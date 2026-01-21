Irakban kapták el a svédországi tömeggyilkosságok felelősét

Svédországban lassan mindennapossá válnak a robbantások és lövöldözések, amelyek hátterében a migrációs hátterű bűnbandák véres területfoglaló harcai állnak. Most azonban komoly sikert könyvelhet el a svéd igazságszolgáltatás: Irakban rendőrkézre került Ali Shehab, a Foxtrot nevű bűnszervezet egyik legbefolyásosabb vezetője. Az Aftonbladet értesülései szerint a letartóztatásra még decemberben került sor, ám a hír csak most látott napvilágot.
Petra Lundh svéd országos rendőrfőkapitány a TT hírügynökségnek nyilatkozva megerősítette: Shehab a bűnszervezet hierarchiájának csúcsán, közvetlenül a legfőbb vezér mellett foglalt helyet.
Ez a személy gyilkosságok megrendelője volt. Irakból irányította ezeket a megbízásokat
– fogalmazott a főkapitány.
A gyanú szerint a fiatal bűnöző keze van többek között a tavalyi gavlei tömeges lövöldözésben, valamint a 2023 nyarán a stockholmi Farsta kerületben elkövetett mészárlásban is. A svéd bíróságok távollétében már több esetben is letartóztatási parancsot adtak ki ellene gyilkosságra való felbujtás és emberölés előkészülete miatt.
Az elfogás hátterében a svéd és az iraki hatóságok közötti szorosabb együttműködés áll. Stefan Hector rendőrfőkapitány-helyettes stratégiai áttörésnek nevezte az akciót, hangsúlyozva, hogy a svéd rendőrség tudatosan építette ki kapcsolatait a külföldi társszervekkel, hogy a határokon átnyúló bűnözést megfékezze.
Azt mondtuk az irakiaknak: szeretnénk, ha elfognák és kiadnák ezt a személyt, de ha ez nem lehetséges, felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ő Irak számára is problémát jelent
– magyarázta Hector.
Mivel Shehab svéd és iraki állampolgársággal is rendelkezik, kiadatása jogi akadályokba ütközhet, ráadásul az iraki hatóságok helyi bűncselekmények miatt is eljárást indítottak ellene. A svéd rendőrség szerint azonban a legfontosabb cél teljesült: a férfit kivonták a forgalomból, így nem tud további erőszakos cselekményeket szervezni Svédországban.
Végső soron elégedettek vagyunk azzal, hogy rács mögött van
– tette hozzá Hector.
Az eset kapcsán megszólalt Ulf Kristersson svéd miniszterelnök is, aki kemény üzenetet küldött a külföldre menekült bűnözőknek:
Sehol sincsenek biztonságban. Egyenként fogjuk el a más országokban bujkáló svéd nehézfiúkat.
A kormányfő kiemelte, hogy 2022 óta megduplázódott a külföldön elfogott svéd bűnözők száma, tavaly 280 ilyen eset történt.
Az ügy politikai hullámai is jelentősek. Teresa Carvalho, a szociáldemokraták jogpolitikai szóvivője az X-en közzétett bejegyzésében követelte, hogy vonják vissza az ilyen bűnözők svéd állampolgárságát.
A szociáldemokraták el akarják venni a kettős állampolgárságú bandavezérek útlevelét, akik bombamerényletekkel és lövöldözésekkel terrorizálják Svédországot
– írta.