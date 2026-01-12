Trumpnak elfogyott a türelme, hiába figyelmeztette az iráni vezetést – videó

Az iráni tüntetések december 28-án kezdődtek a rial (iráni fizetőeszköz) árfolyamának meredek zuhanását követően. Az elmúlt hetekben a tüntetéssorozat már Irán mind a 31 tartományára átterjedt, a hatóságok kommunikációs zárlatot vezettek be és leállítatták az internetszolgáltatást az országban. Donald Trump tanácsadói egy olyan listát tettek le elé, amelyen szerepelnek az iráni tüntetők elleni erőszakos fellépésért felelős biztonsági szolgálatok főhadiszállásai is. Az amerikai elnököt azonban arra figyelmeztették, hogy a hadseregnek több időre van szüksége az iráni csapások előkészítéséhez – írja a The Telegraph.
A tüntetések szombat éjszaka is folytatódtak, és a beszámolók szerint már intenzívebbek és kiterjedtebbek voltak, mint a 2022-es hidzsábellenes megmozdulások. Az emberek már nyíltan Ali Hámenei, Irán legfelsőbb vezetője uralmának megszüntetését követelik. A jelentések szerint dacolva az erőszakos hatósági fellépéssel, több ezren vonultak utcára.
Irán legfőbb ügyésze kijelentette, hogy bárkit, aki tüntet, „Isten ellenségének” tekintenek, ami akár halállal is büntethető. Ahmad-Reza Radan országos rendőrfőkapitány szombat éjjel számos letartóztatásról számolt be. A kórházak állítólag túlterheltek és sok a lőtt sebbel kezelt beteg.
A NetBlocks megfigyelőcsoport vasárnap hajnalban közölte: az áramszünet már több mint 60 órája tart az országban. A cenzúra pedig közvetlen fenyegetést jelent az irániak biztonságára és jólétére ebben a kulcsfontosságú pillanatban.
Emberi jogi szervezetek vasárnap reggel közölték, hogy eddig legalább 192 ember vesztette életét az iráni biztonsági szolálatok brutális fellépése miatt. Vasárnap reggel olyan felvételek láttak napvilágot, miszerint éles lőszert vetettek be tüntetők ellen Abyek városában, Teherán közelében.
Az iráni állami propaganda a tüntetőket az Egyesült Államok és Izrael terrorista ügynökeinek nevezi. A teheráni vezetés pedig elsősorban az amerikai elnököt okolja az eszkalációért.
Úgy tudni, az Egyesült Államok elnöke katonai fellépést fontolgat, és több lehetséges célpontot is bemutattak neki, köztük a tüntetések brutális leveréséért felelős biztonsági szervek központjaival. A térségben szolgáló parancsnokok azonban arra hívták fel az elnök figyelmét, hogy fel kell készíteni az amerikai védelmet minden olyan csapás előtt, amely megtorlást válthat ki.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Trump korábban arra figyelmeztette az iráni vezetést, hogy ha a biztonsági erők továbbra is erőszakosan fognak fellépni a tüntetőkkel szemben, megtorlásra számíthatnak Amerika részéről.
Szombat este két amerikai C-17A típusú katonai repülőgép indult el Németországból, és úgy tűnt, a Közel-Kelet felé tartanak, miközben felerősödtek a találgatások egy esetleges amerikai katonai csapásról.
Vasárnap Mohammad Báker Ghalibaf, az iráni parlament elnöke figyelmeztette a Fehér Házat:
Legyen világos, egy Irán elleni támadás esetén a megszállt területek [Izrael], valamint az összes amerikai bázis és hajó legitim célpontunk lesz
– mondta a Forradalmi Gárda (IRGC) volt parancsnoka.
Izrael hadserege a jelentések szerint szintén magas készültségben van egy esetleges amerikai csapás esetére. Benjamin Netanjahu az elmúlt hetekben többször arra figyelmeztetett, nem fogja engedi, hogy Irán újraindítsa nukleáris vagy ballisztikusrakéta-programját.
Izrael az amerikai légicsapásokat lehetőségként használhatja fel saját célpontlistájának megsemmisítésére.