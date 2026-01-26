Európára is visszahat: Irán visszautasította az ENSZ bírálatát

A genfi rendkívüli ülésen az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának többsége elfogadta azt a határozatot, amely felszólítja Iránt a tüntetőkkel szembeni erőszak beszüntetésére, valamint a jogellenes kivégzések, eltűnések és egyéb jogsértések kivizsgálására. A döntést több nyugati és ázsiai ország támogatta, míg Kína, India és Pakisztán ellenezte, más államok pedig tartózkodtak – írja az Al Jazeera.

Tüntetés Iránban

Fotó: AFP

Teherán a határozatot politikailag motiváltnak nevezte. Irán ENSZ-képviselője szerint a Nyugat hiteltelen, mivel szankcióival maga is súlyos károkat okozott az iráni lakosságnak. Az iráni állam azt állítja, hogy az erőszakos cselekményekért „külföldről támogatott terroristák” felelősek, és jóval alacsonyabb halálos áldozatszámot ismer el, mint a jogvédő szervezetek.

Ezzel szemben emberi jogi csoportok és ENSZ-megbízottak sokkal magasabb számokról beszélnek.

Egyes becslések szerint a tüntetések során akár több tízezer ember is életét veszthette, ami szakértők szerint Irán modern kori történetének legsúlyosabb vérengzésévé válhatott. Egy volt ENSZ-ügyész a történteket a srebrenicai népirtáshoz hasonlította, hangsúlyozva, hogy Iránban rövidebb idő alatt még több áldozat eshetett el.

Az Al Jazeera hozzáteszi: a helyzetet tovább súlyosbítja az országos internetkorlátozás, amely ellenére egyre több videó kerül nyilvánosságra a tüntetések leveréséről. Nemzetközi jogvédő szervezetek szerint számos felvétel azt mutatja, hogy a biztonsági erők éles lőszerrel léptek fel a demonstrálók ellen, amit az iráni vezetés határozottan tagad.

A portál hangsúlyozza: a belpolitikai válság mellett a nemzetközi feszültség is nő. Donald Trump amerikai elnök több alkalommal figyelmeztette Iránt, hogy a tömeges erőszak következményekkel járhat, miközben az Egyesült Államok katonai jelenlétet erősített a térségben. Az iráni vezetés erre dacos nyilatkozatokkal reagált, és nyíltan katonai válasszal fenyegetett bármilyen külső beavatkozás esetén.

Trump csütörtökön kijelentette, hogy amerikai hadihajókat Irán felé irányítanak „csak arra az esetre”, ha úgy dönt, hogy közbelép az Egyesült Államok.

Hatalmas flottánk tart ebbe az irányba, és talán nem kell majd használnunk

– mondta Trump az Air Force One fedélzetén. Egy amerikai haditengerészeti tisztviselő, aki névtelenséget kérve nyilatkozott az érzékeny katonai műveletekről, elmondta, hogy az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó és más kísérő hadihajók csütörtökön az Indiai-óceánon tevékenykedtek – jelentette az AP, amiről a Hindustan Times számolt be.