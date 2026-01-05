Így ünnepeltek a migránsok Európában: erőszak, tűzesetek, halál

Szilveszter az újjászületés ünnepe. Idén azonban Európa nagy részén inkább azt a valóságot tárta fel, amelyet a politikai vezetők igyekeznek elrejteni. Brüsszeltől Amszterdamban, Strasbourgtól Berlinig, a francia külvárosoktól az olasz városokig az új év beköszöntése ismerős mintát követett: tüzek, zavargások, a mentőszolgálatok elleni támadások, és a környékek gyakorlatilag átadták magukat a maffiózóknak – akik túlnyomó többségükben muszlim migránsok voltak – írja cikkében a Brussels Signal.

Európa-szerte migráns csoportok randalíroztak szilveszter estéjén

Fotó: AFP

Ez egyáltalán nem véletlenszerű rendzavarás volt. Határozottan nem „fiatalok túlkapása” volt. Semmiképpen sem tűzijáték-probléma volt. Inkább a tömeges bevándorlás, a sikertelen integráció, a kulturális fragmentáció és a politikai elutasítás előre látható következménye volt, hogy nem szembesültek az iszlám szerepével a párhuzamos társadalmi ethosz kialakításában – fogalmaz a szerző.

Brüsszelben a zavargások olyan kerületekben törtek ki, amelyeket a rendőrség már régóta magas kockázatúnak tartott a nagy nyilvános események idején – ezeken a területeken élnek a migránsok és a muszlimok. Lakóházakat és üzleteket támadtak meg, több mint 150 embert vettek őrizetbe, tucatnyi autót gyújtottak fel, és a tűzoltókat kövekkel és gyújtóeszközökkel dobálták meg.

Marokkó sikere az Afrikai Nemzetek Kupáján csak szította a tüzet. Egy idegen nemzet győzelme nem ünneplést váltott ki, hanem a területi dominancia érvényesítését. A rendőrség előre látta a bajt, további egységeket vetett be, de így is elvesztette az irányítást.

A probléma természetesen nem a futball. Hanem a befogadó társadalom iránti lojalitás hiánya, a rendőrség iránti ellenségeskedés normalizálódása, valamint a közterületek identitásuk fitogtatására való felhasználása ahelyett, hogy polgári identitásukat vállalnák.

És mindez nem elszigetelt jelenség, hanem egész Európát érintő probléma. Hollandiában szilveszter éjjel több száz embert letartóztattak. A zavargások során lángba borult és gyakorlatilag megsemmisült a 19. századi Vondelkerk, egy keresztény műemlék épület.