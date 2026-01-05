Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Irán

Összetett problémával kell szembenéznie az iráni vezetésnek

34 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Iránban egyre szélesebb körű tüntetések zajlanak, amelyeket az ország súlyosbodó gazdasági válsága váltott ki és melyek egyre nagyobb nyomást helyeznek az iszlám teokratikus rendszerre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Irántüntetésinfláció

Az ország továbbra is a júniusi, tizenkét napig tartó háború következményeivel küzd, amelynek során az Egyesült Államok iráni nukleáris létesítményeket bombázott. A gazdasági helyzetet tovább rontotta, hogy szeptemberben az ENSZ visszaállította az atomprogram miatt korábban felfüggesztett szankciókat, aminek következtében az iráni rial történelmi mélypontra zuhant.

Iránban egyre szélesebb körű tüntetések zajlanak (Fotó: MOBINA / Middle East Images)
Iránban egyre szélesebb körű tüntetések zajlanak (Fotó: MOBINA / Middle East Images)

Az ország által vezetett úgynevezett „ellenállási tengely” – amely államokból és fegyveres csoportokból álló szövetség – az elmúlt években jelentősen meggyengült. A 2023-ban kezdődött izraeli–Hamász-háború óta Izrael súlyos csapásokat mért a Hamászra, a libanoni Hezbollah vezetését likvidálták, Szíriában pedig 2024 végén megbuktatták Irán egyik legfontosabb szövetségesét. A jemeni húszi lázadókat izraeli és amerikai légicsapások érték. Bár Kína továbbra is vásárol iráni olajat, sem Peking, sem Moszkva nem nyújt nyílt katonai támogatást Teheránnak – írja az AP News.

A tiltakozások az Egyesült Államokban működő jogvédő szervezet szerint Irán 31 tartományából 25-re terjedtek ki, több mint 170 települést érintve. Legalább 15 ember meghalt, több százat letartóztattak.

A helyzet átláthatóságát nehezíti, hogy az iráni állami média alig számol be az eseményekről, az újságírók mozgását pedig korlátozzák. Ennek ellenére a tüntetések nem csillapodnak, annak ellenére sem, hogy Irán legfelsőbb vezetője „rendbontóknak” nevezte a demonstrálókat, és kemény fellépést sürgetett.

A megmozdulások kiváltó oka az elszabadult infláció, amely eléri az évi 40 százalékot. 

Az alapvető élelmiszerek ára drasztikusan emelkedett, decemberben pedig az államilag támogatott benzin árát is megemelték.

 A tiltakozások kezdetben kereskedők körében indultak Teheránban, majd országossá váltak, és egyre inkább rendszerellenes jelszavak is megjelentek.

A Nyugat aggodalommal figyeli Irán nukleáris programját. 

Bár Teherán továbbra is békés célokra hivatkozik, az urándúsítás mértéke korábban megközelítette a fegyverminőséget. 

Az iráni–amerikai kapcsolatok továbbra is rendkívül feszültnek számítanak, a történelmi ellenségeskedés és a sikertelen diplomáciai próbálkozások miatt érdemi közeledésre egyelőre nincs kilátás.

Beszámoltunk róla, hogy Nyugat-Iránban halálos áldozatokat is követelő összecsapásokba torkolltak az országos tiltakozások. Az iráni demonstrációk hét napja alatt legalább 15 tüntető és a biztonsági erők egy tagja vesztette életét. A megmozdulások az ország egész területére kiterjedtek: összesen 174 helyszínen zajlottak, 60 városban, 25 tartományban tartottak tüntetéseket. Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei szombaton, a zavargások kezdete óta először szólalt meg. Beszédében „rendbontóknak” nevezte a tüntetőket, és a demonstrációk befejezésére szólított fel.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!