Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen dolog történt Ukrajnában

Ezt látnia kell!

Enyhe vasárnap után brutális fordulat jön az időjárásban

erőszak

Halálos lövések, utcai erőszak, országos tiltakozás — Irán lángokban, Trump megszólalt

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nyugat-Iránban halálos áldozatokat is követelő összecsapásokba torkolltak az országos tiltakozások.
Link másolása
Vágólapra másolva!
erőszaktüntetésIrán

Videófelvételek és szemtanúk beszámolói szerint a biztonsági erők tüzet nyitottak a tüntetőkre a nyugat-iráni Maleksáhiban, aminek következtében több ember meghalt és megsérült. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump szombaton bejegyzést tett közzé Truth Social-oldalán, amelyben méltatta az iráni tüntetők melletti kiállását.

Halálos összecsapásokba torkolltak az országos tiltakozások Iránban (Forrás: X)
Halálos összecsapásokba torkolltak az országos tiltakozások Iránban (Forrás: X)

Az iráni demonstrációk hét napja alatt legalább 15 tüntető és a biztonsági erők egy tagja vesztette életét. A megmozdulások az ország egész területére kiterjedtek: összesen 174 helyszínen zajlottak, 60 városban, 25 tartományban tartottak tüntetéseket – írja az Iran International.

A portál megerősítése szerint legalább 44 ember sérült meg lőfegyverekből vagy sörétes puskákból leadott lövések következtében, amelyeket az iráni biztonsági erők használtak a tiltakozások során.

Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei szombaton, a zavargások kezdete óta először szólalt meg. Beszédében „rendbontóknak” nevezte a tüntetőket, és a demonstrációk befejezésére szólított fel.

Az iráni tiltakozásokhoz kapcsolódó friss jelentések szerint vasárnap erős biztonsági jelenlétről számoltak be Teherán fő bazárjában. Egy, a tüntetésekkel kapcsolatban álló Telegram-csatorna közlése alapján nagyszámú biztonsági erőt vezényeltek ki a teheráni bazár teljes területére.

Ezzel párhuzamosan egy iráni parlamenti képviselő is megszólalt a demonstrációk okairól. Ahmad Naderi, a törvényhozás elnökségi tagja vasárnap kijelentette: 

a tiltakozások egyik fő kiváltó oka az elszabadult infláció és a nemzeti valuta instabilitása.

Bírálta a kormányt, mondván, nincs valódi szándék a deviza- és aranypiac rendbetételére. Megfogalmazása szerint az árfolyamok emelkedése és a kormányzati koordináció hiánya közvetlenül vezetett a tüntetésekhez. Hozzátette:

 a gyorsuló infláció elsősorban a középosztályt és a leginkább rászoruló rétegeket sújtja, ami széles körű társadalmi elégedetlenséget váltott ki.

Szombat este készült videók tanúsága szerint a kelet-iráni Mashhad városában a biztonsági erők erőszakkal léptek fel a tüntetőkkel szemben. Az egyik felvételen egy fiatal férfit gumibottal ütnek, majd egy motorkerékpárral próbálják elütni, egy másik jelenetben pedig egy fiatal nő kiabál a rendfenntartókkal, miközben megpróbálja megvédeni magát.

Vasárnap megszólalt az emigrációban élő iráni herceg, Reza Pahlavi is, aki közösségi médiában közzétett üzenetében arra szólította fel a tüntetőket, hogy tartsák ellenőrzésük alatt az utcákat, és útlezárásokkal akadályozzák meg a hatóságok fellépését. 

Bejegyzésében dicsérte a tiltakozók bátorságát, egységre és fegyelemre szólított fel, és kijelentette: „A győzelem a tiétek.” Külön kiemelte a fiatalokat, akiket „V generációnak” nevezett, utalva a győzelemre.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!