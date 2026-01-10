Irán: folytatódik az internetblokád, az ajatollah keményebb fellépéssel fenyeget - videók

Ajatollah Ali Khamenei is megszólalt a tüntetésekről. Beszédében kijelentette: az Iszlám Köztársaság „nem fog visszavonulni”. A demonstrálókat külföldi érdekek kiszolgálóinak nevezte és azzal vádolta őket, hogy idegen hatalmak nevében cselekszenek. A legfőbb vezető szerint az iráni gazdasági válság miatt kirobbant zavargásokért Donald Trump amerikai elnök is felelős – írja az Independent.
Donald Trump eközben figyelmeztette Khameneit: az Egyesült Államok „lépni fog”, ha az iráni biztonsági erők támadást indítanak a tüntetők ellen, majd ismét megismételte jelzését, amikor azt mondta: „Az Egyesült Államok „nagy figyelemmel” követi az „elképesztő” iráni tüntetéseket.”
A Human Rights Activist News Agency (HRANA) adatai szerint a megmozdulások kezdete óta legalább 62 ember vesztette életét. A BBC információi szerint az áldozatok között 48 tüntető és 14 biztonsági erőkhöz tartozó személy van.
A demonstrálók az ország több pontján „Halál Khamenei-ra” jelszavakat skandáltak.
A tiltakozások felerősödtek azután is, hogy az 1979-ben megbuktatott sah, Reza Pahlavi fia arra szólította fel az irániakat, hogy vonuljanak utcára. A hatóságok továbbra is országos szinten korlátozzák az internet-hozzáférést, ami súlyosan megnehezíti az Iránból kifelé irányuló információáramlást. Khamenei szerint a tüntetők „saját utcáikat teszik tönkre” azért, hogy a külföldi vezetőknek kedvezzenek.
A hetek óta tartó országos tiltakozások nyomán egyre többen vetik fel, hogy az ajatollah uralma meginoghat, erről írt a Guardian.
Iráni tüntetések: Teherán egyes részei szinte „háborús övezetté” váltak
Épületek, buszok és üzletek égtek porig Irán több városában. A főváros, Teherán egyes részei szinte „háborús övezetté” váltak, miközben országszerte tüntetések törtek ki. A demonstrálók az ország legfőbb vezetőjének, Ali Khamenei ajatollahnak a bukását követelik. Irán még mindig a júniusban lezajlott, Izrael által kezdeményezett 12 napos háború következményeit viseli, amely során amerikai erők iráni nukleáris létesítményeket bombáztak. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a nemzetközi figyelem egyre inkább Teheránra irányul.
Több emberi jogi és sajtószabadságért küzdő szervezet is élesen bírálta az iráni hatóságokat az országos internetleállás miatt. Szerintük a blokád sérti az alapvető jogokat, és ellehetetleníti a független tájékoztatást. Rebecca White, az Amnesty Security Lab kutatója úgy fogalmazott:
Az iráni hatóságok szándékosan korlátozzák az internet-hozzáférést, hogy elrejtsék az emberi jogi visszaélések és a nemzetközi jog szerinti bűncselekmények valódi mértékét.
Hozzátette: a teljes leállás önmagában is súlyos jogsértésnek minősül. A Riporterek Határok Nélkül (RSF) szervezet szintén „mély aggodalmát” fejezte ki. Közlésük szerint az országos blokád, az újságírók elleni fenyegetések és a közelmúltbeli letartóztatások egyre inkább megfélemlítő légkört teremtenek. Jonathan Dagher, az RSF közel-keleti irodájának vezetője felszólította a hatóságokat az internet azonnali helyreállítására és a 24 fogva tartott újságíró szabadon bocsátására.
Az X megváltoztatta az iráni zászló emojit
Úgy tűnik, az X közösségi platform lecserélte az iráni zászló emojit. A jelenlegi iszlám köztársasági embléma helyett a forradalom előtti, oroszlánt és napot ábrázoló szimbólum jelent meg.
A változás azt követően történt, hogy Nikita Bier, az X termékfejlesztési vezetője csütörtökön jelezte: egy felhasználói kérés nyomán dolgoznak a frissítésen.
Péntek estére a módosítás már látható volt, ám több hivatalos iráni kormányzati fiók – köztük a külügyminisztérium – is a régi zászlót jelenítette meg. Az 1979 előtti zászló zöld, fehér és piros vízszintes sávokból áll, közepén az oroszlán és a nap jelképével. Az iszlám forradalom után Irán új címert vezetett be, és a zászlón megjelent az „Allahu Akbar” felirat is.
Ali Khamenei 37 éve vezeti Iránt
Ajatollah Ali Khamenei 1989 óta Irán legfőbb vezetője, ezzel az Iszlám Köztársaság legbefolyásosabb politikai szereplője. Ruhollah Khomeini utódjaként került hatalomra, annak ellenére, hogy vallási tekintélyét és politikai súlyát kezdetben sokan megkérdőjelezték.
Az elmúlt több mint harminc évben alapjaiban alakította át az iráni hatalmi rendszert.
A döntéshozatal súlypontját fokozatosan a választott intézményektől a nem választott testületek felé tolta el. A kulcsfontosságú jogkörök így a legfőbb vezető hivatalába kerültek. Khamenei felügyelete alatt az Iszlám Forradalmi Gárda Irán biztonsági, politikai és gazdasági életének meghatározó erejévé vált. A Gárda széles körű autonómiát kapott, cserébe pedig feltétlen lojalitást biztosított a rendszer számára.
A legfőbb vezető többször is a biztonsági szervekhez fordult, amikor hatalma meginogni látszott.
Így történt a 2009-es, 2017-es, 2019-es és a 2022-es nagyszabású tüntetéshullámok idején is. Arról is írtunk korábban, hogy a vezető Moszkvába menekülne, ha a tüntetések elfajulnak.