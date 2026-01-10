Irán: folytatódik az internetblokád, az ajatollah keményebb fellépéssel fenyeget - videók

Ajatollah Ali Khamenei is megszólalt a tüntetésekről. Beszédében kijelentette: az Iszlám Köztársaság „nem fog visszavonulni”. A demonstrálókat külföldi érdekek kiszolgálóinak nevezte és azzal vádolta őket, hogy idegen hatalmak nevében cselekszenek. A legfőbb vezető szerint az iráni gazdasági válság miatt kirobbant zavargásokért Donald Trump amerikai elnök is felelős – írja az Independent.

Donald Trump eközben figyelmeztette Khameneit: az Egyesült Államok „lépni fog”, ha az iráni biztonsági erők támadást indítanak a tüntetők ellen, majd ismét megismételte jelzését, amikor azt mondta: „Az Egyesült Államok „nagy figyelemmel” követi az „elképesztő” iráni tüntetéseket.”

A Human Rights Activist News Agency (HRANA) adatai szerint a megmozdulások kezdete óta legalább 62 ember vesztette életét. A BBC információi szerint az áldozatok között 48 tüntető és 14 biztonsági erőkhöz tartozó személy van.

A demonstrálók az ország több pontján „Halál Khamenei-ra” jelszavakat skandáltak.

A tiltakozások felerősödtek azután is, hogy az 1979-ben megbuktatott sah, Reza Pahlavi fia arra szólította fel az irániakat, hogy vonuljanak utcára. A hatóságok továbbra is országos szinten korlátozzák az internet-hozzáférést, ami súlyosan megnehezíti az Iránból kifelé irányuló információáramlást. Khamenei szerint a tüntetők „saját utcáikat teszik tönkre” azért, hogy a külföldi vezetőknek kedvezzenek.

A hetek óta tartó országos tiltakozások nyomán egyre többen vetik fel, hogy az ajatollah uralma meginoghat, erről írt a Guardian.

Iráni tüntetések: Teherán egyes részei szinte „háborús övezetté" váltak

Épületek, buszok és üzletek égtek porig Irán több városában. A főváros, Teherán egyes részei szinte „háborús övezetté" váltak, miközben országszerte tüntetések törtek ki. A demonstrálók az ország legfőbb vezetőjének, Ali Khamenei ajatollahnak a bukását követelik.