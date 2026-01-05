Összetett problémával kell szembenéznie az iráni vezetésnek

Az ország továbbra is a júniusi, tizenkét napig tartó háború következményeivel küzd, amelynek során az Egyesült Államok iráni nukleáris létesítményeket bombázott. A gazdasági helyzetet tovább rontotta, hogy szeptemberben az ENSZ visszaállította az atomprogram miatt korábban felfüggesztett szankciókat, aminek következtében az iráni rial történelmi mélypontra zuhant.
Az ország által vezetett úgynevezett „ellenállási tengely” – amely államokból és fegyveres csoportokból álló szövetség – az elmúlt években jelentősen meggyengült. A 2023-ban kezdődött izraeli–Hamász-háború óta Izrael súlyos csapásokat mért a Hamászra, a libanoni Hezbollah vezetését likvidálták, Szíriában pedig 2024 végén megbuktatták Irán egyik legfontosabb szövetségesét. A jemeni húszi lázadókat izraeli és amerikai légicsapások érték. Bár Kína továbbra is vásárol iráni olajat, sem Peking, sem Moszkva nem nyújt nyílt katonai támogatást Teheránnak – írja az AP News.
A tiltakozások az Egyesült Államokban működő jogvédő szervezet szerint Irán 31 tartományából 25-re terjedtek ki, több mint 170 települést érintve. Legalább 15 ember meghalt, több százat letartóztattak.
A helyzet átláthatóságát nehezíti, hogy az iráni állami média alig számol be az eseményekről, az újságírók mozgását pedig korlátozzák. Ennek ellenére a tüntetések nem csillapodnak, annak ellenére sem, hogy Irán legfelsőbb vezetője „rendbontóknak” nevezte a demonstrálókat, és kemény fellépést sürgetett.
A megmozdulások kiváltó oka az elszabadult infláció, amely eléri az évi 40 százalékot.
Az alapvető élelmiszerek ára drasztikusan emelkedett, decemberben pedig az államilag támogatott benzin árát is megemelték.
A tiltakozások kezdetben kereskedők körében indultak Teheránban, majd országossá váltak, és egyre inkább rendszerellenes jelszavak is megjelentek.
A Nyugat aggodalommal figyeli Irán nukleáris programját.
Bár Teherán továbbra is békés célokra hivatkozik, az urándúsítás mértéke korábban megközelítette a fegyverminőséget.
Az iráni–amerikai kapcsolatok továbbra is rendkívül feszültnek számítanak, a történelmi ellenségeskedés és a sikertelen diplomáciai próbálkozások miatt érdemi közeledésre egyelőre nincs kilátás.
Beszámoltunk róla, hogy Nyugat-Iránban halálos áldozatokat is követelő összecsapásokba torkolltak az országos tiltakozások. Az iráni demonstrációk hét napja alatt legalább 15 tüntető és a biztonsági erők egy tagja vesztette életét. A megmozdulások az ország egész területére kiterjedtek: összesen 174 helyszínen zajlottak, 60 városban, 25 tartományban tartottak tüntetéseket. Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei szombaton, a zavargások kezdete óta először szólalt meg. Beszédében „rendbontóknak” nevezte a tüntetőket, és a demonstrációk befejezésére szólított fel.