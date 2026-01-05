Elmenekülhet az iráni ajatollah, ha elszabadulnak a zavargások

Ali Khamenei iráni ajatollah, az iszlám köztársaság legfőbb vezetője felkészült arra a helyzetre, ha az iráni zavargások tovább erősödnének, és a hatalom már nem tudná kézben tartani az eseményeket. Egy, a The Times birtokába került hírszerzési jelentés szerint Khamenei tartalék tervet dolgozott ki Teherán elhagyására, amennyiben a hadsereg és a biztonsági erők nem hajtanák végre az utasításait, vagy akár átállnának az ellenzék oldalára.

A 86 éves ajatollah legfeljebb húsz közeli munkatársával és családtagjával együtt hagyná el az országot. A terv Khamenei legszűkebb körére vonatkozik, beleértve fiát és kijelölt utódját, Mojtaba Khameneit is. Egy hírszerzési forrás szerint a forgatókönyv akkor lépne életbe, ha a rendszer megtartását szolgáló erők dezertálnának, vagy megtagadnák a parancsok végrehajtását. A The Timesnak nyilatkozó Beni Sabti, aki az iszlám forradalom után menekült el Iránból, és később évtizedekig az izraeli hírszerzésnél dolgozott, úgy véli:

Khamenei végső esetben Moszkvába menekülne.

Szerinte az ajatollah számára „nincs más hely”, ráadásul csodálja Vlagyimir Putyint, és az iráni kultúrát közelebb érzi az oroszhoz, mint a nyugati világhoz.

A forgatókönyv nem előzmény nélküli: a tervet a volt szíriai elnök, Bassár el-Aszad menekülése ihlette. Ő 2024 decemberében, közvetlenül azelőtt, hogy az ellenzéki erők elfoglalták volna Damaszkuszt, repülőgéppel Moszkvába menekült, ahol családjához csatlakozott.

Az iráni vezetés már kijelölte a távozás útvonalait

A jelentés szerint az iráni vezetés már kijelölte a Teheránból való távozás útvonalait, és megkezdte a vagyon, a külföldi ingatlanok és a készpénz összegyűjtését is. Khamenei jelentős vagyon felett rendelkezik, amely részben a Setad nevű, félállami alapítványrendszerhez köthető. A Reuters egy korábbi vizsgálata szerint az ajatollah érdekeltségeinek összértéke elérheti a 95 milliárd dollárt. Közeli munkatársai közül többen – köztük Ali Larijani – már külföldön élő családtagokkal rendelkeznek, az Egyesült Államokban, Kanadában vagy Dubajban.

Iránban az elmúlt hetekben országos tiltakozások robbantak ki a romló gazdasági helyzet és a magas infláció miatt.

A demonstrációk több várost, köztük a vallási központnak számító Qomot is érintették. A tüntetők azzal vádolják az Iszlám Forradalmi Gárdát, a Baszidzs milíciát, a rendőrséget és a hadsereget, hogy éles lőszert, könnygázt és vízágyúkat vetnek be ellenük. A hadsereg és a biztonsági apparátus közvetlenül Khamenei irányítása alatt áll. Egy nyugati hírszerző szolgálat pszichológiai értékelése szerint azonban az ajatollah az utóbbi időben fizikailag és mentálisan is gyengült, különösen a tavalyi, Izraellel vívott 12 napos háború és a nukleáris létesítményekre mért amerikai csapás óta.

Azóta ritkán jelenik meg nyilvánosan, és a mostani zavargások idején sem hallatott magáról.

Az értékelés Khameneit paranoiás vezetőként írja le, aki egyszerre ideológiailag elkötelezett és pragmatikus. Úgy látja: a hatalom megtartása érdekében akár taktikai visszavonulásra is kész. Irán utcáin egyre hangosabban hangzik fel a jelszó: „Nem Gázára, nem Libanonra – csak Iránért adnám az életem.”