, ahol magas a bevándorlók aránya, és ahol az integráció évek, sőt évtizedek óta kudarcot vall. Különösen azok körében volt feltűnő a részvétel, akik a német társadalmi normákon kívül szocializálódtak, jellemzően fiatal, muszlim hátterű férfiak.
Olaszország – amelyet sokan rugalmasabbnak tartanak a bevándorlással szemben – sem bizonyult kivételnek. Milánóban, Torinóban, Rómában, Nápolyban, sőt Firenzében is a rendőrség oszlatta fel az erőszakos tömegeket, miközben a rendőröket petárdával támadták meg.
Bár az események méretaránya kisebb volt, a mintázat ismerős: bevándorló háttérrel rendelkező fiatal férfiak, akik az ünnepi tömegek nyújtotta anonimitásban a közhatalom ellen fordultak. Az egész Európán végighúzódó közös nevező nem a szegénység, nem a tűzijáték és nem az ünneplés. Hanem egy párhuzamos társadalom, amelyet a tömeges bevándorlás hozott létre, és amelyet az európai normáktól való kulturális és vallási távolság tett tartóssá.
Ezekben a környezetekben az államot ellenségnek, a rendőrséget ellenfélnek tekintik, a közterületeket pedig nem közös örökségként, hanem vitatott területként kezelik.
Még olyan fővárosokban is, mint Athén, ahol a közrendet nem zavarták meg súlyosan, az ünnepségeket teljesen eltérítették a bevándorló közösségek. A pakisztániak elárasztották a Szintagma teret. Nem maradt hely a hétköznapi görögöknek, a családoknak, nemhogy a lánycsoportoknak vagy az egyedülálló nőknek.
Mindez nem véletlenül történt. Európa évtizedeken át milliókat engedett be, gyakran ellenőrzés és asszimilációs elvárások nélkül. A kontinens nemhogy nem követelte meg az alkalmazkodást, hanem tudatosan ösztönözte a multikulturalizmust, miközben képtelen volt megvédeni a saját, domináns kultúráját és hagyományait.
Ennél is súlyosabb, hogy az iszlámot következetesen magánügyként kezeli, akkor is, amikor az nyilvánvalóan meghatározza a közéleti viselkedést, a normákhoz való viszonyt és a hatalomhoz fűződő attitűdöt. Az eredmény egy olyan társadalmi keverék lett, amelyben nincsenek közös szabályok, csak egymás mellett élő, egymással rivalizáló normarendszerek
– magyarázza a lap.