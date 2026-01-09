Lekapcsolták az internetet Iránban – legalább 48 ember halt már meg a tüntetésekben

Az iráni vezetés komoly erőket mozgósított az országszerte zajló tüntetések letörésére. A megmozdulások miatt megszólalt Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah is, aki szerint a tüntetők az amerikai elnöknek akarnak tetszelegni. Az országban 24 órája lekapcsolták az internetet, a jelentések szerint pedig legalább 48 tüntető meghalt az éjszaka.

Irán vezetése minden eszközt bevethet a tüntetések letörése érdekében

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A megfigyelő szervezetek szerint az Irán-szerte zajló tiltakozások a 2022 óta tapasztalt legnagyobb megmozdulásoknak számítanak. Az éjszaka folyamán a hírek szerint a tüntetők felégettek egy kormányzati épületet, az iráni Forradalmi Gárda pedig folyamatosan igyekszik elfojtani a megmozdulásokat. Az éjszaka folyamán a jelentések szerint legalább 48 tüntető halt meg.

A tiltakozások hátterében összetett okok húzódnak meg: Irán egyszerre viseli az Egyesült Államok és Izrael nyári, nukleáris létesítmények elleni csapásainak politikai következményeit, valamint a súlyos gazdasági nehézségeket, az elszabadult inflációt és az egyre mélyülő megélhetési válságot.

Donald Trump amerikai elnök korábban figyelmeztette az iráni vezetést, hogy az Egyesült Államok kész beavatkozni, ha az ország vezetése ártatlan tüntetőkre támadna. A megszólalás után nem sokkal Ali Hamenei ajatollah is nyilatkozott, aki bajkeverőknek és vandáloknak nevezte a tiltakozókat, akik szerinte csak az Amerika elnöknek akarnak tetszelegni.

Az elmúlt napokban Irán szinte minden tartományában zajlottak a tiltakozások, a kormányzat pedig látva azok volumenét, lekapcsolta az internetet az országban, így a bankkártyák és ATM-ek sem működnek.

Sokak szerit azonban az internet lezárása és az ajatollah nyilatkozata azt jelzi, hogy az iráni rezsimnek elfogyott a türelme. A Forradalmi Gárda nem sokkal később közleményt adott ki, amelyben kijelentette, hogy nem tűri a jelenlegi helyzet folytatódását az országban. Az iráni állami televízió eközben figyelmeztette a szülőket, hogy veszélyekkel járhat, ha kiengedik gyerekeiket a tüntetésekre, mondván, hogy a terroristák célponttá tehetik őket.