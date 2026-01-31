Irán ezúttal komolyan gondolja?

Az iszlám ország ezúttal komolyan gondolhatja fenyegetéseit, ennek pedig első sorban a belső feszültség lehet az oka a szakértők szerint. Miközben az Egyesült Államok hadereje a Perzsa-öböl környékén gyülekezik, aközben Irán vezetése már előre jelezte, bármilyen támadást azonnali háborúként fog értelmezni – írja a BBC.

Irán ezúttal komolyabban reagálhat a belső feszültségek miatt

Fotó: HOSSEIN FATEMI / Middle East Images

Donald Trump amerikai elnök és az iráni vezetés nemrég ismét egymásnak feszült, miután az amerikai elnök korábban jelezte, hogy az Egyesült Államok nem fogja tétlenül nézni, ahogy ártatlanokat ölnek. Trump szavai nem sokkal azután hangoztak el, hogy Iránban hosszú ideje nem látott tüntetéssorozat kezdődött az országban kialakuló megélhetési válság nyomán.

Az iráni vezetés narratívája szerint azonban a tüntetők terroristák, akiket Izrael és Amerika közösen hergel, ennek megfelelően pedig már most több ezer halálos áldozata van a hatóságok fellépésének, habár pontos számokat nehéz mondani, miután a rezsim egy időre lekapcsolta az internetet az országban.

Az amerikai elnök nemrég ultimátumot adott az iráni vezetés számára és jelezte, hogy a Perzsa-öböl környékén gyülekező amerikai csapatok egyértelmű paranccsal érkeztek, és ha kell, erőszakot is alkalmaznak a küldetés teljesítése érdekében.

Irán már korábban jelezte, hogy bármilyen csapást – legyen az korlátozott, vagy precíziós – azonnali hadüzenetként fog értékelni és ennek megfelelően is fog reagálni. Habár a tisztviselők nem részletezték, hogy ezek a válaszcsapások pontosan milyen jellegűek lennének, egyes szakértők szerint érdemes a fenyegetést ezúttal komolyan venni.

Irán nem először fenyeget

Az iszlám ország már korábban is eszközölt válaszcsapásokat, ilyen volt az ország atomlétesítményei ellen irányuló amerikai és izraeli támadásokra adott reakció. Irán egy nappal a létesítményekre mért megsemmisítő csapás után rakétákkal támadta az amerikaiak által üzemeltetett Al Udeid légibázist.

A támadásban személyi sérülés nem történt, Trump pedig jelezte, hogy az iráni vezetés előre figyelmeztetett a támadásra, ennek köszönhetően sikerült a rakéták nagy részét elfognia légvédelemnek.

Ezzel a szakértők szerint az iszlám ország deklarálni akarta, hogy az Egyesült Államok átlépett egy vörös vonalat, de olyan formában, amely még nem vezet nyílt konfliktushoz. Most azonban egészen más lehet a helyzet, hiszen Irán történetének legnagyobb belpolitikai turbulenciáját éli át, ebben a helyzetben pedig feltehetőleg Ali Hamenei ajatollah és a kormány nem engedhet meg magának semmilyen arcvesztést.