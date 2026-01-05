Összetett problémával kell szembenéznie az iráni vezetésnek

Az ország továbbra is a júniusi, tizenkét napig tartó háború következményeivel küzd, amelynek során az Egyesült Államok iráni nukleáris létesítményeket bombázott. A gazdasági helyzetet tovább rontotta, hogy szeptemberben az ENSZ visszaállította az atomprogram miatt korábban felfüggesztett szankciókat, aminek következtében az iráni rial történelmi mélypontra zuhant.

Iránban egyre szélesebb körű tüntetések zajlanak (Fotó: MOBINA / Middle East Images)

Az ország által vezetett úgynevezett „ellenállási tengely” – amely államokból és fegyveres csoportokból álló szövetség – az elmúlt években jelentősen meggyengült. A 2023-ban kezdődött izraeli–Hamász-háború óta Izrael súlyos csapásokat mért a Hamászra, a libanoni Hezbollah vezetését likvidálták, Szíriában pedig 2024 végén megbuktatták Irán egyik legfontosabb szövetségesét. A jemeni húszi lázadókat izraeli és amerikai légicsapások érték. Bár Kína továbbra is vásárol iráni olajat, sem Peking, sem Moszkva nem nyújt nyílt katonai támogatást Teheránnak – írja az AP News.

A tiltakozások az Egyesült Államokban működő jogvédő szervezet szerint Irán 31 tartományából 25-re terjedtek ki, több mint 170 települést érintve. Legalább 15 ember meghalt, több százat letartóztattak.

A helyzet átláthatóságát nehezíti, hogy az iráni állami média alig számol be az eseményekről, az újságírók mozgását pedig korlátozzák. Ennek ellenére a tüntetések nem csillapodnak, annak ellenére sem, hogy Irán legfelsőbb vezetője „rendbontóknak” nevezte a demonstrálókat, és kemény fellépést sürgetett.

IRAN PROTESTS LIVE

📌 Protests Spread & Broadened Demands



Originally triggered by economic collapse, currency collapse, and inflation, protests have now spread to 70+ cities and numerous provinces. pic.twitter.com/6HWIq6s1hV — Arif Sagmen (@sagmen_arif) January 4, 2026

A megmozdulások kiváltó oka az elszabadult infláció, amely eléri az évi 40 százalékot.

Az alapvető élelmiszerek ára drasztikusan emelkedett, decemberben pedig az államilag támogatott benzin árát is megemelték.

A tiltakozások kezdetben kereskedők körében indultak Teheránban, majd országossá váltak, és egyre inkább rendszerellenes jelszavak is megjelentek.

Although largely ignored by Western media, protests in Iran are in their 5th day and spreading. Protestors are throwing rocks while Iranian regime thugs are firing live ammo. No report yet on how many people have been killed. The Persians are not getting the support from the West… pic.twitter.com/XB0xsbasAQ — Jew in a Canoe ✡️🇨🇦 memoir now available! (@WillieHandler) January 1, 2026

A Nyugat aggodalommal figyeli Irán nukleáris programját.

Bár Teherán továbbra is békés célokra hivatkozik, az urándúsítás mértéke korábban megközelítette a fegyverminőséget.

Az iráni–amerikai kapcsolatok továbbra is rendkívül feszültnek számítanak, a történelmi ellenségeskedés és a sikertelen diplomáciai próbálkozások miatt érdemi közeledésre egyelőre nincs kilátás.