Halálos lövések, utcai erőszak, országos tiltakozás — Irán lángokban, Trump megszólalt

Videófelvételek és szemtanúk beszámolói szerint a biztonsági erők tüzet nyitottak a tüntetőkre a nyugat-iráni Maleksáhiban, aminek következtében több ember meghalt és megsérült. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump szombaton bejegyzést tett közzé Truth Social-oldalán, amelyben méltatta az iráni tüntetők melletti kiállását.

Halálos összecsapásokba torkolltak az országos tiltakozások Iránban (Forrás: X)

Az iráni demonstrációk hét napja alatt legalább 15 tüntető és a biztonsági erők egy tagja vesztette életét. A megmozdulások az ország egész területére kiterjedtek: összesen 174 helyszínen zajlottak, 60 városban, 25 tartományban tartottak tüntetéseket – írja az Iran International.

A portál megerősítése szerint legalább 44 ember sérült meg lőfegyverekből vagy sörétes puskákból leadott lövések következtében, amelyeket az iráni biztonsági erők használtak a tiltakozások során.

Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei szombaton, a zavargások kezdete óta először szólalt meg. Beszédében „rendbontóknak” nevezte a tüntetőket, és a demonstrációk befejezésére szólított fel.

Az iráni tiltakozásokhoz kapcsolódó friss jelentések szerint vasárnap erős biztonsági jelenlétről számoltak be Teherán fő bazárjában. Egy, a tüntetésekkel kapcsolatban álló Telegram-csatorna közlése alapján nagyszámú biztonsági erőt vezényeltek ki a teheráni bazár teljes területére.

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد، معترضان در شهر محلات شامگاه شنبه ۱۳ دی در خیابان آتش روشن کرده و دوربین نظارتی را از کار انداختند. pic.twitter.com/6RQC0IFaNh — ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 4, 2026

Ezzel párhuzamosan egy iráni parlamenti képviselő is megszólalt a demonstrációk okairól. Ahmad Naderi, a törvényhozás elnökségi tagja vasárnap kijelentette:

a tiltakozások egyik fő kiváltó oka az elszabadult infláció és a nemzeti valuta instabilitása.

Bírálta a kormányt, mondván, nincs valódi szándék a deviza- és aranypiac rendbetételére. Megfogalmazása szerint az árfolyamok emelkedése és a kormányzati koordináció hiánya közvetlenül vezetett a tüntetésekhez. Hozzátette:

a gyorsuló infláció elsősorban a középosztályt és a leginkább rászoruló rétegeket sújtja, ami széles körű társadalmi elégedetlenséget váltott ki.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال، ضرب و شتم شدید یک شهروند را در معالی‌آباد شیراز به دست سرکوبگران در شامگاه شنبه ۱۳ دی نشان می‌دهد.

بر اساس تصاویر، ماموران این فرد را روی زمین می‌کشند و گروهی او را در خیابان به شدت کتک می‌زنند. pic.twitter.com/LzYNig5i1c — ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 4, 2026

Szombat este készült videók tanúsága szerint a kelet-iráni Mashhad városában a biztonsági erők erőszakkal léptek fel a tüntetőkkel szemben. Az egyik felvételen egy fiatal férfit gumibottal ütnek, majd egy motorkerékpárral próbálják elütni, egy másik jelenetben pedig egy fiatal nő kiabál a rendfenntartókkal, miközben megpróbálja megvédeni magát.

Vasárnap megszólalt az emigrációban élő iráni herceg, Reza Pahlavi is, aki közösségi médiában közzétett üzenetében arra szólította fel a tüntetőket, hogy tartsák ellenőrzésük alatt az utcákat, és útlezárásokkal akadályozzák meg a hatóságok fellépését.

Bejegyzésében dicsérte a tiltakozók bátorságát, egységre és fegyelemre szólított fel, és kijelentette: „A győzelem a tiétek.” Külön kiemelte a fiatalokat, akiket „V generációnak” nevezett, utalva a győzelemre.