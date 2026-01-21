Irakban kapták el a svédországi tömeggyilkosságok felelősét

Svédországban lassan mindennapossá válnak a robbantások és lövöldözések, amelyek hátterében a migrációs hátterű bűnbandák véres területfoglaló harcai állnak. Most azonban komoly sikert könyvelhet el a svéd igazságszolgáltatás: Irakban rendőrkézre került Ali Shehab, a Foxtrot nevű bűnszervezet egyik legbefolyásosabb vezetője. Az Aftonbladet értesülései szerint a letartóztatásra még decemberben került sor, ám a hír csak most látott napvilágot.

Svédország miniszterelnöke, Ulf Kristersson is megszólalt az elfogott bandavezér ügyében (Fotó: TT News Agency via AFP)

Petra Lundh svéd országos rendőrfőkapitány a TT hírügynökségnek nyilatkozva megerősítette: Shehab a bűnszervezet hierarchiájának csúcsán, közvetlenül a legfőbb vezér mellett foglalt helyet.

Ez a személy gyilkosságok megrendelője volt. Irakból irányította ezeket a megbízásokat

– fogalmazott a főkapitány.

A gyanú szerint a fiatal bűnöző keze van többek között a tavalyi gavlei tömeges lövöldözésben, valamint a 2023 nyarán a stockholmi Farsta kerületben elkövetett mészárlásban is. A svéd bíróságok távollétében már több esetben is letartóztatási parancsot adtak ki ellene gyilkosságra való felbujtás és emberölés előkészülete miatt.

Az elfogás hátterében a svéd és az iraki hatóságok közötti szorosabb együttműködés áll. Stefan Hector rendőrfőkapitány-helyettes stratégiai áttörésnek nevezte az akciót, hangsúlyozva, hogy a svéd rendőrség tudatosan építette ki kapcsolatait a külföldi társszervekkel, hogy a határokon átnyúló bűnözést megfékezze.

Azt mondtuk az irakiaknak: szeretnénk, ha elfognák és kiadnák ezt a személyt, de ha ez nem lehetséges, felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ő Irak számára is problémát jelent

– magyarázta Hector.

Mivel Shehab svéd és iraki állampolgársággal is rendelkezik, kiadatása jogi akadályokba ütközhet, ráadásul az iraki hatóságok helyi bűncselekmények miatt is eljárást indítottak ellene. A svéd rendőrség szerint azonban a legfontosabb cél teljesült: a férfit kivonták a forgalomból, így nem tud további erőszakos cselekményeket szervezni Svédországban.

Végső soron elégedettek vagyunk azzal, hogy rács mögött van

– tette hozzá Hector.