Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Brüsszelnek

Ezt látnia kell!

Lélegzetvisszafojtva figyel a világ: brutális gépszörny gördül ki a NASA hangárjából

Irán

Több mint kétezer halálos áldozata van az iráni tüntetéseknek, Trump kemény üzenetet küldött

3 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az iráni tüntetések december végén kezdődtek és mára az ország minden tartományára átterjedtek. A hatóságok leállíttatták az internetet és a biztonsági erők erőszakkal lépnek fel a kormányellenes demonstrálók ellen. Több mint 18 ezer ember van fogságban, sokakat kivégzéssel fenyegetnek. Az Egyesült Államok elnöke kemény lépéseket helyezett kilátásba, ha az iráni hatóságok nem fejezik be a vérontást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
IránDonald Trumptüntetéskatonai beavatkozás

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az iráni tüntetések december 28-án kezdődtek a rial (iráni fizetőeszköz) árfolyamának meredek zuhanását követően. Az elmúlt hetekben a tüntetéssorozat már Irán mind a 31 tartományára átterjedt, a hatóságok kommunikációs zárlatot vezettek be és leállíttatták az internetszolgáltatást az országban. Jogvédő szervezetek beszámolói szerint az iráni biztonsági erők erőszakos fellépése miatt már több mint 2400 kormányellenes tüntető halt meg, és sok ezren vannak jelenleg is fogságban, akiket kivégzéssel fenyegetnek  – írja a BBC.

Donald Trump amerikai elnök fenyegető üzenetet küldött az iráni kormánynak
Donald Trump amerikai elnök fenyegető üzenetet küldött az iráni kormánynak
Fotó: JIM WATSON / AFP

A biztonsági erők múlt héten vették őrizetbe az egyik tüntetőt, a 26 éves Erfan Soltanit. Soltani ügyében egy iráni bíróság, rendkívül gyors eljárásban, mindössze két nap alatt halálos ítéletet hozott. A család aggódik szerettük miatt, akinek kivégzését szerdára tűzték ki. Soltani őrizetbe vétele is mutatja, hogy az iráni kormány mindenáron a tüntetők megfékezésére törekszik. 

A norvégiai székhelyű emberi jogi szervezet, a Hengaw egyik képviselője azt nyilatkozta, hogy még 

soha nem láttak még ilyen gyorsan lezajló ügyet.

Az elítélt tüntető nővére – aki ügyvéd – megpróbált segíteni testvérének, de az iráni hatóságok azt közölték vele, hogy semmilyen jogi lépéseket nem tud tenni.

Donald Trump a fogvatartottak kivégzésekről azt nyilatkozta: 

Ha felakasztják őket, akkor látni fognak majd ezt-azt… Nagyon keményen fogunk fellépni, ha ilyet tesznek.

Az amerikai elnök újságíróknak azt mondta, hogy egyelőre nincsenek pontos információik a halálos áldozatokról, de amint meglesznek a számok, annak megfelelően fognak cselekedni. Egy, az Egyesült Államokban működő emberi jogi szervezet (HRANA) szerint eddig 2403 tüntető halálát erősítették meg, köztük 12 gyermekét is. A szervezet közlése szerint csaknem 150, a kormányhoz köthető személy is életét vesztette. 

A HRANA szerint a zavargások során eddig legalább 18 434 tüntetőt tartóztattak le. A vérontás valódi mértékét pedig nehéz megítélni, mivel – más nemzetközi médiumokhoz hasonlóan – a BBC sem tud az országból tudósítani.

Bár kedden néhány nemzetközi hívás átjutott Iránból, az internetleállás a NetBlocks megfigyelő szervezet szerint már több mint 132 órája tart.

Egy Teherán közelében élő férfi, aki az Elon Musk féle Starlink műholdas szolgáltatáson keresztül hozzáfér az internethez, a BBC perzsa adásának azt mondta, hogy minden háztömbnél ellenőrzőpontok vannak, ahol az autókat és az utasok telefonjait is átvizsgálják a biztonsági erők.

Trump kedden a Truth Social platformján azt írta, hogy az iráni hatóságok nagy árat fognak fizetni a gyilkosságokért, és felszólította az embereket, hogy folytassák a tiltakozást.

Minden találkozót lemondtam iráni tisztviselőkkel, amíg a tüntetők értelmetlen meggyilkolása NEM ÁLL LE. A SEGÍTSÉG ÚTON VAN.

 – tette hozzá.

Trump katonai és egyéb lehetőségeket is mérlegel. Korábban már bejelentette, hogy Amerika 25 százalékos vámot vet ki minden olyan országra, amely Iránnal üzletel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!