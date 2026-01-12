Trumpnak elfogyott a türelme, hiába figyelmeztette az iráni vezetést – videó

Az iráni tüntetések december 28-án kezdődtek a rial (iráni fizetőeszköz) árfolyamának meredek zuhanását követően. Az elmúlt hetekben a tüntetéssorozat már Irán mind a 31 tartományára átterjedt, a hatóságok kommunikációs zárlatot vezettek be és leállítatták az internetszolgáltatást az országban. Donald Trump tanácsadói egy olyan listát tettek le elé, amelyen szerepelnek az iráni tüntetők elleni erőszakos fellépésért felelős biztonsági szolgálatok főhadiszállásai is. Az amerikai elnököt azonban arra figyelmeztették, hogy a hadseregnek több időre van szüksége az iráni csapások előkészítéséhez – írja a The Telegraph.

Trumpnak elfogyott a türelme, rakétatámadást fontolgat az iráni biztonsági szolgálat központjai ellen

A tüntetések szombat éjszaka is folytatódtak, és a beszámolók szerint már intenzívebbek és kiterjedtebbek voltak, mint a 2022-es hidzsábellenes megmozdulások. Az emberek már nyíltan Ali Hámenei, Irán legfelsőbb vezetője uralmának megszüntetését követelik. A jelentések szerint dacolva az erőszakos hatósági fellépéssel, több ezren vonultak utcára.

RISING TENSIONS: Secretary of State Marco Rubio and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu reportedly discussed the possibility of U.S. military intervention in Iran as anti-regime protests enter their second week. pic.twitter.com/lX4ZgJgNG7 — Fox News (@FoxNews) January 11, 2026

Irán legfőbb ügyésze kijelentette, hogy bárkit, aki tüntet, „Isten ellenségének” tekintenek, ami akár halállal is büntethető. Ahmad-Reza Radan országos rendőrfőkapitány szombat éjjel számos letartóztatásról számolt be. A kórházak állítólag túlterheltek és sok a lőtt sebbel kezelt beteg.

A NetBlocks megfigyelőcsoport vasárnap hajnalban közölte: az áramszünet már több mint 60 órája tart az országban. A cenzúra pedig közvetlen fenyegetést jelent az irániak biztonságára és jólétére ebben a kulcsfontosságú pillanatban.

Please stop sharing this footage of the protesters in Iran.



We should not be publicly shaming those who are suffering from internalised Islamophobia. pic.twitter.com/JJ5OJVzH03 — Titania McGrath (@TitaniaMcGrath) January 11, 2026

Emberi jogi szervezetek vasárnap reggel közölték, hogy eddig legalább 192 ember vesztette életét az iráni biztonsági szolálatok brutális fellépése miatt. Vasárnap reggel olyan felvételek láttak napvilágot, miszerint éles lőszert vetettek be tüntetők ellen Abyek városában, Teherán közelében.

Az iráni állami propaganda a tüntetőket az Egyesült Államok és Izrael terrorista ügynökeinek nevezi. A teheráni vezetés pedig elsősorban az amerikai elnököt okolja az eszkalációért.

Úgy tudni, az Egyesült Államok elnöke katonai fellépést fontolgat, és több lehetséges célpontot is bemutattak neki, köztük a tüntetések brutális leveréséért felelős biztonsági szervek központjaival. A térségben szolgáló parancsnokok azonban arra hívták fel az elnök figyelmét, hogy fel kell készíteni az amerikai védelmet minden olyan csapás előtt, amely megtorlást válthat ki.