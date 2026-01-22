Az IMF eltöröltetné Ukrajnával a rezsitámogatást

Ukrajnának folytatnia kell a reformokat a gazdasági növekedés biztosítása érdekében – mondta az IMF vezérigazgatója, Kristalina Georgieva, a davosi rendezvényen – írja cikkében az Interfax.

Az IMF szerint meg kell szüntetni a rezsi támogatást Ukrajnában

Fotó: AFP

Megszüntetnék az emberek támogatását

„Még mindig támogatott az elektromos áram és a fűtés […] De ennek meg kell szűnnie. A költségvetési helyzet tekintetében továbbra is van tennivaló. Jelenleg azt vizsgáljuk, hogyan lehet igazságosabbá tenni az adóztatás terheinek megosztását, és ez nem könnyű feladat, de meg kell valósítani

– mondta Georgieva.

Hozzátette, hogy minden olyan tényezőt meg kell szüntetni, amely akadályozza a magánszektor dinamizmusát, kiemelve Ukrajnában a biztonság és a munkaerő rendelkezésre állásának kérdését.

Georgieva szerint az IMF kész gyakorlati kérdésekben is segíteni Ukrajnát, például az ukrán állampolgárok hazatérésének támogatásában és a strukturális munkanélküliség problémáinak kezelésében.

Az IMF Ukrajna EU-csatlakozását is sürgeti

Fontosnak nevezte, hogy Ukrajna ésszerű időn belül befejezze csatlakozását az Európai Unióhoz, mivel az „mágnesként” hat az ukrán gazdaságra, lehetővé téve annak teljes európai integrációját.

Elmondta azt is, hogy Ukrajna a válság idején valójában jobb eredményeket ér el, mint korábban, többek között a 2023 tavaszán elindított, négyéves Kiterjesztett Finanszírozási Eszköz (Extended Fund Facility, EFF) megállapodás segítségével. Mint beszámoltak róla, az ukrán kormány az EFF keretében vállalta, hogy a hadiállapot feloldását követő hat hónapon belül elfogad egy ütemtervet a gáz- és villamosenergia-piac fokozatos liberalizációjára, beleértve egy időben korlátozott tervet is annak bevezetésére a hadiállapot utáni időszakban.

Az IMF 2025 közepén közölte, hogy a lakossági gáz- és villamosenergia-tarifák körülbelül a piaci ár 50 százalékán álltak.

Ukrajna és az IMF 2025 végén személyzeti szintű megállapodásra jutott egy új, négyéves EFF-megállapodásról. Az IMF kommunikációs igazgatója, Julie Kozack szerint az IMF Igazgatótanácsa 2026 februárjában vizsgálhatja felül a megállapodást.